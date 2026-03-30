Diego Torres vuelve a Lima: fecha, lugar, entradas y más sobre el concierto del cantante argentino

El reconocido cantante argentino Diego Torres sonríe en una imagen promocional para su esperado concierto en Lima.

Diego Torres, uno de los artistas más emblemáticos de la música en español, regresa a Perú con una propuesta que reúne sus grandes éxitos y las canciones de su reciente álbum. El cantante argentino presentará un espectáculo exclusivo en Lima, donde repasará los temas que han marcado su trayectoria y presentará nuevas colaboraciones internacionales.

A lo largo de más de treinta años de carrera, Torres ha consolidado una presencia sólida en la escena musical latinoamericana, gracias a su capacidad para reinventarse y conectar con públicos de distintas generaciones.

La obra de Diego Torres ha trascendido fronteras y géneros, logrando éxitos como “Color Esperanza”, “Mejor que Ayer” y “Sueños”, que se mantienen vigentes en el repertorio de la música latina. Cada visita a Lima genera una expectativa creciente, debido a la cercanía que el artista mantiene con sus seguidores y al impacto de sus presentaciones anteriores en la ciudad.

En esta nueva etapa, el intérprete argentino presenta su álbum “Mi Norte & Mi Sur”, que incluye once canciones y colaboraciones con artistas como Estopa, Miranda!, Edén Muñoz y Manuel Carrasco. Este trabajo, que fusiona distintos estilos y culturas, refuerza la capacidad de Torres para innovar y explorar nuevos caminos sin perder la esencia que lo caracteriza.

Diego Torres canta con pasión en el escenario durante su concierto en Lima, rodeado de luces rojas.

El anuncio de su concierto único en Lima ha despertado gran interés, ya que se trata de una oportunidad para disfrutar de un repertorio que abarca los clásicos y los lanzamientos más recientes.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Diego Torres?

El reencuentro entre Diego Torres y el público limeño está programado para el 1 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un espacio que ha recibido a grandes figuras de la música internacional. Esta presentación forma parte de la gira “Mi Norte & Mi Sur”, en la que el cantante recorre distintos países de la región, reafirmando su vigencia y su capacidad de convocatoria.

La cita en Lima será una función exclusiva que reunirá a fanáticos de distintas generaciones. El espectáculo promete un recorrido por los momentos más destacados de la carrera del artista, con una selección de canciones que incluye éxitos y sorpresas preparadas especialmente para esta fecha.

Diego Torres vuelve a Lima este 2026.

Precios de entradas para Diego Torres

El concierto de Diego Torres solo tendrá dos zonas en Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las zonas serán VIP numerado y zona General. En preventa, los precios son: VIP numerado a S/320 y General a S/165. Por otro lado, las entradas en precio regular son VIP numerado S/377 y en general es de S/194.

Además, la venta de entradas comenzará el 1 y 2 de abril a las 10:00 a. m. Durante este primer tramo, quienes paguen con tarjetas de Interbank podrán acceder a un descuento del 15% sobre el precio regular, una promoción que suele motivar la rápida adquisición de boletos en las primeras horas.

Precios de entradas para el concierto de Diego Torres. (Instagram)

¿Cómo adquirir tus entradas en Teleticket?

Quienes deseen asegurar su ingreso al concierto de Diego Torres en Lima deben seguir estos pasos en la plataforma de Teleticket:

Acceder a la web oficial www.teleticket.com.pe desde cualquier navegador.

Crear una cuenta de usuario completando los datos personales y registrando un correo electrónico válido.

Revisar la bandeja de entrada y activar la cuenta mediante el enlace recibido por correo electrónico.

Buscar el evento de Diego Torres en la plataforma, ya sea usando el buscador o explorando la sección de conciertos.

Ingresar a la fila virtual, que asigna turnos en orden de llegada. Es fundamental no cerrar ni actualizar la página para conservar el lugar.

Elegir la zona y los asientos disponibles, luego seleccionar “reservar asiento” y proceder con “comprar”.

Ingresar los datos de la tarjeta bancaria y, si corresponde, aplicar el descuento de Interbank .

Tras completar la compra, revisar la confirmación en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta en Teleticket.

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