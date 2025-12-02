La divertida anécdota de Diego Torres en una farmacia: “Te da una vergüenza”

Diego Torres relató una divertida anécdota y habló sobre el efecto de sus canciones en el público (Video: Otro día perdido, El Trece)

La experiencia de escuchar una de sus propias canciones en una farmacia llevó a Diego Torres a compartir una anécdota durante una entrevista con Mario Pergolini, en Otro día perdido (El Trece). El cantante bromeó sobre el impacto de su música en la vida cotidiana de las personas. Así fue como Pergolini comentó con humor: “La cantidad de pibes que te deben la existencia gracias a vos, ¿no?”, abriendo la conversación sobre cómo las canciones de Torres han acompañado momentos personales de muchos oyentes.

Mario Pergolini bromeó sobre cómo las canciones de Diego Torres han acompañado momentos importantes de sus seguidores

El tono relajado de la charla permitió que ambos exploraran situaciones cotidianas marcadas por la música. Mario Pergolini preguntó a Diego Torres, en la entrevista, si alguna vez se había encontrado con personas que le confesaran que su música formó parte de momentos importantes en sus vidas. El músico respondió con ironía: “El pibe tiene barba ya”, haciendo referencia a cómo el tiempo pasa y las historias se acumulan.

Pergolini continuó con el tema, imitando a un supuesto fan. “Yo soy, yo soy tratar de estar mejor”, lo que provocó risas entre ambos. El conductor insistió: “¿Y nunca te pasó estar en una situación así que esté sonando un tema tuyo, no?”, a lo que Torres admitió que sí, y que esas situaciones pueden resultar incómodas.

Acto seguido, Diego detalló la experiencia particular que vivió en un negocio: “Es un horror, te da una vergüenza... O entrar a la farmacia a comprar algo y está sonando un tema mío, ¿viste? Y vos llegás y decís: ‘¿Me das profilácticos?’”. El conductor respondió entre risas: “Profilácticos, con suerte. La mayoría de las veces es ibuprofeno”.

Torres sumó otra comentario señalando a Rada: “El día que me mandó él a comprar las pastillas azules que siempre necesita, me dijo: ‘¿Por qué no vas vos, que la gente te conoce menos?’”, dijo con humor.

La canción 'Tratar de estar mejor' de Diego Torres se convierte en protagonista de una situación embarazosa relatada en la entrevista

Pergolini quiso saber más: “¿Y qué estaba sonando?”. El músico se sinceró: “Y... estaba sonando ”Tratar de estar mejor”, haciendo alusión a uno de sus temas más emblemáticos. El conductor reaccionó sorprendido: “¡No te puedo creer!”. Torres continuó entonando la letra de la canción: “A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes...”.

Diego Torres y su sobrina Ángela Torres se presentaron juntos en el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV y este encuentro se transformó en un episodio que desbordó las fronteras de una simple entrevista. La visita del cantante al ciclo derivó en una escena cargada de emociones, donde la música y los recuerdos familiares se entrelazaron ante la mirada de miles de espectadores y usuarios de redes sociales.

La atmósfera del estudio se impregnó de una intimidad poco habitual cuando, en medio de la conversación, Ángela sorprendió a su tío con una pregunta directa sobre el origen de uno de sus éxitos más reconocidos. “Hay una canción del tío que es un hit, que es para su perro, o no?”, exclamó la actriz y cantante, dejando al descubierto una historia desconocida para muchos.

Diego Torres se abrazó con su sobrina al contar la historia del tema "Guapa" (Video: Luzu TV)

La atención se centró en el músico, quien confirmó con sencillez: “Claro, ”Guapa”. El ambiente se tornó aun más sincero y emotivo. La revelación sobre el trasfondo de esa canción no tardó en conmover tanto a los presentes como a la audiencia digital.

Según relató el propio Diego Torres en el programa, el tema nació como un homenaje a su perra, fallecida de manera repentina. “Fue una perrita que murió de muerte súbita en un asado familiar. Sí, fue un momento horrible. Estábamos ahí en el asado, en la casa de un amigo, con toda la familia y en un momento: ‘¿Dónde está? ¿Dónde está? No la encuentro, no la encuentro’. Y la encuentro ahí abajo de un auto. Se llamaba Guapa, por eso la canción se llama así“, relató el cantante, aportando un matiz personal y doloroso al origen del tema.

La conversación avanzó con la naturalidad de quienes comparten lazos de sangre y vivencias comunes. Ángela, consciente de la sensibilidad del recuerdo, preguntó a su tío si era apropiado compartir esa historia en público. La respuesta de Diego Torres, serena y abierta, permitió que la anécdota se convirtiera en un puente emocional con la audiencia.