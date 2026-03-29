Perú

Vecinos de Ancón atan a presuntos delincuentes y amenazan con prenderles fuego ante ola de robos

La captura de dos sospechosos por parte de residentes desató una tensa confrontación en la zona norte de Lima, reflejando la indignación por la inseguridad y la falta de respuestas inmediatas de las autoridades locales

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La delincuencia viene azotando a los ciudadanos limeños, a través del robo, asalto y violencia desmedida del efectivo
La delincuencia viene azotando a los ciudadanos limeños, a través del robo, asaltos y violencia desmedida del efectivo

El distrito de Ancón, al norte de Lima, vivió una escena de violencia extrema luego de que un grupo de residentes, hartos de la inseguridad, decidiera actuar por cuenta propia.

En un hecho que reflejó el descontento social, los vecinos capturaron a dos presuntos delincuentes, los ataron a un poste y amenazaron con prenderles fuego en plena vía pública.

Testigos narraron que la multitud, exasperada por los constantes robos, rodeó a los sospechosos y solo la espera de la llegada de las autoridades impidió una tragedia mayor.

La alarma se apoderó de la zona cuando los gritos y la tensión reunieron a decenas de personas alrededor de los sujetos retenidos. Según testigos en el lugar, la escena puso en evidencia la percepción de abandono e inseguridad que predomina en el distrito.

El distrito de Ancón vive un fuerte descontento social por la percepción de abandono y la falta de respuesta policial.
El distrito de Ancón vive un fuerte descontento social por la percepción de abandono y la falta de respuesta policial.

“Los ataron a un poste y la gente pedía que los quemen”, relató un residente, cuya declaración fue recogida por Exitosa. Otro vecino, visiblemente alterado, expresó: “La gente está cansada. No hay día que no roben y la policía nunca llega a tiempo”.

La intervención de las autoridades fue solicitada con urgencia mientras la situación amenazaba con desbordarse por completo. El incidente dejó ver el clima de tensión y los peligros de la justicia por mano propia.

Oleada de indignación

La reacción de los vecinos de Ancón no fue un caso aislado. En El Agustino, otro punto crítico de la capital peruana, la población también tomó medidas directas frente a la delincuencia.

Meses atrás, en la Asociación Villa Hermosa, un grupo de vecinos interceptó a dos hombres que, según los presentes, acababan de arrebatar las pertenencias a un transeúnte mientras escapaban a bordo de una motocicleta.

Un grupo de vecinos de El Agustino, hartos de los asaltos al paso, incendió el mototaxi que delincuentes usaban para cometer robos en la avenida Garcilaso de la Vega. Foto: Composición Infobae Perú
Un grupo de vecinos de El Agustino, hartos de los asaltos al paso, incendió el mototaxi que delincuentes usaban para cometer robos en la avenida Garcilaso de la Vega. Foto: Composición Infobae Perú

La persecución finalizó cuando los sospechosos abandonaron la moto y huyeron a pie, dejando el vehículo en plena calle. La multitud, sin dudar, prendió fuego a la motocicleta frente a la vista de comerciantes y transeúntes. La unidad quedó destruida casi por completo antes de la llegada de la Policía Nacional del Perú (PNP), que solo pudo hallar los restos metálicos y un charco de agua utilizado para contener las llamas.

El que manejaba la moto tenía un chaleco anaranjado. Dicen que había robado a una persona, eso fue lo que escuché. Después, toda la gente empezó a gritar. El señor se escapó y dejó su moto tirada”, narró un vecino. Una vecina, también testigo, describió que varias personas corrieron tras los sospechosos y, al no atraparlos, decidieron destruir la moto como represalia.

La respuesta de la policía resultó insuficiente para contener la frustración ciudadana. La placa del vehículo no pudo ser identificada debido al nivel de destrucción, mientras que los autores materiales de la quema tampoco fueron individualizados en el momento.

Gamarra, el emporio comercial más importante del país, viene siendo tomado por mafias y casos de extorsión, por lo que la fuerza policial se viene desplegando hacia este lugar.
Gamarra, el emporio comercial más importante del país, viene siendo tomado por mafias y casos de extorsión, por lo que la fuerza policial se viene desplegando hacia este lugar. (Mininter)

Inseguridad y reacción social

Ambos episodios ilustran el creciente hartazgo de los residentes ante la inseguridad y la sensación de indefensión. En El Agustino, los vecinos manifestaron que los asaltos se han convertido en una constante, y que los delincuentes utilizan rutas como la Vía Evitamiento para facilitar su huida. Las consecuencias de estos actos de justicia directa se han traducido en escenas de violencia y caos, con gritos y persecuciones callejeras.

El incendio de la motocicleta en Villa Hermosa dejó como evidencia solo los restos de metal, un faro roto y fragmentos del chasis quemado. Comerciantes y vecinos continuaron con sus actividades bajo la sombra de la incertidumbre, mientras la ausencia de respuestas del Estado prolonga la sensación de vulnerabilidad.

Los hechos ocurridos en Ancón y El Agustino han sido reportados por diversos medios, que recogieron testimonios y detalles sobre la magnitud de la reacción vecinal. Las autoridades siguen sin pronunciarse oficialmente, mientras la población exige soluciones inmediatas a una problemática que afecta a distintos distritos de la ciudad.

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