Trastorno bipolar: cómo reconocer sus síntomas y cuándo buscar ayuda profesional, según el INSM

Trastorno bipolar: cómo detectar sus síntomas y cuándo acudir al especialista, según el INSM

El trastorno bipolar es una condición de salud mental que puede alterar de forma significativa la vida diaria de quienes la padecen. Sus efectos no solo se reflejan en el estado de ánimo, sino también en la conducta y en la forma de relacionarse con el entorno. El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”) advierte que el desconocimiento y la demora en identificar los síntomas suelen ser obstáculos para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 40 millones de personas conviven con este diagnóstico en todo el mundo.

Cómo se manifiesta el trastorno bipolar

El trastorno bipolar se caracteriza por alternancia de episodios de ánimo elevado o eufórico, denominados manía o hipomanía, y periodos de depresión. Estos episodios pueden extenderse durante días o semanas y se distinguen por su intensidad y duración. Según la psiquiatra María Carazas, del INSM, estos cambios no son reacciones pasajeras sino ciclos que requieren atención médica especializada.

Durante la fase de manía o hipomanía, la persona experimenta:

Notorio incremento de energía

Menor necesidad de dormir

Conductas arriesgadas o impulsivas

Euforia o irritabilidad excesiva

Agilidad mental y tendencia a hablar mucho

Al principio, este estado puede parecer ventajoso por la energía y el entusiasmo, pero puede evolucionar hacia una desorganización marcada, irritabilidad extrema o incluso síntomas psicóticos, como alucinaciones o pensamientos suicidas.

Un hombre joven se muestra visiblemente deprimido en su cama, con la cabeza en la mano y un controlador de videojuegos, después de ver "THE END" en la pantalla de su televisor al culminar un videojuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la etapa depresiva, predominan:

Tristeza constante

Cansancio sin causa aparente

Dificultad para realizar tareas cotidianas

Cambios en los patrones de sueño

Falta de interés o motivación

Estos síntomas, si no se detectan y tratan, pueden afectar la vida social, familiar y laboral de la persona.

Indicadores que requieren atención profesional

Detectar el trastorno bipolar puede ser un desafío, ya que los síntomas pueden confundirse con otras condiciones. Se recomienda buscar ayuda profesional en caso de observar:

Cambios drásticos y prolongados en el estado de ánimo

Problemas persistentes para dormir

Conductas fuera de lo común o riesgosas

Transformaciones evidentes en la forma habitual de actuar

Alternancia entre periodos de gran energía y momentos de desánimo profundo

Estigma, pobreza y desinformación: las barreras que impiden acceder a atención psicológica en el país. (Foto: Agencia Andina)

El acompañamiento de familiares y amigos es fundamental. Son ellos quienes, muchas veces, identifican primero las alteraciones en los hábitos de sueño, el comportamiento o el ánimo. Contar con información confiable permite actuar a tiempo y buscar atención médica especializada.

El diagnóstico debe estar a cargo de un profesional de salud, quien decidirá si es necesario derivar al paciente a un especialista en salud mental. El tratamiento suele incluir medicamentos estabilizadores del ánimo, seguimiento clínico, psicoterapia, educación sobre la condición y promoción de hábitos saludables. El objetivo es lograr estabilidad y mejorar la calidad de vida.

“La meta es lograr que la persona recupere su autonomía y pueda llevar una vida activa con el apoyo necesario”, señala la psiquiatra María Carazas.

Salud mental en el Perú: un reto urgente

La salud mental es esencial para el desarrollo pleno de las personas. En Perú, se calcula que entre el 20% y el 25% de la población ha tenido algún problema de salud mental a lo largo de su vida.

El doctor Gianfranco Argomedo Ramos, psiquiatra del Hospital Loayza, destaca que la salud mental es indispensable para enfrentar los desafíos diarios, reconocer habilidades, trabajar y relacionarse con la comunidad. La falta de atención puede derivar en discapacidad e incluso impactar la salud física.

Minsa impulsa plan de salud mental en escolares de primaria y secundaria. (Foto: Agencia Andina)

Antes de la pandemia, uno de cada cinco peruanos reportaba algún problema de salud mental. Actualmente, la cifra se eleva a uno de cada cuatro, con mayor prevalencia en jóvenes. Ansiedad, depresión, psicosis y consumo de sustancias encabezan la lista de diagnósticos, tanto en adultos como en menores.

El Hospital Loayza ofrece atención tanto en consulta externa como en hospitalización para niños, adolescentes y adultos. Solo en menores, se realizan en promedio 240 atenciones semanales, principalmente por trastornos del comportamiento, emocionales y del desarrollo.

Buscar ayuda y combatir el estigma

Lamentablemente, persisten barreras como la desinformación y el estigma, que dificultan el acceso a atención. El trastorno bipolar, al igual que otras condiciones mentales, no es reflejo de debilidad o falta de carácter, sino una condición médica que puede tratarse. Reconocer los síntomas y pedir ayuda a tiempo marca la diferencia.

El Ministerio de Salud ofrece orientación gratuita a través de la Línea 113, opción 5, donde profesionales brindan información y apoyo.

La salud mental es parte fundamental del bienestar: atenderla es una prioridad para toda la sociedad.