Perfil de Fátima Soraya Altabás Kajatt, nueva ministra de Cultura del gabinete de José María Balcázar

El Salón Dorado de Palacio de Gobierno marcó el inicio de una nueva etapa en el Ejecutivo. La tarde del 24 de febrero, el presidente José María Balcázar tomó juramento a los integrantes de su primer Consejo de Ministros. En la primera fila, junto a las nuevas autoridades, destacó una figura con trayectoria en gestión pública y control institucional: Fátima Soraya Altabás Kajatt.

La designación de Altabás Kajatt como titular del Ministerio de Cultura marca un giro en el perfil que ocupará esa cartera. Sustituye a Alfredo Luna Briceño y asume funciones en un contexto que exige coordinación con gobiernos regionales, organismos internacionales y sectores vinculados al patrimonio, las industrias culturales y la diversidad del país.

Su nombramiento se conoció durante la ceremonia oficial en la que el jefe de Estado tomó el “juramento de ley a los ministros que conformarán su primer gabinete ministerial”. Con ese acto protocolar, la abogada pasó de dirigir un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas a encabezar la política cultural del país.

Trayectoria en gestión pública y control institucional

Fátima Soraya Altabás Kajatt es abogada formada en la Universidad de Lima, con especialización en gestión pública, control interno y prevención y lucha contra la corrupción. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos estratégicos y gerenciales tanto en instituciones públicas como privadas. Su hoja de vida consigna conocimiento de los sistemas administrativos del Estado y experiencia en coordinación de relaciones interinstitucionales en los ámbitos público y privado.

A lo largo de su carrera participó en la elaboración, implementación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos vinculados al fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno y capacidades investigativas en lucha contra la corrupción. También intervino en iniciativas relacionadas con la reforma del sistema de justicia, democracia, gobernanza, ética y transparencia pública, en el marco de cooperación internacional con organismos multilaterales y convenios con entidades públicas y privadas. Fue directora ejecutiva de Pronabec.

Su experiencia incluye dirección y supervisión de políticas de relacionamiento internacional con organismos superiores de control gubernamental, entidades multilaterales y agencias cooperantes. Esa línea de trabajo le permitió interactuar con instancias técnicas y diplomáticas en escenarios complejos.

En el plano académico, ejerció docencia por más de diez años. Además, participó como consultora y conferencista en eventos nacionales e internacionales sobre reforma del sistema procesal penal, ética, transparencia y lucha contra la corrupción.

En 2004 recibió una invitación del Gobierno de los Estados Unidos para participar en el Programa de Visitantes Internacionales sobre “Tráfico Ilícito de Drogas, Terrorismo Internacional y Crimen Organizado”. Esa experiencia amplió su contacto con redes internacionales dedicadas a seguridad y justicia.

Su desempeño también recibió reconocimiento oficial. El Gobierno del Perú la condecoró con la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” en el Grado de Comendador, mediante Resolución Suprema Nº 141-2009-RE del 7 de abril de 2009, por su participación en la organización del Foro APEC 2008 realizado en el país.

Cargos desempeñados y paso por el OECE

Fátima Soraya Altabás Kajatt asume la conducción del Ministerio de Cultura con un enfoque técnico vinculado a control institucional y transparencia.

Altabás Kajatt ocupó diversos cargos en el sector público. Se desempeñó como asesora II de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y como secretaria general del Ministerio de la Producción. También integró la dirección de la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A., entre otras responsabilidades.

El 13 de diciembre de 2022 fue designada por la Presidencia del Consejo de Ministros como secretaria general del sector. En esa etapa reemplazó a Carlos Alberto Cavagnaro Pizarro, quien ocupaba el cargo desde febrero de ese año.

Más adelante asumió la Gerencia General del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con autonomía técnica, administrativa, funcional, económica y financiera, según lo establece la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Su designación en el OECE se formalizó mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000034-2026-OECE-PRE. El puesto estaba considerado como servidor de confianza dentro del marco de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

El 23 de febrero de 2026 presentó su renuncia al cargo a través de una carta sin número dirigida a la entidad. La resolución correspondiente señaló: “Aceptar la renuncia presentada por la señora Fátima Soraya Altabás Kajatt al puesto de Gerenta General del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), siendo su último día de labores el 23 de febrero de 2026, dándosele las gracias por los servicios prestados”.

El documento precisó además que la Oficina de Recursos Humanos debía actualizar el Registro de Contratación Directa y notificar la decisión, conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

Con la aceptación de su renuncia en el OECE, Altabás Kajatt quedó habilitada para asumir funciones en el Ministerio de Cultura, al parecer, su experiencia en gestión cultural es mínima o nula. El presidente José María Balcázar la incorporó a su equipo en una jornada que definió la estructura de su primer gabinete. Desde ahora, la nueva ministra tendrá a su cargo la conducción administrativa y política del sector Cultura, con el desafío de coordinar con entidades adscritas, gobiernos subnacionales y organismos internacionales en un escenario que exige capacidad de gestión y articulación interinstitucional.