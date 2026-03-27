‘La Granja VIP’ se pronuncia tras desmayo de Yiddá Eslava y se revela su estado de salud: “Esta internada”

Yiddá Eslava sufrió desmayo en La Granja VIP y se encuentra internada.

El reality de convivencia ‘La Granja VIP’ se pronunció oficialmente sobre el preocupante desmayo que sufrió Yiddá Eslava durante la última transmisión en vivo, episodio que motivó la suspensión inmediata de la señal y generó inquietud en el público y entre sus propios compañeros.

La actriz cayó al piso frente a las cámaras y quedó inconsciente, desencadenando gritos y angustia en la casa. La producción decidió cortar la emisión para atender la emergencia y trasladó a Eslava en ambulancia a un centro médico.

El incidente ocurrió tras una tensa jornada marcada por la llegada de Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, cuyo ingreso provocó una fuerte pelea entre los participantes. Según testigos, Eslava ya mostraba signos de malestar antes del desvanecimiento.

La actriz generó preocupación en sus compañeros tras desmayarse. La Granja VIP/ Panamericana

Cuando caminaba acompañada de Miguel Vergara colapsó de manera repentina, haciendo de sus compañeros reaccionaran desesperados y gritaran ayuda. En medio de un ambiente crítico, la organización decidió suspender la transmisión en YouTube y restringir la información sobre el estado de la actriz durante varias horas.

El programa regresó cuando los participantes se encontraban durmiendo. La ausencia de Eslava en la casa, especialmente en el dormitorio que comparte con Mónica Torres, alimentó las especulaciones y la preocupación entre los seguidores del programa, quienes recurrieron a redes sociales para solicitar explicaciones.

La actriz generó preocupación en sus compañeros tras desmayarse. La Granja VIP/ Panamericana

El comunicado de La Granja VIP

A raíz de la presión y la inquietud del público, ‘La Granja VIP’ difundió un comunicado a través de sus plataformas oficiales. El texto expresa la preocupación del canal por la salud de Eslava y agradeció a los usuarios por estar pendiente de la expareja de Julián Zucchi

“Queremos agradecer de todo corazón por su preocupación y cariño hacia Yiddá Eslava. Gracias por estar ahí, por cada mensaje y por tanto cariño, hoy en la gala, les contaremos lo sucedido”, se puede leer.

Con este mensaje, la producción reconoció la magnitud del episodio y prometió brindar mayores detalles en la próxima gala del reality.

El comunicado también ofreció tranquilidad a los seguidores al confirmar que Yiddá Eslava estaba siendo atendida y ya se encontraba estabilizada, aunque permanecía en observación médica fuera de la casa. El equipo de producción señaló que la actriz seguiría bajo supervisión profesional hasta que su estado de salud permita su regreso al programa.

La Granja VIP se pronuncia sobre Yiddá Eslava. YouTube/ Panamericana TV

Yiddá Eslava está estable

La información sobre la recuperación de Eslava comenzó a circular también por medio de los propios participantes. Durante la transmisión en vivo, Mónica Torres fue captada conversando con Shirley Arica sobre la situación de su compañera. La actriz, quien comparte habitación con Eslava, aseguró: “Todavía está internada, pero ya está bien”, transmitiendo alivio aunque sin profundizar en detalles, debido a la presencia de las cámaras y la política de reserva adoptada por la producción.

Mónica Torres comparte con Shirley Arica su preocupación por Yiddá Eslava, revelando que, aunque está bien, todavía se encuentra hospitalizada. - La Granja VIP

La situación generó debate en redes sociales sobre los protocolos de seguridad y asistencia médica en realities de convivencia, donde los participantes se exponen a situaciones de estrés físico y emocional. Los usuarios destacaron la importancia de una comunicación oportuna y transparente por parte de los organizadores, especialmente en casos que involucran la salud de los concursantes.

Hasta el cierre de esta nota, Eslava continúa bajo observación médica y no ha reaparecido en la casa de ‘La Granja VIP’. La producción reiteró su compromiso de informar a la audiencia sobre su evolución y anticipó que se darán detalles adicionales en la próxima gala, la cual se emitirá este 27 de marzo.

Yidda Eslava se desmayó en La Granja VIP.