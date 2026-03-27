Perú

Stephanie Valenzuela confiesa que habló con Onelia Molina tras escándalo de Mario Irivarren: “Merece que la quieran bien”

La cantante y modelo elogió públicamente a Onelia y reveló que se comunicó con ella tras la infidelidad de Mario.

Guardar
Stephanie Valenzuela confiesa que habló con Onelia Molina tras escándalo de Mario Irivarren. IG
Stephanie Valenzuela confiesa que habló con Onelia Molina tras escándalo de Mario Irivarren. IG

El escándalo de infidelidad que sacudió la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina sigue generando reacciones en el mundo de la farándula peruana. Esta vez, fue Stephanie Valenzuela, conocida como Tefy, quien rompió el silencio y, en una entrevista para 'Amor y Fuego’, no dudó en elogiar a la influencer arequipeña y confesar que le envió un mensaje de apoyo tras la polémica.

Stephanie Valenzuela: “Onelia merece que la quieran bien”

Consultada sobre la reciente ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina, Stephanie Valenzuela fue clara en su postura y optó por resaltar las cualidades de la joven influencer:

“He hablado con la persona que sentía que tenía que mandarle un mensaje porque somos mujeres, somos arequipeñas y a mí me parece una chica, además de hermosa por dentro y por fuera, una chica profesional, bella, que no necesita de nadie y que merece que la quieran bien. Y me encantó hablar con ella”, declaró Tefy ante las cámaras.

La artista relató que ya había tenido la oportunidad de conocer a la pareja en una celebración de Año Nuevo en Tulum, donde compartieron con varios amigos peruanos y pudo apreciar la calidad humana de Onelia.

Stephanie Valenzuela confiesa que habló con Onelia Molina tras escándalo de Mario Irivarren. TikTok: Amor y Fuego.

El apoyo de mujer a mujer tras la decepción amorosa

Tefy confesó que, al enterarse de la situación de infidelidad, no dudó en enviarle un mensaje directo a Onelia para mostrarle su respaldo.

“Cuando vi que todo esto pasó, le mandé un mensajito de apoyo porque creo que en ese momento yo lo he pasado. Yo he pasado la decepción, he pasado la infidelidad de alguien que tú amabas y se siente muy feo. Entonces, creo que ahí tenía que haber un woman power, pero nada más”, contó Tefy, recalcando la importancia de la sororidad en situaciones difíciles.

La modelo y cantante enfatizó que, pese a los errores que todos pueden cometer, lo importante es aprender y seguir adelante:

“A Mario no le he hablado porque creo que nadie es nadie para juzgar. Acá todos nos hemos equivocado en la vida. Aquí nadie va a decir: ‘Ay, yo nunca’. Pero yo también me he equivocado. El tiempo uno va aprendiendo y va cambiando, pero en relaciones de dos, los terceros salimos sobrando”, reflexionó.
(Foto: Instagram @tefivalenzuela)
(Foto: Instagram @tefivalenzuela)

Enfoque en el crecimiento personal y el aprendizaje

Tefy Valenzuela evitó criticar a su expareja y prefirió centrarse en el proceso de aprendizaje que deja cada experiencia.

“Yo opinar de más de algo que realmente yo no he vivido, porque ya no vivo aquí hace como ocho años, sería tonto. Pero nada, simplemente en general a los hombres decirles: ‘Chicos, por favor, no estén dañando corazones, porque al final todo lo que tú das siempre regresa’. Es parte de la vida, seguro él va a aprender algo, seguro ella también va a aprender. Todos aprendemos, todos cambiamos”, señaló.

La cantante sostuvo que Onelia Molina es una mujer demasiado valiosa y que, si sigue queriéndose y manteniéndose fiel a sí misma, encontrará a alguien que realmente la sepa valorar: “Yo sé que si ella sigue como es, así linda y queriéndose, va a encontrar un hombre que la sepa valorar”, auguró.

El mensaje de sororidad fue celebrado por seguidores y se viralizó en redes sociales.
El mensaje de sororidad fue celebrado por seguidores y se viralizó en redes sociales.

Un mensaje de sororidad a Onelia Molina

El pronunciamiento de Stephanie Valenzuela fue celebrado por muchos seguidores en redes sociales, quienes destacaron el mensaje de apoyo entre mujeres y la sinceridad de sus palabras. La artista dejó en claro que, más allá de los escándalos y las polémicas, lo importante es priorizar el bienestar emocional y el respeto propio.

“Yo, fíjense, cada tontera que he hecho yo, no puedo juzgar a nadie tampoco. Yo de verdad siento que ella es una chica demasiado valiosa, demasiado valiosa y, y como él dice, creo que no estuvo a la altura”, concluyó Tefy, cerrando su intervención con un mensaje de empoderamiento femenino.

El futuro de Onelia Molina y el silencio de Mario Irivarren

Mientras Onelia Molina sigue enfocada en su trabajo en ‘Esto es Guerra’ y las redes sociales , Stephanie Valenzuela le augura un futuro lleno de éxitos y amor verdadero. Mario Irivarren, por su parte, ha reconocido públicamente no estar a la altura de la relación, asumiendo las consecuencias de sus actos.

Además salió del país el pasado 19 de marzo y viajó a Colombia a pasar unos días lejos de las criticas y del escándalo mediático. Este jueves 26 de marzo retornó al Perú pero sin declarar a la prensa.

Primer plano de dos mujeres. Una, a la izquierda, con blusa rosa y verde, mira a la derecha. La otra, a la derecha, llora mientras sostiene un micrófono
Onelia Molina se emociona hasta las lágrimas al despedirse de la madre de Mario Irivarren, prometiendo mantener su lazo afectivo tras su ruptura con Mario. (América TV)

Temas Relacionados

Mario IrivarrenOnelia MolinaStephanie Valenzuelaperu-entretenimiento

Más Noticias

Contrasentido y puntillazo final

Las modificaciones recientes a la actividad minera impulsadas desde el Legislativo elevan los costos operativos e incrementan el riesgo de cancelación de concesiones, lo que genera incertidumbre entre los actores del sector y posibles impactos negativos en la inversión

Contrasentido y puntillazo final

Municipalidad de Lima anulará más de 56 mil papeletas impuestas por Magdalena por incumplir requisitos técnicos

La comuna limeña atribuye la responsabilidad administrativa al municipio distrital por afectar a miles de conductores

Municipalidad de Lima anulará más de 56 mil papeletas impuestas por Magdalena por incumplir requisitos técnicos

Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

La ‘Blanca de Chucuito’ no toleró que su hija revelara información sensible en vivo sobre su pareja

Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

Solo el 13% de jóvenes limeños cree estar preparado para empleos con inteligencia artificial

Aunque la mayoría ya utiliza herramientas digitales y anticipa cambios en el empleo, persiste una brecha entre su familiaridad con la IA y las habilidades necesarias para aplicarla en el ámbito laboral

Solo el 13% de jóvenes limeños cree estar preparado para empleos con inteligencia artificial

Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunto delito de discriminación contra población afroperuana

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la actriz por sus polémicos comentarios en ‘La Granja VIP’.

Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunto delito de discriminación contra población afroperuana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Perú y Chile endurecen control en frontera en medio de tensión por muros y zanjas

Alcalde Franco Vidal admite que apoya a José Balcázar por dar S/16 millones a Ate y detalla: “Hablamos de box y chicas bonitas”

Rafael López Aliaga anticipa que solo reconocerá una derrota si los resultados oficiales coinciden con su propio conteo

No habrá flash electoral en Elecciones Perú 2026: así se podran ver los resultados oficiales según ONPE

Exministro César Sandoval intenta agredir a Fernando Olivera en restaurante de Trujillo: le grita “coquero” y “delincuente”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

Melissa Klug a Samahara por revelar dato sobre Jesús Barco en La Granja VIP: “Si pudiera, barrería el piso con tus pelos”

Fiscalía inicia investigación contra Celine Aguirre por presunto delito de discriminación contra población afroperuana

Rodrigo González sugiere que Alejandra Baigorria tomaría distancia definitiva de Said Palao tras infidelidad: “Lo celebramos”

Alejandra Baigorria se siente traicionada por Onelia Molina tras filtrar conversación en ‘Magaly TV La Firme’: “Se lo dejo al de arriba”

Corazón Serrano arrasa con su casting en vivo y anuncia nueva fecha tras conquistar a miles: largas colas y más de 250 mil vistas

DEPORTES

Jostin Alarcón reafirma la meta de Sport Boys: “Nuestro objetivo es clasificar a un torneo internacional en 2026”

Jostin Alarcón reafirma la meta de Sport Boys: “Nuestro objetivo es clasificar a un torneo internacional en 2026”

Gonzalo Bueno vs Juan Carlos Prado: día, hora y dónde ver partido por cuartos de final del Challenger 100 de Sao Paulo 2026

Alianza Lima festeja el pase a la final de Bolivia al repechaje del Mundial 2026 con un mensaje a Guillermo Viscarra: “Solo un paso más”

Sport Huancayo recurre a Richard Pellejero para que asuma los mandos en Liga 1 2026

Partidos de hoy, jueves 26 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo