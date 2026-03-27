Stephanie Valenzuela confiesa que habló con Onelia Molina tras escándalo de Mario Irivarren: “Merece que la quieran bien”

Stephanie Valenzuela confiesa que habló con Onelia Molina tras escándalo de Mario Irivarren. IG

El escándalo de infidelidad que sacudió la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina sigue generando reacciones en el mundo de la farándula peruana. Esta vez, fue Stephanie Valenzuela, conocida como Tefy, quien rompió el silencio y, en una entrevista para 'Amor y Fuego’, no dudó en elogiar a la influencer arequipeña y confesar que le envió un mensaje de apoyo tras la polémica.

Stephanie Valenzuela: “Onelia merece que la quieran bien”

Consultada sobre la reciente ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina, Stephanie Valenzuela fue clara en su postura y optó por resaltar las cualidades de la joven influencer:

“He hablado con la persona que sentía que tenía que mandarle un mensaje porque somos mujeres, somos arequipeñas y a mí me parece una chica, además de hermosa por dentro y por fuera, una chica profesional, bella, que no necesita de nadie y que merece que la quieran bien. Y me encantó hablar con ella”, declaró Tefy ante las cámaras.

La artista relató que ya había tenido la oportunidad de conocer a la pareja en una celebración de Año Nuevo en Tulum, donde compartieron con varios amigos peruanos y pudo apreciar la calidad humana de Onelia.

Stephanie Valenzuela confiesa que habló con Onelia Molina tras escándalo de Mario Irivarren. TikTok: Amor y Fuego.

El apoyo de mujer a mujer tras la decepción amorosa

Tefy confesó que, al enterarse de la situación de infidelidad, no dudó en enviarle un mensaje directo a Onelia para mostrarle su respaldo.

“Cuando vi que todo esto pasó, le mandé un mensajito de apoyo porque creo que en ese momento yo lo he pasado. Yo he pasado la decepción, he pasado la infidelidad de alguien que tú amabas y se siente muy feo. Entonces, creo que ahí tenía que haber un woman power, pero nada más”, contó Tefy, recalcando la importancia de la sororidad en situaciones difíciles.

La modelo y cantante enfatizó que, pese a los errores que todos pueden cometer, lo importante es aprender y seguir adelante:

“A Mario no le he hablado porque creo que nadie es nadie para juzgar. Acá todos nos hemos equivocado en la vida. Aquí nadie va a decir: ‘Ay, yo nunca’. Pero yo también me he equivocado. El tiempo uno va aprendiendo y va cambiando, pero en relaciones de dos, los terceros salimos sobrando”, reflexionó.

(Foto: Instagram @tefivalenzuela)

Enfoque en el crecimiento personal y el aprendizaje

Tefy Valenzuela evitó criticar a su expareja y prefirió centrarse en el proceso de aprendizaje que deja cada experiencia.

“Yo opinar de más de algo que realmente yo no he vivido, porque ya no vivo aquí hace como ocho años, sería tonto. Pero nada, simplemente en general a los hombres decirles: ‘Chicos, por favor, no estén dañando corazones, porque al final todo lo que tú das siempre regresa’. Es parte de la vida, seguro él va a aprender algo, seguro ella también va a aprender. Todos aprendemos, todos cambiamos”, señaló.

La cantante sostuvo que Onelia Molina es una mujer demasiado valiosa y que, si sigue queriéndose y manteniéndose fiel a sí misma, encontrará a alguien que realmente la sepa valorar: “Yo sé que si ella sigue como es, así linda y queriéndose, va a encontrar un hombre que la sepa valorar”, auguró.

El mensaje de sororidad fue celebrado por seguidores y se viralizó en redes sociales.

Un mensaje de sororidad a Onelia Molina

El pronunciamiento de Stephanie Valenzuela fue celebrado por muchos seguidores en redes sociales, quienes destacaron el mensaje de apoyo entre mujeres y la sinceridad de sus palabras. La artista dejó en claro que, más allá de los escándalos y las polémicas, lo importante es priorizar el bienestar emocional y el respeto propio.

“Yo, fíjense, cada tontera que he hecho yo, no puedo juzgar a nadie tampoco. Yo de verdad siento que ella es una chica demasiado valiosa, demasiado valiosa y, y como él dice, creo que no estuvo a la altura”, concluyó Tefy, cerrando su intervención con un mensaje de empoderamiento femenino.

El futuro de Onelia Molina y el silencio de Mario Irivarren

Mientras Onelia Molina sigue enfocada en su trabajo en ‘Esto es Guerra’ y las redes sociales , Stephanie Valenzuela le augura un futuro lleno de éxitos y amor verdadero. Mario Irivarren, por su parte, ha reconocido públicamente no estar a la altura de la relación, asumiendo las consecuencias de sus actos.

Además salió del país el pasado 19 de marzo y viajó a Colombia a pasar unos días lejos de las criticas y del escándalo mediático. Este jueves 26 de marzo retornó al Perú pero sin declarar a la prensa.

Onelia Molina se emociona hasta las lágrimas al despedirse de la madre de Mario Irivarren, prometiendo mantener su lazo afectivo tras su ruptura con Mario. (América TV)