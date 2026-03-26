Macarena Vélez sorprende al hablar de Said Palao sobre ampay de Argentina: “No ha cambiado nada”

Magaly Medina interpretó sus palabras como una confirmación de que Said Palao no habría cambiado. ATV/ Magaly TV La Firme.

El escándalo que rodea a Said Palao continúa sumando voces y nuevas interpretaciones, y esta vez quien entró al debate fue Macarena Vélez, expareja del integrante de ‘Esto es Guerra’, cuyas declaraciones no pasaron desapercibidas. En medio de la polémica por el llamado ampay en Argentina y las versiones sobre una presunta infidelidad, la influencer decidió pronunciarse en una transmisión en vivo, generando una reacción inmediata en el programa de Magaly Medina.

Durante la emisión del 25 de marzo de Magaly TV La Firme, la conductora recogió las palabras de Macarena Vélez y no dudó en analizarlas en vivo, destacando el peso que tienen debido al vínculo que ella mantuvo con Said Palao. “Bueno, quien ha salido a hablar en un live que hizo en TikTok es Macarena Vélez. Sí, ella, la que está ahora con el… la expareja de la, de la… ¿Cómo se llama la chiquita? Johana Cubillas. La ex… con el ex de Johana Cubillas. Bueno, ella, que también es la ex de Said Palao”, comentó inicialmente, contextualizando su aparición en medio del escándalo.

La periodista también recordó episodios pasados que vinculan a Macarena con el entorno actual del chico reality, como la polémica por la cadena que él le habría regalado y las supuestas tensiones con Alejandra Baigorria. “¿Se acuerdan que hubo todo un rocha al principio, que la criticaban porque seguía usando una cadena que Said le había regalado, que supuestamente había una enemistad entre Alejandra Baigorria y Macarena Vélez? Bueno, ella salió a hablar en su live y tocó el tema y dijo cosas bastante importantes”, añadió.

Fuerte revelación: Macarena Vélez opina sobre Said Palao y desata reacción de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, Magaly Medina resaltó que las declaraciones de Macarena Vélez no son menores, ya que provienen de alguien que conoció de cerca a Said Palao durante su relación. “Porque ella, habiendo sido pareja de Said Palao, indudablemente lo conoce bien. Lo que en resumen ha dicho es que este hombre, al parecer, no habría cambiado nada”, sostuvo, marcando la línea interpretativa de sus palabras.

Por su parte, Macarena Vélez fue directa durante su transmisión en redes sociales, dejando clara su postura frente a lo ocurrido. “Ya, bueno, no me sorprende obviamente nada de lo que, de lo que ocurrió en, en ese, en ese ampay, no, no me sorprende. ¿Qué me va a sorprender? A ella tampoco creo que le sorpr… [ríe] o sea, a ella no creo que le sor… o sea, yo creo que sí está sorprendida porque pensó que tal vez esa persona, no sé, cambió o que el Espíritu Santo lo, lo había cambiado y claramente, pues no, no, no, el Espíritu Santo no, no hace magia a veces, ¿no?”, expresó, en una declaración que rápidamente se viralizó.

Fuerte revelación: Macarena Vélez opina sobre Said Palao y desata reacción de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Sus palabras fueron interpretadas como una crítica directa hacia Said Palao, sugiriendo que su comportamiento actual no sería distinto al que tenía durante su relación. La frase sobre el “Espíritu Santo” se convirtió en uno de los puntos más comentados, ya que deja entrever que, desde su experiencia, no habría habido un cambio real en la actitud del chico reality.

Magaly Medina no tardó en reaccionar ante esta afirmación y profundizó en su análisis. “Guau, qué fuerte, ¿no? Entonces ella lo que está diciendo es que al parecer ella lo conocería en la época que ella era su enamorada, pues él tendría, digamos, las cosas que se le habrían descubierto ahora, que sería lo mismo, porque ella dice que estas cosas no se cambian, no por arte de magia. El Espíritu Santo no lo podría haber cambiado”, comentó, reforzando la interpretación de que Macarena estaba comparando el pasado con el presente.

La conductora fue más allá y tradujo el mensaje para su audiencia de forma directa: “O sea, diciendo: ‘Said sigue siendo el mismo que cuando estuvo conmigo’. Más o menos, traduciendo, es lo que ha dicho”. Con esta frase, dejó clara la lectura que el programa hace de las declaraciones, posicionándolas como un testimonio que refuerza las versiones que han surgido en los últimos días.

Fuerte revelación: Macarena Vélez opina sobre Said Palao y desata reacción de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, Magaly Medina subrayó que Macarena Vélez no habla desde la especulación, sino desde su experiencia dentro del mismo entorno. “Así, como gran conocedora de Said Palao, bueno, total, ella también ha sido chica reality, ella lo conoció a Said Palao cuando estaban en Combate. Entonces, ella también habla con cierto conocimiento de causa, porque entre estos chicos, que son como todo un equipo, se conocen porque juerguean juntos, salen juntos, todos se saben lo de todos ahí”, afirmó.

Este punto resulta clave dentro del desarrollo de la polémica, ya que introduce la idea de que las dinámicas dentro del círculo de los chicos reality son conocidas entre ellos mismos, lo que otorga mayor peso a las declaraciones de quienes han formado parte de ese entorno. En ese sentido, la intervención de Macarena Vélez no solo suma una opinión más, sino que refuerza una narrativa que viene tomando forma a partir de distintos testimonios.

Mientras tanto, el nombre de Said Palao continúa en el centro de la controversia, especialmente por su relación con Alejandra Baigorria, quien hasta el momento no ha dado una respuesta directa frente a estas nuevas declaraciones. El silencio de los protagonistas mantiene la expectativa, mientras las versiones siguen acumulándose.

Fuerte revelación: Macarena Vélez opina sobre Said Palao y desata reacción de Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.