Perú

Debate presidencial 2026: memes y frases virales marcaron la reacción de los usuarios en redes durante la tercera jornada

La participación de candidatos como Keiko Fujimori, Mesías Guevara, Jorge Nieto, Roberto Chiabra y Rafael Belaunde marcó la conversación en redes, donde los usuarios respondieron con humor digital

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La tensión aumenta en el debate presidencial cuando Mario Vizcarra defiende a su hermano y ataca al partido rival. Keiko Fujimori responde cuestionando su integridad y presenta una propuesta sobre telemedicina.

El tercer debate presidencial rumbo a las Elecciones 2026 no solo se desarrolló en el escenario político, sino también —y con igual intensidad— en X, donde miles de usuarios siguieron cada intervención en tiempo real y transformaron el evento en una ola constante de memes, reacciones y contenido viral. Mientras los candidatos exponían sus propuestas sobre seguridad ciudadana, en redes se construía otra narrativa, una más inmediata, visual y cargada de humor.

Desde los primeros minutos, cada frase, gesto o silencio fue capturado por los internautas, quienes no tardaron en reinterpretar lo ocurrido en clave digital. El debate dejó de ser únicamente un espacio de confrontación política para convertirse también en un fenómeno de entretenimiento en el timeline, donde la creatividad de los usuarios marcó el ritmo de la conversación.

Uno de los momentos que más impulsó esta dinámica fue el cruce entre Keiko Fujimori y Mesías Guevara, cuando términos como “ghosting” y “papear” irrumpieron en pleno intercambio. Estas expresiones, propias del lenguaje digital, encajaron perfectamente en la lógica de X: frases cortas, directas y fáciles de replicar. En cuestión de minutos, los usuarios ya las utilizaban para resumir el enfrentamiento con comentarios como “la ghosteó” o “se la papeó”, convirtiéndolas en tendencia.

Keiko Fujimori fue parte del tercer bloque del evento junto a Mesías Guevara y Mario Vizcarra. | JNE
Keiko Fujimori fue parte del tercer bloque del evento junto a Mesías Guevara y Mario Vizcarra. | JNE

Pero no fue lo único. A lo largo del debate, distintos pasajes alimentaron la producción de memes: respuestas esquivas, momentos de tensión, intervenciones técnicas e incluso reacciones captadas por la cámara. Todo fue convertido en contenido viral, demostrando que hoy la política también se procesa a través del humor y la síntesis que ofrecen las redes sociales.

La rapidez con la que reaccionaron los usuarios en X permitió que cada intervención se transformara en contenido compartible en cuestión de segundos. Desde frases virales hasta gestos captados en cámara, todo fue material para la creatividad digital.

Candidatos a la presidencia de Perú posan durante un debate este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Candidatos a la presidencia de Perú posan durante un debate este miércoles, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

A continuación, una selección de los memes que marcaron la conversación en redes:

Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
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Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
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Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
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Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
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Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
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Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
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Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.
Debate 2026: usuarios convierten cruces entre candidatos en memes durante la tercera jornada en redes. Captura: X.

Los participantes de la tercera fecha fueron:

  • Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Mario Vizcarra (Perú Primero)
  • Mesías Guevara (Partido Morado)
  • Paul Jaimes (Progresemos)
  • Rafael Belaunde (Libertad Popular)
  • Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
  • Ronald Atencio (Venceremos)
  • Rosario Fernández (Un Camino Diferente)

Estructura del debate

La estructura general del debate está compuesta por cuatro bloques temáticos para garantizar contraste y diálogo directo entre candidatos.

El primer bloque abordará el eje de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, tema prioritario para la opinión pública. Cada expositor dispondrá de un minuto para presentar su postura, seguido por turnos de dos minutos y medio de réplica a cargo de otros dos integrantes de su bloque.

El escenario principal del Centro de Convenciones de Lima ya se encuentra listo para dar inicio a la segunda fecha del Debate Presidencial JNE 2026. (JNE)

En el segundo bloque se realizará la pregunta ciudadana que cada candidato deberá responder en un minuto. La consulta será formulada por votantes por medio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Los candidatos a la presidencia de Perú, Yonhy Lescano del partido Acción Popular, Daniel Salaverry del partido Somos Perú, Julio Guzmán del Partido Morado, Rafael Santos del Perú Patria Segura y Rafael López Aliaga del Renovación Popular, participan el 30 de marzo de 2021 en la tercera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las Elecciones 2021 en Lima (Perú). EFE/Sebastian Castañeda
Los candidatos a la presidencia de Perú, Yonhy Lescano del partido Acción Popular, Daniel Salaverry del partido Somos Perú, Julio Guzmán del Partido Morado, Rafael Santos del Perú Patria Segura y Rafael López Aliaga del Renovación Popular, participan el 30 de marzo de 2021 en la tercera fecha de los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las Elecciones 2021 en Lima (Perú). EFE/Sebastian Castañeda

El Grupo 1 está conformado por:

  • Ronald Atencio (Venceremos)
  • Paul Jaimes (Progresemos)
  • Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

El Grupo 2 lo integran:

  • Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
  • Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
  • Mario Vizcarra (Perú Primero)

El Grupo 3 incluye a:

  • Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
  • Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
  • Mesías Guevara (Partido Morado)

El Grupo 4 está compuesto por:

  • Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)
  • Rafael Belaunde (Libertad Popular)
  • Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
Tercera fecha del debate presidencial: estos son los cruces (vs.) entre candidatos y sus bloques. (Foto: X/ @JNE)
Tercera fecha del debate presidencial: estos son los cruces (vs.) entre candidatos y sus bloques. (Foto: X/ @JNE)

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Debate presidencial 2026Mesías GuevaraKeiko FujimoriJorge NietoRoberto ChiabraRafael Belaundeperu-noticias

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