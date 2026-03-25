Semana Santa en el Cerro San Cristóbal: Así se desarrollará el despliegue de la PNP ante visita de multitud de fieles

Activan plan de acción en el cerro San Cristóbal ante masiva afluencia de fieles.

La Semana Santa 2026 transformará el cerro San Cristóbal en un punto de encuentro para miles de fieles que recorren sus senderos en busca de recogimiento y promesas.

Este año, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Centro del Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha un plan de acción especial para salvaguardar la salud de la población ante la masiva afluencia.

La intervención, coordinada con distintas entidades, se extiende desde el jueves 2 hasta el viernes 3 de abril, y contempla la instalación de tres puestos médicos satelitales en puntos estratégicos: Santa Rosita, Boca de León y la salida a Santa Rosita.

De acuerdo con el reporte, estos puntos permitirán ofrecer atención rápida frente a cualquier eventualidad que pueda surgir durante las actividades religiosas.

Las autoridades buscan anticiparse a riesgos como deshidratación, caídas, golpes de calor y otras emergencias, habituales en eventos con alta concentración de personas.

La Diris Lima Centro desplegará además brigadistas para realizar acciones de búsqueda activa y respuesta inmediata, con la finalidad de proteger la integridad de los asistentes.

La estrategia sanitaria no solo responde al volumen de fieles, sino a la necesidad de garantizar una intervención eficaz y organizada en uno de los principales centros de peregrinación de Lima.

Con miles de ciudadanos en ruta hacia uno de los puntos más emblemáticos de la fe en Lima, el operativo busca evitar incidentes y ofrecer atención oportuna ante cualquier situación inesperada.

Activan plan de acción en el cerro San Cristóbal ante masiva afluencia de fieles.

Fenómeno El Niño y el giro de los destinos turísticos

Mientras el cerro San Cristóbal se prepara para recibir a los fieles, el panorama turístico de Perú atraviesa cambios significativos por el impacto del fenómeno El Niño Costero.

Las lluvias intensas y los huaicos han provocado daños en la infraestructura del norte del país, afectando destinos populares como Máncora en Piura, Punta Sal en Tumbes y Vichayito.

Accesos bloqueados y servicios turísticos limitados han llevado a que muchos peruanos reconsideren sus planes para el feriado largo.

Lucy Mier y Tera, vocera de la Cámara de Comercio de Lima, explicó a 24 Horas que la expectativa de turistas en la zona norte ha disminuido de manera notoria este 2026.

“No va a suceder como en otras oportunidades”, afirmó. En este contexto, el Sur Chico y otras regiones menos afectadas por las lluvias han cobrado protagonismo como opciones para quienes buscan alternativas cercanas y accesibles desde la capital.

El cambio climático también ha alterado el comportamiento de los viajeros. A diferencia de años anteriores, las reservas ya no se realizan con mucha anticipación, sino que dependen del monitoreo constante de las condiciones meteorológicas. “La gente espera hasta el último momento para definir a dónde ir”, agregó Mier y Tera.

Especialistas del Senamhi y el ENFEN han advertido que el fenómeno El Niño Costero se encuentra en fase inicial y se prevé que en abril el país experimente un otoño más cálido, con mayor variabilidad atmosférica y lluvias en algunas regiones.

De acuerdo con los expertos, el evento podría evolucionar de intensidad débil a moderada y prolongar sus efectos hasta el invierno, elevando las temperaturas y modificando los patrones habituales del clima.