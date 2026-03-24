Debate presidencial Perú 2026: las afirmaciones falsas que dijeron los candidatos presidenciales en la primera fecha

Candidatos presidenciales respondieron a las preguntas de la ciudadanía. | JNE

Durante el primer debate presidencial, realizado el lunes 23 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones, no faltaron los datos falsos afirmados por varios candidatos presidenciales.

PerúCheck verificó lo mencionado por los candidatos. A continuación, las principales verificaciones realizadas por este medio durante el debate.

Carlos Álvarez (País para Todos)

“5,000 bodegas han cerrado el año pasado por culpa de la extorsión”.

FALSO. El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, aclaró a PerúCheck que la cifra no coincide con la realidad. Fueron, más bien, cerca de 1,000.

“A mí el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra “gracias por sus servicios” [en referencia a Yonhy Lescano]”

CIERTO. En los anexos de su libro ‘De Puño y Letra’, Abimael Guzmán señala: “[publico nuestro agradecimiento y reconocimiento] a los dignos oficios del congresista doctor Johnny Lescano [sic]”.

José Luna (Podemos)

José Luna Gálvez, principal opositor de la derogación de la Ley 31143. Foto: Andina

“El general Urresti es inocente [del asesinato del periodista Hugo Bustíos] de acuerdo al Tribunal Constitucional”

FALSO. El TC no tiene competencia para declarar la inocencia o culpabilidad de alguien. Así lo dijo a PerúCheck el abogado de Urresti y a medios la presidenta del TC, Luz Pacheco.

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Alfonso López Chau afirmó que Yonhy Lescano fue congresista 18 años

CIERTO. Lescano ocupó el cargo en cuatro periodos consecutivos (2001–2019), sumando aproximadamente 18 años en el Congreso, hasta su disolución en 2019.

Alfonso López Chau dijo que la corrupción le cuesta al Perú S/.30,000 millones al año

FALSO. La última vez que la Contraloría General de la República ofreció un estimado del costo de la corrupción fue de S/.24,268 millones, 12.7% del presupuesto público ejecutado en 2023. Así lo verificó recientemente PerúCheck.

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática)

Wolfgang Grozo afirmó que el 2025 cerró con 2,213 homicidios y 6 muertes por día

IMPRECISO. Si bien los registros del Sinadef señalan 2,213 muertes violentas al cierre de 2025 (un promedio de 6 asesinatos diarios), el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad estimó 3,675, un promedio de 10 por día. Así lo verificó PerúCheck recientemente.

José Williams (Avanza País)

José Williams es uno de los candidatos presidenciales que participarán de la primera fecha del Debate Presidencial 2026. | Congreso

José Williams señaló ser un “héroe nacional”

IMPRECISO. El título de “héroe nacional” se otorga por ley del Congreso (como en el caso de Miguel Grau). Williams fue reconocido, junto a los comandos de la Operación Chavín de Huántar, como “héroe de la democracia”, una distinción diferente.

José Williams afirmó que todos los funcionarios pueden recibir doble ingreso del Estado

FALSO. El artículo 40 de la Constitución y la Ley Marco del Empleo Público lo prohíben, pero hay excepciones: docencia, salud especializada, directorios y militares/policías pensionistas. Así lo verificó recientemente PerúCheck sobre afirmaciones similares del candidato Williams.

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Composición: Infobae Perú

“Sr. López Aliaga, usted está imputado por el Ministerio Público por S/.4,000 millones de bonos”

CIERTO. Rafael López Aliaga tiene una investigación preliminar abierta por la fiscalía por el posible delito contra la administración pública. El candidato habría endeudado a la Municipalidad de Lima por aproximadamente S/.4,000 millones vinculados a la emisión de bonos para financiar obras cuando fue alcalde. Así lo reveló el portal EpicentroTV.

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Yohnny Lescano (Foto: Tu Diario Huánuco)

“El Perú ha dado a los empresarios cerca de S/.30,000 millones en préstamos después [durante] del Covid”

FALSO. El Estado no prestó dinero a las empresas vía Reactiva. Lo hicieron los servicios financieros. El Estado prometió un respaldo financiero de S/.30,000 millones en abril de 2020; en mayo, lo amplió a S/.60,000 millones. Es decir, prometió cubrir a los prestamistas si las empresas no pagaban. Las empresas sacaron créditos por S/.57,000 millones. Al 12 de diciembre de 2025, el Estado cubrió a los servicios financieros con S/.6,031 millones por incumplimiento.

Fernando Olivera (Frente de la Esperanza)

“[A Wolfgang Grozo] Mintió sobre Villaverde, un asaltante armado con el que usted se ha reunido. Usted dijo nunca; siete veces se ha reunido”

CIERTO. Wolfgang Grozo primero negó tener vínculo alguno con el condenado por asalto. Luego, admitió haberse reunido 7 veces con él. Esto se dio luego de que Villaverde difundiera chats que demuestran que hubo una relación entre ambos.

César Acuña (Alianza para el Progreso)

Fotografía: JNE

César Acuña afirmó que durante su etapa en la gestión pública no ha tenido denuncias por corrupción

FALSO. El Ministerio Público mantiene investigaciones vigentes en contra de César Acuña, incluyendo una disposición reciente de la Fiscalía Anticorrupción de La Libertad por el presunto uso de S/.2 millones del presupuesto público para publicidad estatal con fines electorales, bajo la sospecha de buscar posicionar su imagen para la presidencia en 2026.