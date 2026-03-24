Carín León, referente del regional mexicano, llega a Perú: fecha, venta de entradas y detalles de su primer show en Lima

La voz romántica de Carín León llega a Perú en agosto con un espectáculo único.

La expectativa por la llegada de Carín León a Lima crece entre los seguidores de la música regional mexicana. El cantante y compositor mexicano, reconocido como uno de los máximos exponentes del género y por su capacidad para transformar la tradición en un lenguaje musical contemporáneo, ofrecerá un concierto único el próximo 6 de agosto en Costa 21.

Carín León ha logrado posicionarse como una figura central en la escena musical latina, combinando raíces norteñas con sonidos actuales y letras cargadas de sentimiento. Los temas “Mi primera cita”, “Según quién”, “Qué vuelvas” y “La boda del Huitlacoche” figuran entre los más populares de su repertorio, superando millones de reproducciones en plataformas digitales y convirtiéndose en referentes para un público diverso. Estos éxitos evidencian la versatilidad de León y su habilidad para conectar con distintas generaciones.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas estará disponible a partir del 27 de marzo en la plataforma Teleticket, con un descuento especial de 15 % para quienes utilicen tarjetas Interbank.

La trayectoria de Carín León incluye trabajos como compositor para otros artistas de renombre, entre ellos Christian Nodal. Además, ha lanzado temas virales como “Tú” y “El amor de tu vida”, y ha sumado colaboraciones con figuras internacionales como Camilo, Maluma y C. Tangana. Estas alianzas han ampliado su presencia en la industria musical global, consolidando su estatus como referente internacional del regional mexicano.

El origen de Carín León se remonta a agrupaciones norteñas, etapa en la que forjó su identidad artística antes de iniciar una carrera solista que ha sumado reconocimientos y escenarios llenos en México, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. El artista ha sabido reinventar el género regional mexicano fusionándolo con elementos contemporáneos, lo que le permite mantener un vínculo cercano con sus seguidores y, al mismo tiempo, atraer nuevos públicos.

Carín León se presenta en Lima con un concierto exclusivo de música regional mexicana.

Un hito reciente en la carrera de León es su inclusión en el primer álbum oficial de la FIFA, titulado “Lighter”, que acompaña el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este proyecto musical refuerza el impacto y reconocimiento internacional del artista, quien suma así una nueva plataforma para expandir su música a audiencias globales.

¿Cuánto durará el concierto?

El recital en Costa 21 marcará la primera presentación de Carín León en la capital peruana. El espectáculo tendrá una duración superior a hora y media y reunirá los principales éxitos del cantante, quien ha prometido una velada cargada de emociones y sorpresas. Los organizadores detallaron que el concierto representa una oportunidad exclusiva para los amantes de la música romántica y del regional mexicano, géneros que el artista ha revitalizado a lo largo de su carrera.

El inicio de la venta de entradas está programado para el lunes 16 de marzo a las 10:00 a. m. en la web de Teleticket, con hasta 15 % de descuento para compras realizadas con tarjetas Interbank. La expectativa es alta y que se prevé una importante demanda para este evento, motivada por el crecimiento de la base de seguidores de León en Perú.

A lo largo de los últimos años, Carín León ha demostrado su capacidad para reinventar la música regional mexicana, situándose entre los artistas más influyentes de la actualidad y llevando su propuesta a escenarios internacionales. Su llegada a Lima consolida el vínculo entre la música mexicana y el público peruano, y anticipa un espectáculo que combinará tradición, innovación y la voz romántica que caracteriza al artista.

Carin León llega a Perú por primera vez. (Carin Leon: Instagram)