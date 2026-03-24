Perú

Atención viajeros de Semana Santa: aerolíneas deben compensar a pasajeros por sobreventa de vuelos, según Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual sancionó más de 2.000 veces al transporte aéreo entre 2022 y 2025 por incumplimientos a los usuarios

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Pasajeros afectados por overbooking deben
Pasajeros afectados por overbooking deben ser indemnizados, recuerda Indecopi. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Los pasajeros que no logren abordar un vuelo debido a la sobreventa de pasajes, durante la temporada alta de Semana Santa, tienen derecho a recibir una compensación económica y alternativas de solución por parte de las aerolíneas. Según informó RPP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recordó que estas situaciones están reguladas y que las empresas deben cumplir con obligaciones específicas para no afectar a los usuarios.

En los casos de overbooking que impidan el embarque, las aerolíneas deben otorgar una compensación no menor al 25 % del valor del tramo no utilizado. Asimismo, están obligadas a ofrecer al pasajero la posibilidad de elegir entre la devolución del dinero o la reprogramación inmediata de su vuelo.

Indecopi
Indecopi

Obligaciones ante demoras y sanciones

Además de los casos de sobreventa, las aerolíneas deben asumir responsabilidades cuando se registran demoras atribuibles a su gestión. Según el citado medio, estas incluyen la entrega de refrigerios, acceso a llamadas gratuitas, alimentación y compensaciones económicas, así como hospedaje y transporte si la espera se prolonga.

El transporte aéreo se posiciona como el tercer sector más sancionado por Indecopi entre 2022 y 2025. En ese periodo, se impusieron 2.072 sanciones a 40 empresas del rubro, tras resoluciones que agotaron la vía administrativa.

En ese sentido, la entidad fiscalizadora indicó que los usuarios pueden conocer esta información a través del documento “Indecotip: Derechos de los pasajeros”.

Docente de la PUCP explica
Docente de la PUCP explica que el overbooking se calcula con herramientas de probabilidad discreta, aplicadas para estimar cuántos pasajeros no llegarán al vuelo. Foto: Composición Infobae Perú

Infracciones y canales de atención

Entre las infracciones más frecuentes figura la falta de idoneidad del servicio. De acuerdo con RPP, esta se relaciona con incumplimientos en reembolsos, cancelaciones o reprogramaciones de vuelos, así como con la negativa de realizar el check-in o permitir el embarque.

Finalmente, Indecopi mantiene habilitado el servicio “WhatsApp Aeropuerto”, disponible las 24 horas, para orientar a los pasajeros ante eventuales inconvenientes. También cuenta con una oficina en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para la atención directa de consultas y reclamos.

Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)
Aeropuerto Jorge Chávez (Foto: Andina)

¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026?

La Semana Santa de 2026 en Perú transcurrirá del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los feriados oficiales serán el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y el viernes 3 de abril (Viernes Santo), días en los que trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho a descanso remunerado conforme al Decreto Legislativo N.º 713. Si se labora durante estas fechas sin compensación adicional, la legislación establece el pago triple: salario habitual, pago por el trabajo realizado y un recargo del 100 %.

Durante la Semana Santa, se observa un notable incremento en el turismo interno. En ciudades como Ayacucho y Cusco, miles de personas participan en procesiones, elaboración de alfombras de flores y actividades culturales con fuerte contenido religioso. En Lima, las misas especiales y los recorridos por templos coloniales forman parte de la tradición, mientras que la gastronomía típica, basada en pescados y dulces, marca la mesa familiar.

Programación de la TV peruana
Programación de la TV peruana en Semana Santa.

Cada día de la Semana Santa tiene un simbolismo particular para los creyentes. El Domingo de Ramos anuncia la entrada de Jesús en Jerusalén, el Jueves Santo recuerda la Última Cena, el Viernes Santo conmemora la crucifixión y el Domingo de Resurrección celebra la victoria sobre la muerte. Más allá del descanso, la fecha se convierte en un espacio de reflexión, reunión familiar y manifestaciones culturales que han perdurado por generaciones.

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