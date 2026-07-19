Perú

Clima en Perú: la previsión meteorológica para Lima este 19 de julio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Google icon
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para catalogar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

PUBLICIDAD

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Lima este 19 de julio.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Lima es de 25% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 81% en el transcurso del día y del 96% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 23 grados y un mínimo de 21 grados en esta región. Los rayos UV se espera llegarán a un nivel de hasta 6.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 26 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca de la mitad del territorio de dicho departamento es el árido seco.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Perú: el pronóstico del tiempo para Iquitos este 19 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Perú: el pronóstico del tiempo para Iquitos este 19 de julio

¿Cuál es la temperatura promedio en Cuzco?

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

¿Cuál es la temperatura promedio en Cuzco?

Clima hoy en Perú: temperaturas para Arequipa este 19 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima hoy en Perú: temperaturas para Arequipa este 19 de julio

Previsión meteorológica del tiempo en Huancayo para este 19 de julio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Previsión meteorológica del tiempo en Huancayo para este 19 de julio

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Confirman ampliación de prisión preventiva por 18 meses para Andrés Hurtado, quien seguirá recluido en el penal de Lurigancho

Confirman ampliación de prisión preventiva por 18 meses para Andrés Hurtado, quien seguirá recluido en el penal de Lurigancho

JNE convoca a Absalón Vásquez para entregarle la credencial de senador luego de que Rafael López Aliaga decidiera no asumir el cargo

Keiko Fujimori invitó a licenciados de las Fuerzas Armadas que combatieron contra el terrorismo a participar en la Gran Parada Militar

El costoso paso de José María Balcázar por Palacio: viajes por más de S/1 millón, S/5.500 diarios en comida y pensión vitalicia

Asilo político mexicano: El futuro incierto de Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, quien continúa enclaustrada en la embajada

ENTRETENIMIENTO

Cochinola regresa con Nicky Jam, Wisin y Ángel & Khriz: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

Cochinola regresa con Nicky Jam, Wisin y Ángel & Khriz: fecha, lugar, precios y cómo comprar entradas

‘Orquesta Candela’ y ‘La Bella Luz’ unen sus voces por Fiestas Patrias y lanzan “Mi Orgullo”, un feat que resalta la unión en la cumbia

Erick Elera: De su ‘muerte’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ a incursionar al doblaje en la película ‘PAW Patrol’

Pablo Heredia y Ale Fuller son captados en el cine: ¿retomaron su amistad tras años de distancia?

Karina Jordán denuncia falta de logística en búsqueda de su primo desaparecido en el Huascarán: “Se ha perdido valioso tiempo”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Argentina vs España HOY en Perú: partido por final del Mundial 2026

Cusco FC vs Alianza Atlético 4-1: goles y resumen de la goleada ‘dorada’ por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario vs Cusco FC: día, hora y dónde ver partido por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima tomó decisión sobre Guillermo Viscarra y Paolo Guerrero de cara al debut ante Sport Huancayo en Torneo Clausura 2026