Perú es Army y hace historia con BTS: todo el álbum Arirang ocupa simultáneamente los primeros lugares en Spotify

El grupo de K-pop BTS, incluyendo a RM, posa frente a un palacio coreano durante su presentación para el programa cultural internacional Arirang. (EFE)

El regreso de BTS ha vuelto a poner en evidencia la fuerza del fenómeno K-pop en el país y el impacto de la agrupación surcoreana en las tendencias de consumo musical digital. Tras el lanzamiento global de su álbum Arirang y el multitudinario concierto en Seúl, transmitido en vivo por Netflix, el grupo logró un récord inédito en el mercado peruano: las 14 canciones del disco se ubicaron simultáneamente en los primeros lugares del Top 50 Perú en Spotify.

Este logro confirma la fuerza del fandom local y la influencia de BTS en el mercado latinoamericano. Durante la mañana del 21 de marzo de 2026, apenas horas después de la transmisión de BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, la actualización diaria del ranking nacional mostró que temas como SWIM, Body to Body y Hooligan encabezaban la lista, seguidos de cerca por el resto de las pistas del nuevo álbum. Así, Arirang se convierte en el primer lanzamiento internacional de K-pop en ocupar simultáneamente los 14 primeros puestos de la lista de canciones más reproducidas en Perú.

Comparativa regional Army: Perú es clave para BTS

Fanáticas peruanas del grupo surcoreano BTS celebran el éxito de la banda en las listas de Spotify Perú, mientras sus canciones figuran prominentemente en el Top 50. (Infobae)

El caso peruano destaca aún más al compararlo con otros mercados de la región. En Argentina, solo dos canciones de Arirang, SWIM y Body to Body, se ubicaron en los primeros lugares del top nacional. Una tendencia similar se observó en Brasil y Chile, donde estos dos temas encabezaron el ranking tras el estreno, mientras que el resto del álbum no alcanzó posiciones principales o se ubicó detrás de canciones de otros artistas.

Capturas de pantalla de Spotify muestran las listas Top 50 diarias de Argentina, Brasil y Chile al 21 de marzo de 2026, destacando canciones populares con artistas como BTS. (Infobae Perú)

En Colombia y México, únicamente SWIM alcanzó el primer puesto, acompañada por Body to Body en el cuarto y tercer lugar respectivamente; en ambos casos, las posiciones intermedias correspondieron a canciones de otros artistas, y posteriormente aparecen otros temas de Arirang, aunque no de manera continua ni ocupando la totalidad de los primeros lugares.

Capturas de pantalla de la aplicación Spotify mostrando las listas Top 50 de Estados Unidos, Colombia y México, revelando las canciones más escuchadas en cada región el 21 de marzo de 2026. (Infobae Perú)

Ecuador fue el país que más se aproximó al fenómeno peruano, con 11 canciones de Arirang ubicadas en los primeros 11 puestos del ranking nacional, aunque sin lograr el dominio absoluto registrado en Perú.

El rol del fandom peruano y el impacto digital

La respuesta inmediata del público peruano es resultado de una organización y entusiasmo excepcionales por parte de las ARMY peruanas. Desde días antes del lanzamiento, el fandom local impulsó campañas de reproducción masiva, tendencias en redes sociales y actividades presenciales para celebrar el regreso del grupo. El día del estreno, miles de fans compartieron capturas de pantalla escuchando el álbum en streaming y documentaron sus reuniones colectivas para seguir el concierto transmitido desde Corea del Sur.

El hito en los charts nacionales fue celebrado ampliamente en redes sociales. Cuentas de fans difundieron desde ayer la noticia de que BTS había alcanzado el #1 del Top Artists Perú Chart en Spotify apenas salió el álbum. Al día siguiente, este 21 de marzo, la imagen del Top 50 Perú ocupada íntegramente por los 14 temas de Arirang se viralizó entre comunidades de fans y medios especializados, acompañada de mensajes de orgullo y agradecimiento por el esfuerzo colectivo.

Significado para la industria musical y expectativas del tour

La presencia de las 14 canciones en los primeros lugares del ranking no es solo un logro simbólico. Para la industria musical global, estos récords posicionan a Perú como un mercado estratégico para BTS y el K-pop, atraen la atención de promotores internacionales y refuerzan la importancia de incluir al país en giras y eventos de alto perfil. El entusiasmo demostrado por las ARMY peruanas incrementa la visibilidad del grupo y es un factor clave para el éxito de futuros conciertos y colaboraciones.

Fiebre BTS en Perú. Twitter

El setlist de Arirang incluye temas de distintos estilos y mensajes: SWIM (sencillo principal), Body to Body, Hooligan, Aliens, FYA, 2.0, No. 19 (Interlude), Merry Go Round, NORMAL, Like Animals, they don’t know ‘bout us, One More Night, Please e Into the Sun. La variedad en la producción, el enfoque en la cultura coreana y la incorporación de influencias internacionales han sido destacados por la crítica y el público, quienes subrayan la madurez artística alcanzada por BTS en este regreso.

Las actividades de celebración incluyeron reuniones temáticas, proyectos de arte urbano y campañas de bienvenida de cara al ARIRANG World Tour 2026–2027, que tendrá dos fechas programadas en Lima para octubre próximo.

El fenómeno Arirang en Perú confirma el lugar privilegiado que ocupa BTS en el corazón del público hispanoamericano y marca un hito en la historia del streaming musical en el país. “He sido puro llanto en la presentación y ayer también porque realmente esperé tanto por esto”, expresó Anjely Hancco, seguidora peruana. “Las voces se notan súper trabajadas desde lo básico, se nota el esfuerzo”, destacó Kristell Salazar, también fan local.

Miles de fans disfrutan de un emocionante concierto de BTS, RM y Suga, iluminado con intensas luces azules y pantallas gigantes que muestran visuales dinámicos. (EFE)

Con este logro, las ARMY peruanas demuestran una vez más su capacidad de movilización y posicionan a Perú en el mapa mundial del K-pop, abriendo la puerta a nuevas experiencias colectivas y conquistas para el fandom nacional.