No es estrés: estos 5 hábitos están afectando tu cerebro y así se manifiestan

Una mujer se observa en el espejo del baño tocándose la sien con expresión de cansancio evidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo de vida actual ha normalizado sensaciones como el cansancio, la falta de concentración o los cambios de ánimo. Para muchas personas, estas señales forman parte de la rutina diaria y suelen pasar desapercibidas o se atribuyen a jornadas exigentes, problemas laborales o preocupaciones cotidianas.

Sin embargo, especialistas advierten que cuando estas molestias se vuelven frecuentes o se intensifican con el tiempo, es importante prestarles atención. El cuerpo y la mente suelen enviar señales progresivas que, si no se identifican a tiempo, pueden afectar el rendimiento, la calidad de vida y el bienestar general.

Los 5 hábitos que están dañando tu cerebro

Desde EsSalud se enfatiza que el cerebro necesita un equilibrio constante de nutrientes, oxígeno y descanso para funcionar correctamente. Cuando este balance se rompe por hábitos inadecuados, comienzan a aparecer señales de alerta que muchas veces se confunden con agotamiento emocional.

Uno de los principales factores es no desayunar, lo que reduce los niveles de glucosa necesarios para el rendimiento cerebral. Esto se traduce en dificultad para concentrarse, fatiga mental y bajo rendimiento durante el día.

Otro hábito crítico es comer en exceso, especialmente alimentos ultraprocesados. Esto no solo incrementa el riesgo de obesidad, sino que también puede generar inflamación en el organismo, afectando el funcionamiento del cerebro y elevando el riesgo de enfermedades neurológicas.

El consumo de alcohol también tiene un impacto directo. Especialistas advierten que su ingesta frecuente altera la memoria, disminuye la capacidad de respuesta y puede afectar la salud mental a largo plazo.

A ello se suma el tabaquismo, que reduce el flujo de oxígeno al cerebro y acelera su envejecimiento, incrementando el riesgo de accidentes cerebrovasculares.

Finalmente, el alto consumo de azúcar provoca picos de energía seguidos de caídas bruscas, generando irritabilidad, ansiedad y dificultad para mantener la concentración.

Cómo se manifiestan las señales de alerta en tu día a día

Una mujer joven muestra signos de dolor y cansancio en el hogar, envuelta en una manta mientras se sujeta la cabeza. En la mesa de noche se observan varios frascos de medicamentos y un vaso de agua, indicando posibles problemas de salud o insomnio, una situación cada vez más común en la sociedad actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de estos hábitos no siempre es evidente de inmediato, pero el cuerpo comienza a enviar señales que no deben ignorarse. Entre las más comunes están la falta de energía constante, los olvidos frecuentes, la dificultad para mantener la atención y los cambios repentinos de ánimo.

El Ministerio de Salud del Perú advierte que estos síntomas pueden agravarse si los hábitos se mantienen en el tiempo. Por ejemplo, la combinación de mala alimentación y consumo de sustancias nocivas puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, además de afectar la salud mental.

Asimismo, especialistas señalan que la alteración del sueño es una de las consecuencias más frecuentes. Dormir mal o no descansar lo suficiente impide que el cerebro se recupere, lo que repercute en el estado emocional, la productividad y la capacidad de tomar decisiones.

La importancia de cambiar hábitos a tiempo

Tanto el EsSalud como el Ministerio de Salud del Perú coinciden en que la prevención es clave para proteger la salud cerebral. Adoptar hábitos saludables como mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de azúcar y alcohol, evitar el tabaco y dormir adecuadamente puede marcar una gran diferencia.

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden mejorar la memoria, la concentración y el estado de ánimo, además de reducir el riesgo de enfermedades a largo plazo. Identificar las señales de alerta a tiempo y actuar sobre los hábitos es fundamental para cuidar no solo el cerebro, sino el bienestar integral.

Además, la Dra. María Meza, neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN), destacó en una entrevista pasada, que mantener relaciones sociales sanas y estar en constante aprendizaje estimula las sinapsis cerebrales y mejora nuestra capacidad para enfrentar nuevos desafíos. “El cerebro necesita retos, aprendizajes, emociones positivas, resolver problemas, aprender algo nuevo, interactuar con otros seres humanos, todo eso fortalece nuestra salud cerebral”, señaló.

“Como todo órgano, el cerebro necesita nutrientes que le lleguen a través de la sangre. Una buena alimentación con vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas en las proporciones adecuadas es fundamental. Además, es esencial mantener un sistema cardiovascular saludable y una respiración adecuada para que el oxígeno llegue eficientemente al cerebro”, explicó la especialista.