Cancillería confirma retiro de bandera boliviana en Puno tras intervención de autoridades: “Se mantiene la cooperación con Bolivia”

Colocación de una bandera boliviana en territorio peruano (Isani, Puno). (Composición: Infobae)

La alerta surgió desde una zona fronteriza donde la vigilancia estatal suele resultar limitada. En la comunidad campesina de Isani, ubicada en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, región Puno, un hecho registrado durante la madrugada del jueves 19 de marzo generó inquietud entre los pobladores y movilizó a las autoridades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú difundió un comunicado oficial tras conocer la colocación de una bandera extranjera en territorio nacional. La institución precisó: “Sobre la colocación de bandera del Estado Plurinacional de Bolivia en la localidad peruana de Isani, región Puno”. El pronunciamiento marcó la posición del Estado frente a lo ocurrido y detalló las acciones adoptadas de inmediato.

Según el documento, “en la fecha, el gobierno del Perú tomó conocimiento de la colocación de la bandera del Estado Plurinacional de Bolivia en el asta del embarcadero de la comunidad campesina de Isani, distrito de Zepita, provincia de Chucuito, región Puno”. La Cancillería informó que se dispuso la intervención de fuerzas del orden en la zona.

El comunicado también indicó que “en pleno ejercicio de la soberanía nacional sobre dicha localidad, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ejército del Perú se constituyeron en dicho centro poblado y la bandera boliviana fue debida e inmediatamente retirada”. A la par, el Gobierno reiteró su línea diplomática: “El gobierno del Perú reitera su firme voluntad de fortalecer la cooperación, la integración y el desarrollo entre nuestras comunidades de la zona fronteriza con la hermana nación boliviana”.

Intervención de las fuerzas del orden en Isani

Un ciudadano documenta el izamiento de una bandera boliviana en un muelle pesquero del centro poblado de Isani, en Zepita, Puno, recalcando que el área es territorio soberano del Perú. Según el denunciante, esta sería la segunda vez que ocurre un hecho similar en la zona | Video: Ricardo Jiménez Castillo

La respuesta estatal se activó tras la denuncia de los propios comuneros. De acuerdo con reportes difundidos por RPP, pobladores advirtieron que sujetos no identificados izaron la bandera boliviana en el embarcadero de Zepita, a orillas del lago Titicaca. La ubicación del mástil, dentro de territorio peruano, intensificó la preocupación.

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ejército se trasladaron al centro poblado de Isani para atender la situación. En el lugar, un efectivo policial ejecutó el retiro del emblema extranjero con apoyo logístico. Una grúa, manipulada por personal militar, permitió alcanzar la parte superior del asta.

Las imágenes compartidas por el presidente de la comunidad, Ricardo Jiménez Castilla, muestran el momento en que el agente policial desata los amarres y retira la bandera. Luego de descender, el efectivo recibió apoyo de otros miembros de la institución para completar la intervención.

El operativo se desarrolló sin reportes de enfrentamientos ni detenciones. Sin embargo, el episodio dejó abierta la preocupación sobre la seguridad en la zona y la capacidad de respuesta ante hechos similares.

Las autoridades comunales y los pobladores expresaron su malestar tras lo ocurrido. Según relataron, la bandera fue colocada durante la madrugada, lo que dificultó una reacción inmediata por parte de la comunidad. Ricardo Jiménez Castilla explicó que recibió el aviso de vecinos y luego acudió personalmente al lugar para verificar la situación.

En declaraciones a RPP, el dirigente comunal insistió en la necesidad de presencia constante de las fuerzas del orden. “(Pedimos) la permanencia, que esté la Policía Nacional. (...) Sí, eso es lo que nosotros queremos, vigilancia permanente en este lugar, porque no puede ser que tengamos banderas bolivianas en el territorio peruano”, manifestó.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú retiran una bandera boliviana que había sido izada sin autorización en el distrito de Desaguadero, Puno, generando un incidente fronterizo. (RPP)

Los pobladores reiteraron este pedido ante las autoridades que llegaron al punto. La distancia de Isani respecto a la frontera, aproximadamente 25 kilómetros, refuerza la percepción de vulnerabilidad en la zona.

El incidente también evocó un antecedente reciente en otra región del país. En septiembre del año pasado, en la comunidad de Tres Fronteras, en el distrito de Teniente Manuel Clavero, en Loreto, se reportó la aparición de una bandera colombiana en la plaza principal. Aquel hecho generó reclamos similares sobre la necesidad de mayor presencia estatal.

En Isani, la exigencia se mantiene. Los comuneros consideran que la vigilancia continua puede evitar la repetición de episodios que, según indican, afectan la tranquilidad local y generan tensiones innecesarias en zonas cercanas a límites internacionales.