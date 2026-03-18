Perú

Sismo de magnitud 4.0 se registra en Ica la noche del martes 17 de marzo, según el IGP

El movimiento telúrico tuvo epicentro en Ocucaje y, debido a su profundidad, su percepción fue leve en zonas cercanas

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Sismo en Ica
Sismo en Ica

Un movimiento sísmico de magnitud moderada se registró la noche del martes 17 de marzo en la región Ica, según reportes oficiales difundidos por organismos técnicos del Estado. El evento ocurrió en horas de la noche y fue percibido de forma leve en algunas zonas cercanas al epicentro, sin reportes iniciales de daños.

La información fue confirmada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), entidad encargada del monitoreo sísmico en el país, que emitió un boletín detallando los parámetros del evento. En paralelo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú también difundió un informe para descartar riesgos en el litoral.

Ambas instituciones coincidieron en la ubicación del epicentro y en las características del sismo, lo que permitió precisar el nivel de impacto y descartar escenarios de mayor riesgo para la población.

Parámetros del evento sísmico

Sismo de magnitud 5.3 que
Sismo de magnitud 5.3 que sacudió Ica también se sintió en varios distritos de Lima. (Foto: X/Agencia Andina)

El Instituto Geofísico del Perú informó que el sismo se registró a las 19:21:33 (hora local), con una magnitud de 4.0 y una profundidad de 59 kilómetros. El epicentro se localizó en el continente, específicamente en la zona de Ocucaje, a 28 kilómetros al sur de la ciudad de Ica.

De acuerdo con el reporte técnico “IGP/CENSIS/RS 2026-0147”, las coordenadas del evento fueron latitud -14.31 y longitud -75.79. El documento precisa además que el rango de magnitud se ubica en la categoría verde, correspondiente a sismos menores de 4.5.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación indicó que el evento “no genera tsunami en el litoral peruano”, descartando cualquier alerta para las zonas costeras.

Evaluación de intensidad y alcance

Hasta el momento, no se cuenta con una medición oficial de la intensidad en la escala de Mercalli Modificada (IMM). Esta escala clasifica los efectos de un sismo desde el grado I (imperceptible) hasta el grado XII (catastrófico).

Las características del evento, en especial su profundidad de 59 kilómetros, suelen asociarse a una menor percepción en superficie. Sin embargo, la evaluación completa depende de reportes ciudadanos y análisis posteriores.

Recomendaciones a la población

El Instituto Nacional de Defensa Civil difundió medidas dirigidas tanto a autoridades locales como a la ciudadanía. En su boletín, la entidad señala: “Conserva la calma en todo momento; evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado”.

Asimismo, recomendó evitar zonas de riesgo dentro de las viviendas. “Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación”, indica el documento.

En caso de no poder evacuar, el organismo sugiere ubicarse en espacios seguros previamente identificados. “Ubícate en la zona de seguridad interna, como al costado de columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor”, precisa.

Finalmente, se insiste en la importancia de contar con una mochila de emergencia y seguir los protocolos establecidos por las autoridades. “Evacúa con tu mochila para emergencias”, agrega la recomendación oficial.

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