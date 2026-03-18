Ministerio de Educación lanza convocatoria con sueldos de hasta S/ 11.000: revisa puestos y cómo postular

Jóvenes peruanos podrán ganar más de S/ 15 mil soles en el Premio Nacional de la Juventud 2024. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El Ministerio de Educación del Perú anunció una nueva convocatoria laboral CAS en marzo de 2026 que ofrece 12 puestos de trabajo en Lima, dirigidos a personas con secundaria completa, bachillerato y título universitario. Esta oferta se posiciona como una de las más atractivas del sector público en lo que va del mes, debido a la diversidad de perfiles requeridos y a los sueldos competitivos.

De acuerdo con la información oficial, las remuneraciones oscilan entre S/ 2.800 y S/ 11.000 mensuales, dependiendo del cargo y nivel de responsabilidad. La fecha límite para postular es el 25 de marzo de 2026, por lo que los interesados deben revisar con anticipación los requisitos y preparar correctamente su documentación para evitar quedar fuera del proceso.

¿Qué vacantes ofrece el Minedu y cuánto se gana en cada puesto?

El Ministerio de Educación del Perú ha distribuido sus vacantes en distintas áreas estratégicas como gestión pública, educación, derecho y administración. A continuación, el detalle de los puestos disponibles según nivel de formación:

Puestos para personas con secundaria completa

Auxiliar administrativo (CAS N.° 0032)Remuneración: S/ 2.800Requisito mínimo: secundaria completa

Este puesto representa una oportunidad de ingreso al Estado sin necesidad de estudios superiores, ideal para quienes buscan iniciar una carrera en el sector público.

Puestos para bachilleres universitarios

Asistente en evaluación de expedientes de titulación (CAS N.° 0275)Remuneración: S/ 4.000Carreras: Administración, Computación e Informática, Economía

Se trata de un perfil técnico que participará en procesos vinculados a la revisión y validación de documentación académica.

Puestos para titulados universitarios

Especialista en gestión del rendimiento (CAS N.° 0273) Sueldo: S/ 8.000

Analista administrativo-logístico (CAS N.° 0274) Sueldo: S/ 6.000

Especialista en gestión de recursos humanos (CAS N.° 0276) Sueldo: S/ 8.000

Especialista pedagógico de matemática (CAS N.° 0277) Sueldo: S/ 8.000

Especialista pedagógico en comunicación y lingüística (CAS N.° 0278) Sueldo: S/ 8.000

Coordinador de planificación estratégica, presupuestal y operativa (CAS N.° 0033) Sueldo: S/ 11.000

Especialista legal (CAS N.° 0034 y 0035) Sueldo: entre S/ 7.500 y S/ 8.000

Abogado (CAS N.° 0036) Sueldo: S/ 6.000

Analista legal (CAS N.° 0037)Sueldo: S/ 5.000

Estas vacantes están orientadas a profesionales en Administración, Derecho, Educación, Ingeniería Industrial, Psicología, Economía, Contabilidad, Lingüística, entre otras especialidades, lo que amplía significativamente el alcance de postulantes potenciales.

Además, varios de los cargos están vinculados a funciones estratégicas dentro del Estado, como la planificación presupuestal, la gestión de recursos humanos y el fortalecimiento del sistema educativo.

¿Cómo postular a la convocatoria del MINEDU en marzo de 2026?

Sistema Integrado de Asesoría Técnica (SIAT).

Si estás interesado en participar en esta convocatoria del Ministerio de Educación del Perú, es clave que sigas cuidadosamente cada paso del proceso para evitar errores que puedan descalificarte.

Pasos para postular

Revisa las bases oficiales de cada puesto. Cada convocatoria CAS tiene requisitos específicos, funciones detalladas y criterios de evaluación. Es fundamental leerlos completamente. Verifica que cumples el perfil solicitado. Asegúrate de contar con el grado académico, experiencia laboral y competencias requeridas. Prepara la documentación obligatoria. Esto incluye CV documentado, anexos, declaraciones juradas y otros formatos exigidos por la entidad. Envía tu postulación dentro del plazo establecido. La fecha límite para postular es el 25 de marzo de 2026, por lo que se recomienda no esperar al último día. Realiza seguimiento al proceso. Revisa constantemente las publicaciones del MINEDU para conocer resultados, cronogramas y posibles etapas de evaluación.

Recomendaciones clave

Postula solo a los puestos donde cumplas al 100% los requisitos.

Verifica que todos los documentos estén correctamente firmados y completos.

Guarda constancia de tu postulación.

Esta convocatoria del Ministerio de Educación del Perú se presenta como una de las más atractivas del mes en el sector público, no solo por los salarios competitivos, sino también por la diversidad de perfiles requeridos. Si cumples con los requisitos, esta puede ser una excelente oportunidad para acceder a un empleo estable en el Estado.