Transportistas realizan plantón en el Callao tras asesinato de chofer y denuncian extorsión de hasta S/10 diarios

Transportistas hacen plantón por asesinato de dos choferes de combi en av. Argentina en el Callao. América TV

Un grupo de conductores y trabajadores de transporte público paralizaron sus actividades para realizar un plantón en la avenida Faucett, en el Callao, como respuesta al asesinato de uno de sus compañeros en un nuevo episodio de violencia relacionado con extorsiones. La protesta, convocada por transportistas de líneas que cubren la ruta entre Lima y Callao, surgió luego del crimen de Darío Enrique Espinoza León y ante la denuncia de constantes amenazas de bandas criminales.

Durante la manifestación, los participantes reclamaron la inacción de las autoridades y señalaron que el pago de cupos a organizaciones ilícitas se ha vuelto una práctica diaria para poder operar.

“Este es un pan de cada día. Lo vivimos todos los días”, afirmó una de las transportistas a América Noticias. Los montos exigidos por las bandas identificadas como ‘Perú Unido y Al-Qaeda’ alcanzan entre los ocho y diez soles diarios por unidad.

Más de cien conductores y ayudantes protestan en el Callao y denuncian extorsiones diarias por parte de bandas criminales, mientras la policía debió habilitar un bus para trasladar a los pasajeros| Latina Noticias

La situación de inseguridad se ha agravado con la reciente aparición de nuevas bandas y la persistencia de amenazas, que en ocasiones se efectúan a través de grupos de mensajería instantánea y transferencias bancarias.

PNP dispuso un bus ante pasajeros varados

Ante el paro de actividades y la congestión generada, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso un bus para trasladar a los pasajeros varados, mientras se mantenía la protesta en la zona. De esta manera, subieron para acercarlos más a su destino final.

Protesta de choferes bloquea avenida Faucett y exige seguridad ante ola de crímenes | América Noticias

Agentes policiales también estuvieron presentes en el lugar, aunque los manifestantes insistieron en la falta de resguardo efectivo y en la necesidad de una intervención más contundente contra la extorsión.

Asimismo, en menos de dos semanas, la lista de conductores asesinados va en aumento.

Mientras tanto, el cobrador que resultó herido durante el ataque a la combi en el Callao permanece hospitalizado en el Hospital Barton, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas. Su estado es grave y continúa bajo observación, mientras su identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad.

Otro asesinato bajo extorsión

El sector de los espectáculos y la cultura también enfrenta una nueva escalada de violencia tras el asesinato de Jhon Leyva, reconocido promotor de eventos folclóricos. Leyva fue atacado a tiros en el distrito de San Martín de Porres, frente al local Imperial de Pro, cuando se encontraba en su vehículo luego de finalizar un evento.

Testigos explicaron que un sicario le disparó en más de diez ocasiones y que, a pesar de los intentos por auxiliarlo, la ayuda médica no llegó a tiempo.

Familiares y colegas confirmaron que Leyva había recibido amenazas de extorsionadores desde 2023, quienes le exigían sumas de hasta 30.000 soles por cada evento. El temor por la seguridad de su entorno lo llevó a entregar en una ocasión un cupo de 2.500 soles.

El asesinato de Jhon Leyva, a manos de sicarios vinculados a la extorsión, expone la vulnerabilidad de los promotores y artistas frente a las amenazas de bandas criminales, fenómeno que se replica en otros sectores como el transporte.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Al 105 para reportar emergencias y solicitar intervención policial inmediata.

Comisarías cercanas al sector.

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