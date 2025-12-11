Obras por Impuestos: 6 recomendaciones clave para reducir riesgos con fideicomisos y garantizar su ejecución

Solo nueve gobiernos locales de Perú superaron el 50% de ejecución de inversión pública al primer trimestre de 2025, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Con el cierre del año cerca y la proximidad del ciclo electoral 2026, la discusión sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos se torna prioritaria. Si bien algunos gobiernos regionales superaron el 40% de ejecución de inversión pública al primer trimestre de 2025, otros ni siquiera alcanzaron el 10%.

El último reporte del Ministerio de Economía y Finanzas muestra que únicamente nueve gobiernos locales lograron superar el 50% de ejecución. Esta situación revela una brecha persistente en la gestión subnacional y una dificultad para traducir el presupuesto en obras tangibles para la ciudadanía.

Obras por impuestos para acelerar el desarrollo de infraestructura del país

En este escenario, las Obras por Impuestos (OxI) adquieren especial relevancia. Este mecanismo, creado en Perú, permite a empresas financiar infraestructura pública a cuenta del pago adelantado del Impuesto a la Renta. Sin embargo, su impacto depende de la capacidad de gestión que tengan tanto el Estado como las empresas para ejecutar los proyectos correctamente.

Geraldo Arosemena, Managing Director de TMF Group para Perú y Bolivia, sostiene que el fideicomiso resulta esencial en esta coyuntura para elevar la transparencia, la seguridad y la continuidad de los proyectos realizados bajo el mecanismo OxI. Según Arosemena, las reformas normativas recientes han hecho posible una mayor participación privada en OxI, con modelos más flexibles. Destaca que el uso del fideicomiso “ordena los flujos, garantiza el uso de los recursos y permite continuidad incluso ante problemas operativos o de gestión”.

Control total de los flujos financieros, lo que evita desvíos de fondos.

Pagos liberados únicamente según el avance real de la obra, lo que reduce riesgos operativos.

Continuidad en los proyectos, incluso cuando hay cambios políticos, disputas administrativas o incumplimientos contractuales.

Mayor orden y trazabilidad para los inversores que adquieren los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) y financian las obras.

TMF Group: control financiero mediante fideicomiso reduce riesgos en proyectos de OxI

Arosemena subraya que el fideicomiso, antes reservado a grandes concesiones, hoy se utiliza en proyectos de cualquier escala, lo que lo convierte en una herramienta accesible y versátil. La baja ejecución presupuestal constituye un desafío estructural para la administración pública subnacional. El experto destaca tres elementos clave que un fideicomiso aporta para superar ese reto:

Independencia y neutralidad: El fiduciario administra los fondos sin interferencia política, lo que elimina la discrecionalidad y aumenta la confianza en la gestión de los recursos.

Orden financiero: Aunque la meta sería que el Estado ejecute directa y eficientemente, la realidad muestra capacidades desiguales en todo el territorio. En este contexto, las OxI, apoyadas por fideicomisos, corrigen estas limitaciones y permiten que los proyectos avancen de manera ordenada.

Capacidad de reacción inmediata: Frente a contingencias o incumplimientos, el fideicomiso permite actuar de inmediato, sin los retrasos asociados a figuras como la hipoteca, cuya ejecución puede tomar años y poner en riesgo la continuidad de obras vitales.

Arosemena recuerda que los procesos electorales suelen generar incertidumbre administrativa y afectar la continuidad en la ejecución de proyectos. Advierte que 2026 será especialmente sensible para el desarrollo de infraestructura pública.

La baja ejecución presupuestal impulsa debate sobre eficiencia en gobiernos subnacionales

TMF Group también recuerda que las OxI han sido una solución original y valiosa para el país, pero su éxito requiere estructuras que aseguren eficiencia y cumplimiento, y que el fideicomiso es el “mecanismo que puede otorgar ese marco de orden y transparencia”. Por tal motivo, ha desarrollado algunos onsejos para aplicar el fideicomiso en este tipo de inversión público-privada, que ProInversión lleva adelante:

Seleccionar un fiduciario independiente y con experiencia en la administración de fondos públicos.

Establecer un reglamento claro para la liberación de recursos, vinculado al avance verificado de la obra.

Implementar sistemas de reporte periódico y auditoría externa para garantizar la trazabilidad de los fondos.

Coordinar de manera transparente entre empresas, entidades públicas y fiduciario para prevenir demoras y resolver contingencias.

Utilizar el fideicomiso como herramienta de continuidad ante cambios políticos o técnicos, asegurando que los proyectos se completen a pesar de posibles crisis institucionales.

Promover la capacitación de funcionarios públicos y operadores privados en la gestión de proyectos mediante fideicomisos para reducir la resistencia al cambio y mejorar la ejecución.

De esta manera, el fideicomiso se consolida como una herramienta eficaz para fortalecer la gestión de las Obras por Impuestos, al aportar control, seguridad y orden financiero que benefician tanto a la ciudadanía como a los involucrados en el financiamiento y realización de infraestructura pública, de acuerdo con TMF Group.