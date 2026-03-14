Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte en Miraflores: fue encañonada y accedieron a sus apps bancarias

Patricia del Río fue encañonada y los delincuentes accedieron a sus apps bancarias. Foto: Paula Elizalde

La periodista Patricia del Río denunció haber sido víctima de un violento asalto a mano armada en el distrito de Miraflores, en Lima, durante la noche del jueves 12 de marzo. Según relató la comunicadora, el incidente ocurrió cuando salía a correr junto a su pareja cerca de la Huaca Pucllana, una zona residencial que en los últimos meses ha registrado un aumento en los reportes de robos.

Del Río explicó que alrededor de las 21:30 horas, un vehículo BMW negro, modelo X6, se detuvo abruptamente a su lado. De su interior descendieron dos hombres vestidos completamente de negro, con pasamontañas y gorras de béisbol, quienes los encañonaron y los acorralaron contra la entrada de una quinta en la calle Carrión, a escasa distancia de su domicilio. “Los dos armados y gritando groserías e insultos”, describió la periodista en sus declaraciones publicadas en su cuenta de Facebook.

Los asaltantes despojaron a Del Río y a su acompañante de una cadena, relojes deportivos, audífonos y ambos teléfonos móviles. Además, exigieron las claves de desbloqueo de los dispositivos y accedieron a las aplicaciones bancarias utilizando el reconocimiento facial, un método que les permitió navegar por la información financiera de las víctimas. “Mientras uno manipulaba los celulares, el otro nos decía que la calle estaba dura y que tenía que ganarse la vida”, contó Del Río en su testimonio.

La reportera relató que en un momento de extrema tensión, uno de los agresores se percató de que Del Río ocultaba un tercer teléfono en la licra debajo de su short deportivo. “Se enfureció, me agarró a gritos apuntándome con la pistola y creí que en ese momento me iba a disparar”, detalló la periodista, quien logró evitar daños físicos gracias a la intervención del segundo delincuente, que logró tranquilizar a su cómplice antes de huir con el aparato desbloqueado y la aplicación bancaria abierta.

Patricia del Río sufre violento asalto mientras hacía deporte. Foto: Paula Elizalde

Denuncia fallas en el bloqueo de cuentas tras el asalto

Tras el asalto, Del Río y su pareja corrieron hasta su domicilio para buscar auxilio y bloquear con urgencia las cuentas bancarias y los teléfonos sustraídos. “Gracias a Dios vivo en una quinta de gente amable y solidaria, y todos se encargaron de ayudarnos con los bloqueos de cuentas y teléfonos”, relató la periodista en su denuncia pública.

El proceso de bloqueo de las cuentas bancarias resultó caótico para la comunicadora. Según su relato, los canales de atención de su entidad financiera se mostraron ineficaces en una situación de emergencia. “Llamaba y llamaba al número indicado de mi banco y cuando ponía los datos que pedía, me decía que la operación era incorrecta y me colgaban”, expuso Del Río. La comunicadora recordó que, mientras ella intentaba bloquear sus tarjetas sin éxito durante más de 20 minutos, su pareja logró hacerlo en menos de 5 minutos con entidades diferentes.

A pesar de los intentos de los delincuentes por transferir fondos, no consiguieron sustraer dinero de las cuentas de Del Río. Los asaltantes lograron mover fondos de una cuenta en dólares a una cuenta en soles, pero no pudieron realizar transferencias externas. Según relató la periodista, la razón fue el uso de un Token físico como medida de seguridad adicional. “Mi consejo: no pidan clave digital, exijan un Token físico. No tengan apps de los bancos en el celular con el que circulan diariamente”, recomendó Del Río.

La periodista también señaló que el proceso para bloquear su línea telefónica se tornó frustrante. Aunque el contacto inicial fue rápido, la operadora realizó una serie de preguntas de verificación que la víctima no pudo responder con precisión tras el shock del asalto. “Las preguntas que te hacen cuando te acaban de poner una pistola en la cabeza son: ¿Su plan es menor de 50 soles? ¿Recibe su recibo por correo?”, enumeró Del Río, quien finalmente no logró bloquear el número de inmediato y deberá acudir a la operadora para recuperar el chip.

Como medida adicional de seguridad, Del Río optó por bloquear su cuenta personal de WhatsApp y permanecerá incomunicada hasta nuevo aviso. “Me duele todo el cuerpo y tengo náuseas y agotamiento y frustración. Pero estamos vivos y durante los cinco minutos o más que duró el evento solo recé para que no nos metieran un tiro. Estamos vivos, estamos vivos”, concluyó.

La denuncia de Patricia del Río se suma a una serie de reportes de asaltos en zonas residenciales de Miraflores y otros distritos de la capital peruana. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha incrementado los patrullajes en puntos críticos, aunque vecinos y víctimas reclaman respuestas más efectivas y rápidas ante el avance de la delincuencia.

Robo a mano armada a Patricia del Río. Foto: Paula Elizalde