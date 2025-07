Patricia del Río llama “revisable” al informe de la CVR y comenta el papel de Alberto Fujimori en la desaparición de Sendero Luminoso

La periodista y escritora Patricia del Río conversó con Infobae Perú a propósito de la publicación de su primera novela (Infobae/Paula Elizalde)

La primera novela de Patricia del Río se vale de diez perros para narrar la vida de una mujer andina testigo de la barbarie que asfixió al Perú durante las últimas décadas del siglo XX. “No creo que “Jauría” ni toda la literatura pueda condensar el horror que se vivió”, dijo a Infobae Perú sobre el sangriento capítulo de nuestra historia marcado por crímenes que algunos se han empecinado en negar.

"Jauría" es una publicación de Planeta bajo su sello Tusquets. Foto: Paula Elizalde

La literatura es capaz de capturar ángulos que han escapado de los textos periodísticos y los nueve tomos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) porque la ficción invita al lector a bajar la guardia y arropar toda la crudeza, nostalgia, barbarie y encanto alcanzado por el escritor o escritora como ha sido este caso. Los libros, asegura, deben dejarnos pensando o dejarnos algo que no teníamos antes de empezar a leer.

“Creo que, en la medida que los personajes e historias que he creado representan las formas de violencia que se vivieron, estoy haciendo”justicia””, aseguró del Río luego de haber pasado meses cerca los testimonios de la víctima que confirmaron una sola cosa: “La violencia lo había permeado todo. Había violencia por parte de los terroristas, fuerzas del orden, vecinos y familiares que enfermaron a un país entero”.

“Jauría” aparece en medio de una oleada de negación de los crímenes de lesa humanidad que hasta la fecha no han sido saldados. El debate se ha infestado de ideas totalitarias que no dan cabida a la discusión, posturas que nublan la posibilidad de la reconciliación. La experiencia de del Río la ha llevado a concluir que no todos los militares o policías fueron violadores de derechos humanos, pero sí lo fueron “todos los que abrazaron la ideología de Sendero Luminoso”.

“Nada resulta más incómodo que lo que pasó durante la guerra contra el terrorismo en nuestro país porque fue un tipo de población en determinadas circunstancias y lugar que fue casi arrasada. Por supuesto que a los demás también nos tocó y también hemos sido víctimas, pero no de la misma manera. Mucho dependía del lugar donde naciste, del apellido que llevabas, del documento que portaban y la lengua que hablaban. Es una realidad que incomoda, pero que hay que mirar”, recalca.

El libro de Patricia del Río no culmina cuando el lector ha llegado a la página 108, la duda se mezcla con el deseo de revisar, una vez más, cada detalle del pasado que nos han contado, sobre todo porque siempre existirá una arista que se ha dejado pasar. “El informe final de la CVR es revisable, se puede ser más enfático en determinados puntos”, asegura la autora.

“Yo sí creo que Alberto Fujimori tuvo una responsabilidad enorme respecto a lo que ocurrió con el grupo Colina y la violación de derechos humanos, pero Alan García y Fernando Belaúnde también. Hemos querido satanizar a uno limpiando a otros y así no es. El Estado falló. ¿Qué tanta responsabilidad tuvo Fujimori en la desaparición de Sendero?, consultó este medio. “Hubo un cambio de estrategia que permitió la caída de Guzmán al desmilitarizar la lucha contra Sendero y apostar por un trabajo de inteligencia. (...) Ocurrió durante su gobierno, creo que sería mezquino no reconocer que eso no fue así”, respondió.

Perú, país polpotiano

“Carlos Iván Degregori es la persona que mejor entendió el fenómeno del terrorismo en el Perú. Lamentablemente, nos dejó pronto. Él decía que lo que había ocurrido se parecía a lo ocurrido en Camboya, habíamos pasado por la violencia y habíamos seguido como si nada hubiera ocurrido”, opina del Río. El desinterés motivó a miles a calificar de terroristas a las primeras víctimas del conflicto, la indiferencia empuja a millones a votar por propuestas extremistas en las urnas y la apatía llevó a tantos ciudadanos vulnerables a abrazar la ideología terrorista.

“Muchos jóvenes de la época ni siquiera entendían la ideología de Sendero Luminoso, sus textos eran un laberinto, pero prometían la justicia social, comida, tierra y justicia. ¿Qué podía perder un chico de quince años cuyo padre, abuelo y bisabuelo habían sido pobres si cogía las armas? Si el Estado no te da salida, si el país no te da oportunidades, puede ser que abraces una causa muy violenta y ese es un riesgo que estamos corriendo”.