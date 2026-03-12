Qué se celebra el 12 de marzo en el Perú: legado histórico y cultural en la identidad peruana

La fecha concentra efemérides relevantes, entre ellas el inicio de la construcción de la Catedral del Cusco, la muerte de personajes como Mariano Melgar y Blanca Varela, y la declaración de Pampa Hermosa como zona reservada (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 12 de marzo reúne diversos hechos históricos y culturales en el Perú. En 1560 comenzó la construcción de la Catedral del Cusco sobre el antiguo palacio inca de Quishuarcancha, obra que se extendió durante casi un siglo y fue consagrada en 1654.

En 1730 murió en Lima Diego Morcillo Rubio de Auñón, arzobispo y dos veces virrey del Perú. En 1815 fue fusilado el poeta y patriota Mariano Melgar tras la derrota de Umachiri. En 1926 falleció el músico criollo Justo Arredondo.

En 2005 Pampa Hermosa fue declarada zona reservada en Junín. En 2009 murió la poeta Blanca Varela. También se celebra el Día de la Cardiología Peruana.

12 de marzo de 1560 - comenzó la construcción de la Catedral del Cusco, una de las obras coloniales más imponentes del Perú

La colocación de la primera piedra de la Catedral del Cusco en 1560 inició una obra monumental del periodo colonial que combinó influencias góticas, renacentistas y barrocas a lo largo de casi cien años (Diego Delso)

El 12 de marzo de 1560 se colocó la primera piedra de la Catedral del Cusco, una de las edificaciones religiosas más importantes de América Latina. El templo se levantó sobre el antiguo palacio inca de Quishuarcancha, que perteneció al Inca Wiracocha.

El proyecto fue diseñado por el arquitecto Juan Miguel de Veramendi y combinó elementos gótico-renacentistas con influencias barrocas incorporadas posteriormente. La construcción fue un proceso largo y complejo que se extendió por casi un siglo.

Finalmente, la catedral fue consagrada en 1654, convirtiéndose en un símbolo arquitectónico y religioso fundamental del Cusco y del periodo colonial en el Perú.

12 de marzo de 1730 - murió Diego Morcillo Rubio de Auñón, arzobispo de Lima y dos veces virrey del Perú

Arzobispo de Lima y dos veces virrey, Diego Morcillo Rubio de Auñón murió en 1730 luego de una larga vida dedicada a la administración eclesiástica y política del imperio español en América. (Enciclopedia Tauro del Pino. 3º Edición, Lima, 2001)

El 12 de marzo de 1730 falleció en Lima Diego Morcillo Rubio de Auñón, religioso y administrador colonial español que ocupó importantes cargos en el Virreinato del Perú.

Nacido en Villarrobledo, España, en 1642, desarrolló una destacada carrera eclesiástica que lo llevó a ser obispo de La Paz y arzobispo de Charcas y de Lima.

Además, ejerció el gobierno del virreinato en dos periodos: primero como virrey interino en 1716 y luego como titular entre 1720 y 1724. Su trayectoria combinó funciones religiosas y políticas dentro de la administración colonial española en América. Falleció a los 88 años.

12 de marzo de 1815 - Mariano Melgar fue fusilado tras la derrota patriota en la batalla de Umachiri

A los 24 años, Mariano Melgar enfrentó el fusilamiento luego de la derrota rebelde en Umachiri. El poeta y patriota dejó una huella profunda en la literatura y en la historia del Perú. (ujcm.edu.pe)

El 12 de marzo de 1815 fue fusilado el poeta y patriota peruano Mariano Melgar, una de las figuras más representativas de los inicios de la independencia del Perú.

Nacido en Arequipa en 1790, destacó por su talento intelectual y por sus composiciones poéticas, especialmente los yaravíes, que influyeron en la literatura peruana. Se unió a la rebelión independentista liderada por Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo.

Tras la derrota de las fuerzas patriotas en la batalla de Umachiri, fue capturado por tropas realistas y ejecutado al día siguiente, cuando tenía solo 24 años, convirtiéndose en símbolo de sacrificio por la libertad.

12 de marzo de 1926 - murió Justo Arredondo, músico criollo vinculado a los primeros valses peruanos

La muerte de Justo Arredondo cerró la trayectoria de un intérprete clave en la historia del criollismo, recordado por su labor como bandurrista, docente y director musical. (folcloremusicalperuano.blogspot)

El 12 de marzo de 1926 falleció en Lima el músico y compositor criollo Justo Arredondo, figura vinculada a los inicios de la música popular urbana en el Perú. Fue bandurrista, guitarrista y docente musical, además de director de la Estudiantina Chalaca.

Durante las primeras décadas del siglo XX participó en grabaciones discográficas y en interpretaciones de diversos géneros como valses, marineras, polkas, tonderos y yaravíes.

A Arredondo se le atribuye la música de composiciones como el vals “Canto a Luis Pardo”, con letra de Abelardo Gamarra. Su actividad musical también incluyó grabaciones tempranas para el sello Victor junto a conjuntos criollos de la época.

12 de marzo de 2005 - Pampa Hermosa fue declarada zona reservada para proteger su biodiversidad

En la selva central de Junín, Pampa Hermosa fue reconocida como zona reservada en 2005 para conservar bosques tropicales de altura y proteger especies únicas de flora y fauna. (Ozesama)

El 12 de marzo de 2005 el Estado peruano declaró a Pampa Hermosa como zona reservada con el objetivo de proteger uno de los ecosistemas más valiosos de la selva central.

El área se ubica en el departamento de Junín, entre los distritos de Huasahuasi, en Tarma, y San Ramón, en Chanchamayo. El territorio alberga bosques montanos tropicales con gran diversidad biológica y especies únicas, entre ellas el oso de anteojos, tucanes y diversas orquídeas.

También destaca por poseer uno de los pocos bosques de cedro de altura del país. La iniciativa buscó preservar estos ecosistemas y garantizar la conservación de importantes cuencas hidrográficas.

12 de marzo de 2009 - murió Blanca Varela, una de las poetas más influyentes de la literatura peruana

La muerte de Blanca Varela significó la despedida de una figura central de la poesía en español, cuya obra trascendió fronteras y generaciones dentro del panorama literario. (Baldomero Pestana)

El 12 de marzo de 2009 falleció en Lima la poeta peruana Blanca Varela, considerada una de las voces más importantes de la poesía hispanoamericana. Nació en 1926 y desarrolló una obra literaria marcada por una profunda reflexión sobre la existencia humana.

Estudió Letras y Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde inició su camino en la poesía y entabló relación con destacados intelectuales.

A lo largo de su trayectoria recibió importantes reconocimientos, como el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y continúa influyendo en la literatura contemporánea.

12 de marzo - Día de la Cardiología Peruana

El Día de la Cardiología Peruana destaca el trabajo de especialistas dedicados a combatir las enfermedades cardiovasculares, uno de los principales problemas de salud pública. (Freepik)

El 12 de marzo de 1947 se fundó la Sociedad Peruana de Cardiología, institución que reúne a especialistas dedicados al estudio y tratamiento de las enfermedades del corazón. Esta fecha dio origen al Día de la Cardiología Peruana, conmemoración que busca promover la prevención y el cuidado de la salud cardiovascular.

La iniciativa recuerda la importancia de hábitos saludables como una alimentación equilibrada, la práctica de ejercicio y el control de factores de riesgo.

La sociedad fue creada por médicos destacados, entre ellos Rafael Alzamora Freundt y Andrés Rotta. La efeméride quedó oficialmente reconocida mediante la Resolución Ministerial 397-2001.