Perú

Keiko Fujimori defiende inscripción de 28 candidatos con sentencias firmes en Fuerza Popular: “Ya están rehabilitados”

Tras la revelación de postulantes sentenciados por intento de homicidio y corrupción, la cuatro veces candidata presidencial minimizó las omisiones en las hojas de vida ante el JNE y prometió severidad solo ante futuros delitos

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció a partir de los cuestionamientos en contra de los candidatos de su partido. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre los antecedentes penales de casi una treintena de sus candidatos al Senado y la Cámara de Diputados. En diálogo con la prensa, la cuatro veces candidata presidencial restó importancia a los graves ilícitos —que incluyen tentativa de homicidio, corrupción y omisión de asistencia familiar— y destacó que ya fueron rehabilitados.

“Todas las personas que han sido inscritas dentro de nuestro partido y que hoy son candidatos están rehabilitados. A tal punto que el Jurado Nacional de Elecciones los ha validado”, pronunció.

Respecto a las omisiones de antecedentes en las hojas de vida presentadas ante el organismo electoral, la excongresista trasladó la responsabilidad a la institución electoral: “No conozco cada detalle, pero si hubiera algo que falte en una hoja de vida, estoy segura de que el JNE va a tomar las decisiones correspondientes. Tendrá que hacerse las correcciones o retirarlo de carrera”.

Finalmente, apeló a la trayectoria de su bancada para garantizar la ética de sus futuros legisladores. “El comportamiento de Fuerza Popular ustedes ya lo conocen. Somos el único partido que, cuando hemos encontrado a alguien que ha cometido un acto delictivo, ha retirado a su congresista. Ese será nuestro actuar”, sentenció.

Perfiles bajo la lupa: Tentativa de homicidio y hostigamiento sexual

Pese a las declaraciones de Fujimori, la información revelada por un reportaje de Cuarto Poder expone la gravedad de los antecedentes de los 28 candidatos que integran sus listas parlamentarias. Entre los casos más críticos destaca el de Américo Orozco, aspirante a diputado por Madre de Dios.

En mayo de 2013, irrumpió en la vivienda de su expareja y abrió fuego contra un hombre que se encontraba en el lugar. La víctima sobrevivió milagrosamente a ocho impactos de bala que alcanzaron su rostro, tórax y abdomen.

Aunque fue condenado a seis años de prisión tras acogerse a la terminación anticipada, Orozco no registró este antecedente en su hoja de vida oficial. Al ser increpado por el equipo periodístico, su respuesta fue el desconocimiento: “Tendría que mostrarme. La verdad que no sé”, afirmó el candidato.

De los candidatos que el partido de Keiko Fujimori lleva al Congreso, 28 cuentan con sentencias firmes. | Cuarto Poder

La lista también incluye a:

  • Obed Bernuy Atachagua (Diputados - Lima): Este docente enfrenta una investigación fiscal y un proceso administrativo en la UGEL por el presunto hostigamiento sexual a una escolar de 12 años. Ante la gravedad de la acusación, Bernuy se limitó a señalar que la situación fue “creada por una persona que no tiene a Dios en su corazón”.
  • Jorge Velásquez Portocarrero (Senado). El exgobernador regional carga un historial judicial voluminoso: más de cien denuncias en su contra. En 2021, fue condenado a más de cinco años de prisión, periodo en el cual la Fiscalía le decomisó cuatro avionetas y diversos inmuebles bajo sospecha de lavado de activos. Si bien el Tribunal Constitucional anuló su sentencia en junio de 2024 permitiéndole postular, los procesos por sus vínculos financieros permanecen en la memoria judicial de la región Ucayali.
  • Erwin Tito Ortega (Senado): El médico ginecólogo protagonizó un polémico episodio en el Hospital El Carmen de Huancayo. Según testimonios, Tito asistió un parto por videollamada desde fuera del hospital, dando indicaciones a residentes mientras la madre se desangraba. El bebé, que nació con vida, fue declarado muerto por el médico a través del celular. Actualmente, enfrenta una investigación por presunta falsificación de documentos para evadir sanciones.

