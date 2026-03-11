Perú

Resultados de la Kábala: números ganadores del 10 de marzo de 2026

Como cada martes, La Tinka informa los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

El premio mayor de Kábala
El premio mayor de Kábala se llama Pozo Millonario

Como cada martes, La Tinka difundió los ganadores del último sorteo de la Kábala.Averigüe si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 10 de marzo de 2026.

Resultados: 8 19 20 25 35 36.

Chao Chamba: 08, 21, 30, 32, 35 y 39.

A qué hora se juega la Kábala

Kábala celebra tres sorteos a la semana, los martes, jueves y sábados.

Los resultados ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Si tu premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles, el lapso para reclamarlo es de 30 días. Si es mayor al millón de soles, el tiempo para ir por él aumenta hasta los 90 días. Mientras que el premio menor de 5.000 soles da la posibilidad de obtenerlo hasta 180 días después del sorteo.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes:

Lugar y método de compra

En puntos físicos ("Puntos de la Suerte"), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad

Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez.

Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro.

En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como "Chau Chamba" fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada martes, se llevó
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que ingresar a la página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya escogido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

