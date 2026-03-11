Perú

Ministro de Energía pide no sobreabastecerse de balones de gas y afirma que reservas energéticas garantizan suministro esta semana

Ángelo Alfaro informó que el sistema energético cuenta con reservas de gasolina, diésel y GLP para varios días, mientras continúan los trabajos que permitirán restablecer el servicio

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, detalló los stocks de combustibles y pidió a la población evitar el sobreabastecimiento de GLP. Anunció que el suministro de gas natural se normalizará el domingo y destacó la respuesta oportuna del gobierno ante la crisis. | TV Perú

En conferencia de prensa, el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, pidió calma a la población frente a la preocupación por el suministro de combustibles y gas. El funcionario informó que el sistema mantiene reservas suficientes para los próximos días y pidió a la ciudadanía evitar compras excesivas. En particular, dirigió un mensaje a las amas de casa ante la creciente demanda de balones de gas en los hogares.

Durante su intervención, Alfaro explicó la situación actual de las reservas energéticas y advirtió sobre el impacto de la compra preventiva de varios balones de gas por familia. “Quiero hacer una precisión especial sobre el GLP, ya que ha experimentado una sobredemanda considerable. Muchos hogares han comprado dos o tres balones, temiendo que la crisis se prolongue por semanas o meses”, señaló. Frente a esa situación, insistió en un llamado directo a la población: “Por eso, invocamos especialmente a las amas de casa a no sobreabastecerse: el domingo el gas natural estará normalizado en todos los hogares”.

El ministro sostuvo que el sistema energético mantiene un seguimiento diario mediante el comité de crisis, instancia que evalúa el nivel de reservas y coordina medidas para garantizar el suministro en el país.

Reservas de combustibles garantizan suministro durante la semana

Autoridades descartan impacto en GLP
Autoridades descartan impacto en GLP tras caída del suministro de gas natural. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El titular del Ministerio de Energía y Minas presentó cifras detalladas sobre los inventarios disponibles. Según el reporte del comité de crisis, los combustibles líquidos cuentan con reservas que cubren varios días de demanda.

“Quiero darles un panorama de los stocks de combustibles con los que contamos, según el reporte diario del comité de crisis. Actualmente, tenemos gasolina premium asegurada hasta el jueves 19 de marzo, gasolina regular hasta el domingo 22 y diésel dos hasta el sábado 21”, declaró el ministro.

En relación con el gas licuado de petróleo, el funcionario precisó que el país dispone de un volumen considerable almacenado. “En cuanto al GLP, disponemos de 414 mil barriles, lo que cubre la demanda hasta el lunes 16 de marzo, con un despacho diario de 52 mil barriles”, afirmó.

Alfaro explicó que el aumento en la demanda de GLP no responde a una caída en la producción ni a una interrupción en la distribución, sino al temor de los consumidores ante una posible prolongación de la crisis energética.

Reparaciones en marcha y retorno del servicio el domingo

El Gobierno dispuso un aumento
El Gobierno dispuso un aumento transitorio del subsidio del FISE destinado a la adquisición del balón de gas doméstico, como parte de las medidas de alivio para los hogares durante la emergencia. Foto: TV Perú

El proceso de recuperación del sistema energético avanza con trabajos técnicos orientados a restablecer el flujo de gas natural hacia la capital.

El ministro explicó que las cuadrillas encargadas de las reparaciones mantienen labores continuas para completar la recuperación del servicio. “Ahora, con los equipos trabajando en la reparación, se prevé llenar los tubos el jueves, entregar a Melchorita el viernes y llegar a Lima el sábado”, detalló.

En ese contexto, el abastecimiento comenzará a normalizarse en los próximos días. Alfaro sostuvo que la red de distribución retomará su funcionamiento regular el domingo.

Además, mencionó la llegada de un nuevo cargamento de gas licuado y el reinicio de producción por parte de Pluspetrol. “El día 12 llegará un barco con más GLP y el viernes Pluspetrol comenzará a producir nuevamente. No hay motivo de preocupación”, afirmó.

El ministro concluyó su exposición con un mensaje de tranquilidad hacia la población al indicar que el suministro energético mantiene un plan de recuperación que permitirá normalizar el servicio en los hogares de Lima y Callao durante el fin de semana.

