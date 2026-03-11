Perú

Este distrito alcanzó “un nivel extremadamente alto” el último viernes, según Senamhi

La exposición a radiación ultravioleta intensa y altas temperaturas puede provocar quemaduras severas, envejecimiento acelerado de la piel y aumentar el riesgo de cáncer cutáneo

La escala oficial del Senamhi clasifica la radiación ultravioleta en cinco niveles; los dos más altos representan peligro considerable de lesiones cutáneas y oculares sin protección - Créditos: Andina.
La escala oficial del Senamhi clasifica la radiación ultravioleta en cinco niveles; los dos más altos representan peligro considerable de lesiones cutáneas y oculares sin protección - Créditos: Andina.
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por los niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta registrados en Lima el 12 de febrero, con énfasis en los distritos localizados al norte de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, Carabayllo registró un índice UV de 12 entre las 12:00 y las 14:00 horas, cifra que supera el umbral de seguridad y constituye un riesgo grave para la salud de quienes se expongan sin protección.

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El Senamhi informó que, además de Carabayllo, otras áreas de Lima Metropolitana presentaron valores preocupantes. La estación ubicada en San Martín de Porres reportó un índice UV de 9, mientras que Ceres (Ate) y Villa María del Triunfo alcanzaron el nivel 8.

Carabayllo registró un índice UV de 12, cifra que supera el umbral seguro y representa un riesgo grave para la salud si no se toman medidas de protección - Créditos: Senamhi.
Carabayllo registró un índice UV de 12, cifra que supera el umbral seguro y representa un riesgo grave para la salud si no se toman medidas de protección - Créditos: Senamhi.

Por su parte, la zona de Chorrillos también notificó un valor de 9 en el mismo rango horario. Estos registros, calificados como “muy altos” y “extremadamente altos” en la escala institucional, evidencian un aumento del riesgo de quemaduras solares, envejecimiento cutáneo prematuro y lesiones oculares.

  • Baja: menor a 2
  • Moderada: de 3 a 5
  • Alta: de 6 a 7
  • Muy alta: de 8 a 10
  • Extremadamente alta: 11 o más

Las dos últimas categorías indican un peligro considerable de lesiones cutáneas y oculares, en especial para quienes no utilizan protección adecuada.

El organismo meteorológico recomendó a la ciudadanía aplicar precauciones estrictas para reducir los posibles efectos negativos de la exposición solar. Entre las sugerencias figuran el uso de gorros de ala ancha, anteojos con filtro ultravioleta, prendas que cubran la mayor parte del cuerpo y la aplicación frecuente de protector solar con un factor adecuado.

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El monitoreo constante del Senamhi permite identificar zonas de alto riesgo y emitir alertas tempranas para proteger a la población de los efectos nocivos de la radiación solar - Créditos: Andina.
El monitoreo constante del Senamhi permite identificar zonas de alto riesgo y emitir alertas tempranas para proteger a la población de los efectos nocivos de la radiación solar - Créditos: Andina.

Igualmente, se exhorta a evitar la exposición directa al sol entre el mediodía y las dos de la tarde, periodo en el que la radiación alcanza sus niveles más elevados.

El Senamhi recordó que la radiación ultravioleta, combinada con temperaturas elevadas, puede causar quemaduras severas, acelerar el envejecimiento de la piel y aumentar el riesgo de cáncer cutáneo. Por ello, la institución enfatizó la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y protegerse de manera apropiada durante los días de mayor intensidad solar en la capital peruana.

Funciones del Senamhi

  • Supervisa y monitorea el clima, la atmósfera, la radiación solar y los recursos hídricos, proporcionando pronósticos y alertas para prevenir desastres naturales y proteger a la población.
  • Elabora estudios técnicos y científicos sobre fenómenos hidrometeorológicos, como lluvias, sequías, heladas y radiación ultravioleta.
  • Ofrece asesoría técnica a entidades públicas, privadas y a la ciudadanía para la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.
  • Administra una red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas para recolectar datos precisos y actualizados.
  • Colabora con organismos internacionales y regionales en proyectos de investigación y capacitación.
  • Promueve la educación y sensibilización sobre la importancia del monitoreo ambiental y la prevención de riesgos climáticos.
  • Desarrolla sistemas de alerta temprana para fenómenos meteorológicos extremos, como lluvias intensas, inundaciones, olas de calor y bajas temperaturas con el objetivo de reducir el impacto en comunidades vulnerables.

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