Perú

Suben los pasajes del transporte urbano en Lima y pasajeros denuncian “abusos” por parte de empresas

Transportistas incrementaron sus precios en montos que superan el 100 %. Vendedores de desayuno también subieron sus precios para mantener sus negocios

Un nuevo paro de transporte
Un nuevo paro de transporte se acatará este martes 4 de noviembre en Lima y Callao, anunció Martín Ojeda. (Andina)

El transporte público en Lima experimenta un aumento generalizado en los precios de los pasajes debido a la crisis energética y al incremento en los costos de los combustibles. En general, buses, colectivos e incluso mototaxis han incrementado sus tarifas, lo que ya repercute en miles de usuarios de la capital.

El alza responde a la restricción del suministro de gas natural vehicular (GNV), así como al encarecimiento del gas licuado de petróleo y la gasolina debido a su alta demanda. Los transportistas se vieron en la necesidad de socializar el alza del precio aumentando el precio del pasaje para los ciudadanos que van a sus trabajos o a sus centros de estudio.

Según RPP, en puntos clave como el paradero Primera de Pro, en Los Olivos, diferentes líneas aumentaron el pasaje hasta en 50 céntimos. El ajuste se implementó desde el lunes 9 de marzo tras los comunicados de empresas como El Rápido, Virgen de la Puerta y Línea 4, que notificaron oficialmente la medida.

La medida ha generado molestias entre los usuarios, quienes ven reducido su poder adquisitivo ante la subida de tarifas. Una vendedora de desayunos relató a RPP lo difícil que es mantener su negocio:“Igual nomás estoy vendiendo, porque la gente, como hay abuso del pasaje, no quieren pagar (más). Si no, te queda (la mercadería) y, peor, pierdes. Por eso, igual estoy cobrando”.

Comunicado de el bus EVIFASA,
Comunicado de el bus EVIFASA, que hace la ruta 2305 hasta San Juan de Lurigancho. - Crédito Infobae

Impacto social del alza de pasajes

Conductores y transportistas también atraviesan dificultades. Eduardo, un mototaxista entrevistado por RPP, señaló que ha tenido que aumentar el precio de sus pasajes hasta en un 100 % por el alza de los combustibles. Antes, el pasaje mínimo costaba S/ 2 soles, pero ahora puede llegar a S/ 4, dependiendo del trayecto.

Un colectivero explicó a RPP que antes llenaba su tanque con S/ 30, mientras que ahora requiere hasta S/ 90 por la misma cantidad de combustible. Esta situación lo ha llevado a trasladar el aumento de costos a los pasajeros.

Respuestas y exigencias del sector transporte

El sector de transporte público argumenta que el alza de tarifas se debe tanto al aumento sostenido de los precios de los combustibles como a la inseguridad que afecta al rubro. La empresa El Rápido señaló en su comunicado, citado por RPP: “Nos hemos visto en la necesidad de realizar un ajuste razonable en nuestras tarifas”.

El pasaje mínimo de S/1
El pasaje mínimo de S/1 no va más. Tal como la crisis de la pandemia acabó con 'la china' (S/0,50), la crisis del GNV podría acabar para siempre con la 'luca'. - Crédito Andina

Las empresas aseguran que la decisión busca cubrir los crecientes gastos operativos y sostener el servicio en medio del desabastecimiento y los altos precios de los combustibles.

La escasez de combustibles se percibe en Lima, con largas filas en los grifos de distritos como Chorrillos para abastecerse. Algunos transportistas denunciaron prácticas irregulares, indicando que ciertos establecimientos se niegan a venderles combustible aunque tengan reservas.

Ante esta situación, conductores y usuarios solicitan mayor fiscalización en las estaciones de servicio. Consideran indispensable la intervención de las autoridades para evitar que se agrave la crisis en el transporte urbano de la capital.

