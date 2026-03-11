Cofopri inicia empadronamiento en Lima e Ica para que 968 familias accedan a su título de propiedad

Cofopri inicia visitas casa por casa en Lima e Ica para formalizar predios de 968 familias. (Foto: Cofopri)

El Cofopri inició un nuevo despliegue de brigadas de empadronamiento en diferentes localidades del país con el objetivo de avanzar en el proceso de formalización de viviendas. Esta intervención permitirá que cientos de familias que ocupan predios de manera informal puedan continuar con los trámites necesarios para obtener el título de propiedad de sus viviendas.

En total, 968 familias de las regiones Lima e Ica se encuentran cada vez más cerca de culminar este proceso. Las brigadas del organismo visitarán a los posesionarios para verificar información, revisar documentos y completar los expedientes necesarios para avanzar hacia la etapa final de titulación.

Cofopri activa empadronamiento en varios distritos de Lima e Ica para continuar proceso de formalización. (Foto: Cofopri)

Empadronamiento y verificación

Las acciones de empadronamiento se realizan en sectores donde el Estado ya culminó el saneamiento físico-legal de los terrenos. Esta etapa forma parte del proceso de formalización que permite confirmar la posesión del predio y recopilar información actualizada de las familias que buscan regularizar la propiedad de sus viviendas.

Durante las visitas, los brigadistas de Cofopri verificarán los datos de los posesionarios y revisarán la documentación correspondiente. En muchos casos, se trata de familias que reciben por primera vez la visita del organismo, lo que permitirá completar información pendiente o subsanar observaciones para que sus expedientes puedan continuar con el proceso administrativo.

Brigadas de Cofopri empadronarán viviendas en Lima e Ica como parte del proceso de titulación. (Foto: Cofopri)

Intervenciones en Huaura y SJM

Una de las principales intervenciones se realiza en el distrito de Vegueta, ubicado en la provincia de Huaura. En esta zona, las brigadas recorrerán casa por casa los asentamientos humanos Bellavista y San Isidro, donde los posesionarios podrán actualizar la información de sus expedientes y presentar la documentación requerida.

Estas visitas permitirán que las familias continúen con el procedimiento que les permitirá acceder al título de propiedad de sus predios, un documento que acredita legalmente la titularidad de la vivienda.

En Lima Metropolitana, las acciones también se desarrollan en el distrito de San Juan de Miraflores. En esta jurisdicción, Cofopri tiene programado el empadronamiento de 113 predios ubicados en el asentamiento humano Las Praderas de San Juan.

Cofopri despliega brigadas en Lima e Ica para avanzar en la titulación de casi mil viviendas. (Foto: Cofopri)

Programas de vivienda y AA.HH.

Además de Las Praderas de San Juan, las brigadas del organismo visitarán otros sectores del distrito, como el Programa de Vivienda Conjunto Residencial Héroes de San Juan y Miraflores y el Programa de Vivienda Conjunto Residencial Coronel José Joaquín Inclán.

En estas zonas, las familias podrán presentar documentación pendiente, actualizar información de sus expedientes y resolver observaciones que hayan sido detectadas durante las etapas previas del proceso de formalización.

Cofopri permitirá a peruanos con más de 10 años en un terreno obtener título de propiedad. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Empadronamiento en Ica

Las acciones de empadronamiento también alcanzan a la región Ica, donde Cofopri realizará visitas en distintos distritos de las provincias de Ica, Chincha y Palpa.

En esta última provincia, los brigadistas acudirán al asentamiento humano Las Casuarinas II etapa, ubicado en el distrito y provincia de Palpa. En este lugar, las familias de 151 lotes tendrán la oportunidad de presentar su documentación para su evaluación y continuar con el proceso que les permitirá acceder al título de propiedad.

Las primeras acciones se iniciarán en los próximos días en las regiones de Cajamarca, Arequipa, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, donde se realizará el empadronamiento inicial de los predios previstos. Foto: Cofopri

Familias podrán subsanar observaciones

Asimismo, otras 150 familias de los distritos de Ica, Río Grande y Santiago recibirán una nueva visita de los brigadistas con el fin de que puedan subsanar observaciones pendientes, presentar documentos faltantes o aclarar información necesaria para culminar su proceso de titulación.

Cofopri recordó que el empadronamiento constituye una etapa fundamental dentro del proceso de formalización de la propiedad, ya que permite verificar la posesión del predio y reunir la información necesaria para avanzar hacia la emisión del título de propiedad.

Entre los predios considerados, una parte significativa ingresará recién al proceso de empadronamiento inicial. Foto: Cofopri

Para conocer las fechas exactas de las visitas, la entidad informó que los ciudadanos pueden revisar el cronograma en su portal web institucional, en la sección “Campañas y eventos”, donde se publican las actividades programadas en las diferentes localidades del país.