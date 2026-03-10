Qué se celebra el 10 de marzo en el Perú: hitos fundacionales y legado de figuras emblemáticas

Un repaso de los sucesos relevantes que han ocurrido un 10 de marzo permite conocer hechos vinculados al desarrollo institucional, religioso, militar, gastronómico y musical en distintas etapas de la historia peruana (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 10 de marzo reúne diversos acontecimientos históricos vinculados al Perú. En 1543 la Corona española ordenó trasladar la Real Audiencia desde Panamá a Lima para consolidar el control administrativo y judicial del Virreinato.

Ese mismo día, en 1549, nació San Francisco Solano, misionero franciscano que desarrolló una intensa labor evangelizadora en Sudamérica. En 1847 nació Melitón Carvajal, destacado marino que participó en la Guerra del Pacífico a bordo del monitor Huáscar.

También se recuerda el nacimiento de Teresa Izquierdo en 1934, figura emblemática de la cocina criolla, y de la cantante Mónica Mondoñedo en 1958, difusora de la música peruana en el extranjero.

10 de marzo de 1543 - La Corona española ordena trasladar la Real Audiencia a Lima para centralizar el poder colonial

La Corona española decidió el 10 de marzo de 1543 trasladar la Real Audiencia a Lima, medida que fortaleció la organización política y judicial del naciente Virreinato del Perú en Sudamérica. (historiaperuana.pe)

El 10 de marzo de 1543 la Corona española dispuso el traslado de las funciones y sellos de la Real Audiencia desde Panamá hacia la Ciudad de los Reyes, actual Lima.

Aunque el tribunal había sido creado en 1542 junto con el Virreinato del Perú, esta orden buscó establecer en Lima el principal centro administrativo y judicial de Sudamérica.

La institución se convirtió en el máximo tribunal colonial de la región durante varios siglos. Sus primeros oidores llegaron en 1544 con el virrey Blasco Núñez Vela para aplicar las Leyes Nuevas, en medio de tensiones políticas y conflictos con los conquistadores.

10 de marzo de 1549 - Nace San Francisco Solano, misionero franciscano que evangelizó Sudamérica

Recordado por su intensa actividad misionera, Francisco Solano nació el 10 de marzo de 1549 y dedicó gran parte de su vida a evangelizar en regiones de Perú, Argentina y Paraguay. (Pintura atribuida a Pedro Díaz)

Francisco Solano nació el 10 de marzo de 1549 en Montilla, España, y se convirtió en un fraile franciscano reconocido por su labor misionera en América del Sur.

Ingresó a la orden franciscana en su juventud y fue ordenado sacerdote en 1576. A finales del siglo XVI viajó al continente americano, donde dedicó gran parte de su vida a la evangelización en territorios como Perú, Argentina y Paraguay.

Su predicación entre pueblos indígenas y su reputación de realizar prodigios le dieron fama de santidad. Falleció en Lima en 1610 y fue posteriormente beatificado en 1675 y canonizado en 1726 por la Iglesia católica.

10 de marzo de 1847 - Nace Melitón Carvajal, héroe naval del Perú y combatiente del monitor Huáscar

Figura de la Marina peruana, Melitón Carvajal nació el 10 de marzo de 1847 y participó en la defensa del país durante la Guerra del Pacífico, especialmente en el monitor Huáscar. (BNP)

Melitón Carvajal nació el 10 de marzo de 1847 en Lima y se convirtió en una figura destacada de la Marina de Guerra del Perú.

Participó en importantes episodios militares del siglo XIX, entre ellos la defensa del Callao en 1866 y la Guerra del Pacífico, donde integró la tripulación del monitor Huáscar bajo el mando de Miguel Grau.

Durante el Combate de Angamos resultó herido y fue capturado por fuerzas chilenas. Tras la guerra continuó su carrera pública, contribuyendo a la reconstrucción naval y ocupando cargos políticos relevantes, como diputado, ministro y segundo vicepresidente de la República entre 1915 y 1919. Falleció en Lima en 1935.

10 de marzo de 1934 - Nace Teresa Izquierdo, figura clave de la cocina criolla peruana

Referente de la gastronomía tradicional del Perú, Teresa Izquierdo nació el 10 de marzo de 1934 y destacó por difundir la cocina criolla y afroperuana durante décadas. (Andina)

Teresa Aída Izquierdo González nació el 10 de marzo de 1934 en el distrito limeño de Lince y se convirtió en una de las principales difusoras de la gastronomía tradicional del Perú.

Aprendió a cocinar desde niña gracias a las enseñanzas de su madre, una cocinera proveniente de Cañete. Con el tiempo desarrolló una sólida trayectoria culinaria basada en la cocina criolla y afroperuana.

En 1978 abrió el restaurante “El Rincón que no Conoces”, que alcanzó gran prestigio en Lima. Su trabajo fue reconocido con diversas distinciones, incluido el título de Maestra del arte culinario. Falleció en 2011, dejando un legado influyente en la gastronomía peruana.

10 de marzo de 1958 - Nace Mónica Mondoñedo, cantante peruana que difundió la música criolla en el extranjero

La cantante chalaca Mónica Mondoñedo nació el 10 de marzo de 1958 y desarrolló una carrera dedicada a difundir la música criolla dentro y fuera del Perú. (DePerú.com)

Mónica Mondoñedo nació el 10 de marzo de 1958 en el Callao y desde temprana edad mostró interés por la música criolla.

Con el paso de los años desarrolló su carrera artística junto a su esposo, el músico Víctor Hurtado Riofrío, con quien formó el grupo conocido como “Dúo de Oro”. Ambos se dedicaron a interpretar y difundir el repertorio tradicional peruano en distintos escenarios.

Posteriormente emigraron a Estados Unidos, donde continuaron promoviendo la música criolla entre la comunidad peruana residente en ese país y en actividades culturales dedicadas a preservar las tradiciones musicales del Perú.