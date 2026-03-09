Perú

José María Balcázar asigna presupuesto adicional al JNE para elecciones sin sospechas de fraude: “Que los perdedores respeten al ganador”

Desde hace tres semanas, el organismo electoral alerta sobre un riesgo para los próximos comicios debido a la falta de fondos para gastos operativos

Balcázar asegura que el JNE ya cuenta con presupuesto para garantizar los comicios. Video: TV Perú/ Noticias matinal

El presidente interino José María Balcázar anunció que el Jurado Nacional de Elecciones recibió partidas presupuestales adicionales para asegurar unos comicios libres de sospechas de fraude.

Durante la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, Balcázar confirmó que el Ejecutivo respondió a los pedidos del ente electoral, que desde hace semanas advertía la falta de recursos para organizar las próximas elecciones.

En ese sentido, además de garantizar que será un proceso pacífico y tranquilo, el mandatario expresó su confianza en que, a diferencia de las últimas contiendas electorales, esta vez se hará todo lo posible para que “los perdedores respeten al ganador”.

Balcázar asegura que el JNE ya cuenta con presupuesto para garantizar los comicios

“Quizá por primera vez, estoy seguro, vamos a hacer todo lo posible porque los perdedores respeten al ganador. Y, en esa medida, el Jurado Nacional de Elecciones tiene claro que las partidas presupuestales que le acabamos de dar ad íntegram, para que no haya ningún reclamo de que no se pudo hacer tal o cual acto administrativo tendiente a asegurar esta gran elección que se nos viene”, expresó.

De esta manera, el mandatario respondió a las advertencias del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sobre la falta de presupuesto para organizar las elecciones.

Presupuesto adicional

El Gobierno aprobó la entrega de S/ 100 millones al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de una reunión entre su presidente, Roberto Burneo, y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.

Con este monto, el organismo electoral asegura haber cubierto el 98,7% del presupuesto necesario para organizar y ejecutar las elecciones generales programadas para el 12 de abril.

Burneo explicó que este refuerzo financiero permitirá avanzar con los preparativos del proceso electoral. Sin embargo, señaló que aún existen algunos puntos pendientes que deben resolverse con el Ejecutivo para completar todos los gastos previstos.

Recursos pendientes para los Jurados Electorales Especiales

A pesar de la transferencia aprobada, el titular del JNE indicó que todavía no se ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno sobre la asignación de bonos para los magistrados del Poder Judicial que integran los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Estos órganos son fundamentales durante el proceso electoral, ya que se encargan de resolver controversias y supervisar el cumplimiento de las normas en cada jurisdicción.

El presidente del JNE, Roberto
El presidente del JNE, Roberto Burneo, reafirmó que mantienen una posición independiente y ajena a cualquier interés político. (Composición Infobae)

Actualmente, para las elecciones generales se prevé el funcionamiento de 60 JEE en todo el país. No obstante, la cobertura todavía no es completa. Según el JNE, hasta el momento solo se han instalado 28 de estos organismos en las regiones.

Fiscalización y control durante la jornada electoral

Pese a estas limitaciones, el JNE aseguró que cuenta con la logística necesaria para realizar la fiscalización del proceso electoral en todo el país.

El plan operativo contempla la presencia de fiscalizadores en los locales de votación para supervisar el desarrollo de la jornada. Según explicó Burneo, se ha previsto asignar un fiscalizador por cada dos mesas de sufragio.

La sede del Jurado Nacional
La sede del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. (Foto: X / JNE )

Esta medida busca reforzar la vigilancia durante el día de las elecciones, especialmente en lugares donde suele haber una baja presencia de personeros de partidos políticos u observadores.

“El objetivo es que el Jurado esté presente con su propio equipo para asegurar que todo se desarrolle dentro del marco de la ley”, señaló el presidente del JNE.

