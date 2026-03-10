Perú

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
El clima en Tarapoto se
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto, Perú, permite planificar actividades al aire libre, viajes y eventos en la ciudad. En sectores como la agricultura, la información meteorológica ayuda a anticipar precipitaciones o sequías, lo que facilita tomar decisiones para la producción.

En este contexto, el pronóstico del clima para este miércoles, 11 de marzo es:

Cielo nublado variando a cielo cubierto por la mañana.

La temperatura máxima esperada durante el día es de 32ºC mientras que la temperatura mínima alcance los 20ºC.

Para los residentes y visitantes de Tarapoto, saber si habrá lluvias o altas temperaturas reduce riesgos de accidentes, problemas de salud o interrupciones en el transporte. Además, sectores como el turismo, la construcción y el comercio dependen de estas previsiones para organizar recursos y horarios de trabajo.

¿Cómo suele ser el clima en Tarapoto?

El clima en la ciudad
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

El mejor momento para visitar Tarapoto es durante la temporada seca, que se extiende de junio a septiembre. En estos meses, las lluvias disminuyen considerablemente y el clima se mantiene cálido, lo que facilita traslados y visitas a los principales atractivos turísticos de la región. Los caminos y rutas de acceso suelen permanecer en buen estado, lo que ayuda a programar excursiones y actividades al aire libre con mayor seguridad.

Durante la temporada seca, las temperaturas permanecen elevadas, alcanzando entre los 28 y 33 grados Celsius. A pesar del calor, la menor frecuencia de precipitaciones reduce la humedad ambiental, lo que hace más llevaderas las jornadas de excursión o aventura. Este periodo resulta ideal para conocer cataratas, reservas naturales y comunidades cercanas, así como para disfrutar de la gastronomía regional en espacios abiertos.

La reducción de lluvias limita el riesgo de contratiempos asociados a crecidas de ríos o dificultades en el transporte local. Por esta razón, los servicios turísticos, como guías, hospedajes y actividades recreativas, suelen operar a plena capacidad y ofrecer una experiencia más completa. Estos factores convierten a la temporada seca en el periodo más recomendable para descubrir Tarapoto y sus alrededores.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Rafael López Aliaga señala sin pruebas que encuestadoras integran una red criminal: “Parece que el resultado está comprado”

El líder de Renovación Popular arremetió contra las encuestadoras, luego de que un sondeo lo ubicara por debajo de Keiko Fujimori en intención de voto. “Son el mismo círculo mafioso que nos robaron las elecciones”, dijo

Rafael López Aliaga señala sin

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Los ‘cerveceros’ buscarán concretar su pase a la fase de grupos tras la victoria en Venezuela: recibirán a los ‘granates’ en Matute. Conoce los horarios del crucial cotejo que definirá al ganador de la llave

A qué hora juega Sporting

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del miércoles 11 de marzo

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Chiclayo: pronóstico del clima y

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del tiempo

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

La lideresa de Fuerza Popular lidera el último sondeo de Datum con 10,7% de intención de voto y supera por estrecho margen a Rafael López Aliaga, quien obtiene 10,0%

Keiko Fujimori supera a Rafael
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala sin

Rafael López Aliaga señala sin pruebas que encuestadoras integran una red criminal: “Parece que el resultado está comprado”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Congreso impulsa la creación de la ‘Bancada rosa’, conformada solo por mujeres: ¿de qué se trata y quiénes la integran?

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Esterilizaciones forzadas: Corte Suprema inaplica la ley de lesa humanidad vía control de convencionalidad tras fallo del TC

ENTRETENIMIENTO

Murió Alfredo Bryce Echenique: la

Murió Alfredo Bryce Echenique: la última entrevista del escritor antes de morir a los 87 años

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Manisha Kalyan, refuerzo estelar de Alianza Lima, se despide de la Copa Asiática 2026 con un golazo de tiro libre ante China Taipéi

Alfredo Bryce Echenique: el día en que el célebre escritor fue arquero de Universitario de Deportes

Bryan Reyna jugará en Universitario: ¿Javier Rabanal cambiará el sistema de juego con su llegada?

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”