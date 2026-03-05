Perú

Abogado de familia Marzano sobre situación legal de Marisel Linares: “Hay otros delitos, vamos a dar sorpresas”

El abogado Julio Mendoza confirmó en Magaly TV: La Firme que Marisel deberá rendir declaración la próxima semana como investigada por encubrimiento personal, mientras la defensa de la familia de Lizeth Marzano advierte que podrían sumarse nuevos delitos

Durante el programa del 4 de marzo, Magaly Medina cuestionó la presunta presentación de un documento falso, mientras el abogado del caso aseguró que la investigación podría ampliarse y traer “sorpresas”. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente emisión de Magaly TV: La Firme volvió a tomar el caso relacionado con la muerte de Lizeth Marzano, un hecho que ha generado indignación y múltiples interrogantes sobre la búsqueda de justicia. Durante el programa del 4 de marzo, la conductora Magaly Medina conversó en vivo con el abogado de la familia Marzano, Julio Mendoza, quien reveló nuevos detalles sobre la situación legal de Marisel Linares, una de las personas vinculadas al proceso y actualmente bajo investigación por presunto encubrimiento personal a Adrián Villar.

La conversación se dio en un tono serio y reflexivo, evidenciando que el caso continúa avanzando en el ámbito judicial y que aún quedan diligencias pendientes que podrían cambiar el rumbo de las investigaciones. Desde el inicio del enlace, la periodista quiso aclarar cuál es exactamente el estado legal de Linares dentro del proceso.

El abogado respondió con precisión sobre el estatus procesal de la implicada. “Magaly, ella está en calidad de investigada, eh, tiene diligencia de declaración la próxima semana, eso es lo primero. Y esa es su situación, calidad de investigada por el delito de encubrimiento personal”, explicó Julio Mendoza, dejando claro que la investigación se encuentra en curso y que aún se están recogiendo elementos dentro del proceso.

Sale a la luz la situación de Marisel Linares: deberá declarar por encubrimiento personal. Captura: Magaly: TV La Firme.

El dato no pasó desapercibido para la conductora, quien de inmediato buscó profundizar en los detalles del procedimiento judicial y confirmar si ya existía una fecha concreta para la diligencia mencionada. “¿Ya tiene fecha exacta de declaratoria?”, insistió Magaly Medina.

El abogado, visiblemente concentrado en la situación actual de la familia Marzano y en las gestiones legales que vienen realizando, reconoció que no tenía el dato exacto en ese momento. Sin embargo, confirmó que la diligencia estaba programada para la próxima semana.

Sí, es, eh, si no me equivoco, es el miércoles. Discúlpeme, Magaly, pero con todo lo que hemos pasado acá con Gino en este momento no tengo la fecha en la cabeza, pero…”, expresó Julio Mendoza, en referencia a la carga emocional y legal que atraviesa la familia de la víctima.

Ante ello, la conductora respondió con comprensión. “Muy bien, doctor”, comentó brevemente. El abogado añadió que se encargaría de proporcionar la información con exactitud en las siguientes horas para evitar confusiones respecto al proceso judicial.

Sale a la luz la situación de Marisel Linares: deberá declarar por encubrimiento personal. Captura: Magaly: TV La Firme.

¿Habrá ampliación por falsificación de documentos?

Te la proporciono aquí mañana, sin ningún problema”, afirmó Mendoza. “Claro”, respondió Magaly Medina, dando pie a otro punto que, según la periodista, podría tener mayor peso dentro del proceso: la presunta presentación de un documento falso que habría sido utilizado para justificar ciertas acciones dentro del caso.

La conductora planteó entonces una interrogante jurídica sobre la posibilidad de que el caso no solo se limite al delito de encubrimiento personal, sino que también incluya falsificación de documentos.

Encubrimiento, pero ¿en la figura de encubrimiento personal está también la de falsificación de documentos?”, preguntó la presentadora. El abogado respondió que ese aspecto todavía no forma parte formal de la investigación principal, aunque dejó entrever que podría incorporarse más adelante como parte de una ampliación del caso. “Todavía no, eso es parte de una ampliación”, explicó Julio Mendoza.

Sale a la luz la situación de Marisel Linares: deberá declarar por encubrimiento personal. Captura: Magaly: TV La Firme.

La defensa prepara sorpresar para Marisel Linares

Sin embargo, Magaly Medina fue más directa al referirse a la gravedad de lo que considera un hecho evidente. Para la conductora, la presunta presentación de un documento adulterado no solo representaría un intento de defensa cuestionable, sino que además podría constituir un delito independiente.

Porque eso sí ha sido flagrante. Eso lo hemos visto todos, lo hemos descubierto aquí. El notario mismo dijo, o sea, presentar un documento falso para intentar limpiarse de polvo y paja. O sea, eso sí, a ella ha incurrido en un delito que va más allá del encubrimiento, la falsificación de documentos”, manifestó la periodista durante la conversación.

Ante estas afirmaciones, el abogado dejó entrever que la investigación podría tomar nuevos rumbos y que aún existen elementos que no se han hecho públicos. “Ya hay otros delitos, Magaly, ya vamos a dar sorpresas. Hay más cosas acá”, afirmó Julio Mendoza, una declaración que dejó abierta la posibilidad de que en las próximas semanas se conozcan nuevos detalles o acusaciones dentro del proceso.

Sale a la luz la situación de Marisel Linares: deberá declarar por encubrimiento personal. Captura: Magaly: TV La Firme.

