Rafael López Aliaga señala que ya mantiene una “excelente relación” con Javier Milei y José Antonio Kast

Rafael López Aliaga afirmó que mantiene contacto con Javier Milei y José Antonio Kast, presidentes de Argentina y Chile, respectivamente

El líder de Renovación Popular y favorito de los sondeos electorales, Rafael López Aliaga, afirmó este jueves que ya estableció contacto con el presidente de Argentina, Javier Milei, y con el recién electo mandatario de Chile, José Antonio Kast.

“Sí, tengo una excelente relación con Milei, con el señor Kast, con (Agustín) Laje, (uno de los agitadores de cabecera de Milei), que puede ser un gran pensador latinoamericano que está influyendo en el mundo”, expresó durante una rueda de prensa en Cajamarca.

Destacó que su propuesta para reducir el número de ministerios es anterior a la iniciativa de Milei, quien en diciembre de 2023 firmó un decreto para disminuirlos de 18 a 9, en una de sus primeras medidas destinadas a reducir el gasto público anunciadas durante su campaña presidencial.

“El plan de gobierno nuestro de hace cinco años (...) justamente ya tenía, antes que Milei lo hubiera pensado, la reducción de ministerios. Y estaba también la reducción de contrataciones de terceros, de régimen FAG (mecanismo del Estado que permite contratar mediante locación de servicios), que se abusa de esto para robar, reducción de consultorías, asesorías”, señaló.

Rafael López Aliaga sostuvo que su propuesta para reducir ministerios en Perú antecede a la implementada por Milei en Argentina, quien aplicó una medida similar en 2023

El exalcalde de Lima recordó que coincidió con el líder argentino en Washington en enero del año pasado, durante la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Milei, además, iba a recibir un homenaje de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) durante su prevista visita a Lima como invitado en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2025), el evento más importante del sector empresarial en Perú, al cual finalmente no asistió.

La MML había aprobado una moción para entregarle la Medalla de Lima y designarlo huésped ilustre de la ciudad, a partir de una solicitud directa de López Aliaga, pero la visita no se concretó.

El exburgomaestre también recordó que recibió a Kast en octubre de 2023 en el Palacio Municipal, donde lo condecoró con la misma insignia “por su rol en la promoción de la protección de la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad de conciencia”.

Rafael López Aliaga planteó la posibilidad de que Perú y Chile coordinen la producción y el precio internacional del cobre

“Le he planteado (a Kast) que, en lugar de estarnos peleando, ¿por qué no unimos la producción de cobre? Y somos los principales vendedores de cobre para todo el mundo y ponemos precio nosotros. En lugar de que nos pongan el precio de afuera, ponemos precio nosotros", comentó.

“Hay que ser más comercial, ganar más plata, ¿no? Hay que trabajar más el cerebro, no ver al chileno como el enemigo. No, tenemos esto. Unamos fuerzas. Podemos ganar más plata juntos", concluyó.

Sondeo

Según la última encuesta de Ipsos para Perú 21, López Aliaga lidera la intención de voto con 10%, dos puntos menos que en la anterior medición. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figura en segundo lugar con 9%. Más atrás se ubican Alfonso López Chau (Ahora Nación) y César Acuña (Alianza Para el Progreso), ambos con 4%, mientras que otros candidatos registran entre 2% y 3%.