Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Dani Díaz impulsa el casting peruano tras una trayectoria internacional en cine y animación.

La directora de casting peruana Dani Díaz regresa al país tras consolidar una carrera internacional que la ubica como una de las figuras más influyentes en la selección de elencos para cine, televisión, animación y publicidad. Su último hito, la presentación de BOBs en el Festival de Málaga —su primer proyecto de casting de voces en animación— marca la expansión de su trabajo hacia nuevos formatos y confirma la versatilidad que la caracteriza.

Díaz ha liderado más de 100 procesos de casting en países como España, Estados Unidos y Colombia, construyendo una metodología que combina rigurosidad europea con sensibilidad latinoamericana.

Reconocimientos en la ficción y la animación

El recorrido de Dani Díaz en la ficción ha sido particularmente destacado. Su participación en proyectos como La Niña Tatuada, cortometraje que alcanzó 54 selecciones oficiales y obtuvo premios en festivales de España y Argentina, evidencia la trascendencia de su trabajo.

Entre los reconocimientos obtenidos se cuentan Mejor Cortometraje Andaluz en el Festival de Casares, Mejor Actriz en Santurtzi Zine Jaialdia, Premio del Público en Mairena Film Festival, Mejor Dirección Femenina en el Festival de Cine de Alcobendas y Mejor Corto Internacional en el Festival de Pergamino. Además, proyectos recientes como FRI(G)IDA comenzaron su recorrido internacional con selecciones en festivales apenas a días de su estreno.

Desafíos y nuevas oportunidades

En el ámbito musical y publicitario, Díaz ha trabajado en campañas y videoclips de gran alcance. Ha realizado castings para marcas como Decathlon, Montana Colors y KOI (vodka), así como para producciones musicales como “Vamo ’Echando” de Nia Correia y Guaynaa, y “La Casualidad” de SEYE y Álex Ubago. Su capacidad para gestionar equipos y talentos de diferentes países y contextos ha sido clave para sostener la coherencia narrativa y visual en cada proyecto.

Formada en el Máster de Dirección de Casting dirigido por Eva Leira y Yolanda Serrano —referentes del sector en España—, Díaz integró la primera promoción del programa y trasladó a Latinoamérica las mejores prácticas europeas en el trabajo de casting. Un ejemplo de su manejo de proyectos de gran escala se dio en Colombia, donde coordinó un proceso que involucró a más de 600 postulantes y se extendió durante 16 días en distintas regiones, con street casting y callbacks presenciales, evidenciando su capacidad logística y su atención al detalle en la construcción de elencos diversos y auténticos.

Actualmente, Díaz es miembro de la Worldwide Audiovisual Women’s Association (WAWA), siendo la primera directora de casting en integrar la asociación. Este logro refuerza su posición en una industria global en la que la diversidad, la equidad de género y la expansión de oportunidades son cada vez más valoradas.

El enfoque de Dani Díaz parte de una convicción: el casting no es solo la búsqueda de perfiles, sino la construcción de elencos que aporten identidad, coherencia cultural y potencia narrativa a cualquier historia. Su metodología involucra filtros por etapas, pruebas de química entre intérpretes y una evaluación profunda del potencial individual y colectivo para dar vida a los personajes y los universos en pantalla.

Casting con identidad

En un contexto internacional donde la autenticidad y la representatividad son cada vez más exigidas por el público y los creadores, Díaz apuesta por elevar los estándares del casting en Perú y la región. “El casting es el momento en que una historia deja de ser idea y empieza a hacerse real”, sostiene la directora, quien ha hecho de esta premisa el eje de su trabajo. Su regreso al Perú busca impulsar nuevas producciones locales bajo criterios internacionales y abrir oportunidades a talentos que, como ella, buscan trascender fronteras.

La trayectoria de Dani Díaz es testimonio de una evolución profesional marcada por la adaptabilidad, la innovación y el compromiso con la excelencia en todos los formatos: desde la ficción hasta la animación, pasando por la publicidad y la música. Su aporte, tanto en la formación de equipos como en la selección de talentos, posiciona al Perú en la escena audiovisual global y abre una nueva etapa para la industria local.

