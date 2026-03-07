Cajamarca celebró a lo grande: su carnaval 2026 generó S/ 75 millones y recibió 80 mil turistas

El reporte también señala que cerca de 116 mil personas, entre pobladores de la zona y turistas, formaron parte de las distintas actividades del carnaval. Foto: ComexPerú

El Carnaval de Cajamarca 2026 movilizó a miles de visitantes y generó un importante dinamismo económico en la región. Un estudio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señala que la festividad atrajo a 79.691 turistas nacionales y extranjeros.

Durante las celebraciones se registró un movimiento económico de S/ 75,5 millones en actividades vinculadas al turismo, como hospedaje, transporte, alimentación, confección de disfraces y venta de artesanías. El informe también indica que alrededor de 116 mil personas, entre residentes y visitantes, participaron en las actividades del carnaval.

Impacto económico del carnaval

El documento titulado “Estudio sobre el impacto económico de la festividad del Carnaval de Cajamarca, 2026” detalla que la mayor parte del gasto correspondió a los turistas nacionales. Más de 78 mil viajeros del país generaron desembolsos por S/ 72,4 millones.

En tanto, los 1.470 visitantes extranjeros realizaron gastos por S/ 3,1 millones durante su permanencia en la ciudad.

Procedencia de los visitantes

Entre los turistas nacionales, Lima concentró el mayor porcentaje de visitantes con 56,6%. Le siguieron La Libertad con 15,8%, Lambayeque con 7,7%, Arequipa con 3,1% y Áncash con 2,6%.

Más de 78 mil turistas nacionales realizaron gastos por un total de S/ 72,4 millones. Foto: Jhon Llatas

En el caso de los viajeros internacionales, los europeos representaron el 46,2% del total. Dentro de este grupo destacó Alemania con el 23,1%. También se registraron visitantes de Sudamérica (15,4%) y Asia (7,6%).

Gasto promedio y tiempo de estadía

El gasto promedio de los turistas nacionales fue de S/ 926, monto que incluyó alojamiento, alimentación, transporte y compras.

Por su parte, los visitantes extranjeros registraron un gasto medio de S/ 2.087. En cuanto a la permanencia, los turistas nacionales permanecieron en promedio cuatro noches, mientras que los internacionales se quedaron cinco noches.

Motivaciones de viaje y organización de este

El estudio señala que el 91,9% de los visitantes viajó a Cajamarca motivado por las celebraciones del carnaval. Dentro de ese grupo, el 93,3% participó como espectador, el 5,6% lo hizo como danzante o acompañando a familiares, y el 0,5% asistió como integrante de una banda u orquesta.

De acuerdo con el reporte, el 60,3% de los turistas planificó su viaje con un mes o más de anticipación. Asimismo, el 44,4% realizó reservas de alojamiento antes de llegar a la ciudad.

El informe indica que el 91,9% de los visitantes llegó a Cajamarca impulsado por las celebraciones del carnaval. Foto: Andina

Lugares y gastronomía preferidos

Entre los lugares más visitados figuran la Plaza de Armas (80,5%), el Cerro Santa Apolonia (70,4%) y los Baños del Inca (54,8%).

También registraron visitas la Catedral (33,8%), las Ventanillas de Otuzco (28,9%) y la Granja Porcón (24,4%). En cuanto a la gastronomía, los platos más consumidos fueron el frito cajamarquino (27,7%), el chicharrón con mote (22,7%) y el cuy frito con picante de papa (17,8%). También se mencionan el caldo verde (10,4%) y el caldo de cabeza de cordero (5,9%).

Transporte, alojamiento y tipo de viaje

La organización del viaje fue mayoritariamente independiente: el 86,9% de los visitantes planificó su visita por cuenta propia.

Respecto al transporte, el 52% llegó en bus interprovincial y el 14,9% viajó por vía aérea. En alojamiento, el 47,7% se hospedó en establecimientos clasificados, principalmente hoteles de tres estrellas (19,3%) y de una y dos estrellas (9,9%). Otro 29,1% se alojó en viviendas de familiares o amigos y el 13,3% utilizó plataformas de alquiler temporal como Airbnb.