La Rinconada, Puno: Hallan cadáver de mujer abandonado en plena vía pública cerca de posta de salud

Un ciudadano reporta el hallazgo de una persona fallecida en los exteriores del Hostal Pacífico, en el centro poblado La Rinconada. El cuerpo yace cubierto por una frazada en la vía pública.

Un hecho que ha generado profunda consternación se registró en el centro poblado de La Rinconada, distrito de Ananea, región Puno, donde presuntamente una mujer de aproximadamente 35 años fue hallada sin signos vitales, abandonada y envuelta en una frazada en plena vía pública.

El hallazgo ocurrió en la urbanización Tres de Mayo, a media cuadra de la plaza principal, frente a una botica local, lo que sorprendió a los vecinos.

Según información preliminar, efectivos de la comisaría de La Rinconada fueron alertados sobre el hecho alrededor de las 4:30 a.m. del viernes 6 de marzo. Al llegar al lugar, constataron que el cuerpo estaba envuelto en una frazada ploma y cubierto con una colcha multicolor.

Las primeras investigaciones indican que, presuntamente, personas desconocidas habrían trasladado a la mujer desde otro lugar, aparentemente con la intención de buscar atención médica en un establecimiento de salud cercano; sin embargo, se presume que la mujer ya habría perdido la vida antes de ser abandonada.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, a cargo del fiscal Dr. Fredy Ali Condori, quien dispuso el levantamiento del cadáver e inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas de la muerte y determinar posibles responsables del presunto hecho.

El cuerpo de una persona fue hallado abandonado en La Rinconada, Puno, reflejando las severas limitaciones de acceso a la salud y la grave contaminación ambiental que azotan la ciudad. (Puneño 360)

Imágenes compartidas en redes sociales por el usuario Mauro Soncco muestran al cuerpo envuelto en varias frazadas sobre la acera, frente a una botica y a pocos metros del puesto de salud La Rinconada. Se observó también que la mujer tenía varias botellas de agua, que suelen usarse con agua caliente para proteger del frío a pacientes en zonas como estas donde suele registrarse temperaturas bajo cero.

Las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar las circunstancias del suceso y esclarecer si se trató de un accidente, una emergencia médica o un presunto hecho de violencia.

Sobre La Rinconada

La Rinconada, ubicada en el distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, en la región Puno, es reconocida como uno de los asentamientos humanos permanentes más altos del mundo, con más de 5 100 metros sobre el nivel del mar. Su población, que se estima entre 30 000 y 50 000 personas, depende principalmente de la minería artesanal de oro, actividad que ha moldeado la economía y la vida cotidiana del lugar.

El clima de La Rinconada es extremadamente frío y seco durante todo el año, con bajas temperaturas constantes y niveles reducidos de oxígeno, lo que genera serios desafíos para la salud de sus habitantes. Problemas como la hipoxia y enfermedades respiratorias son comunes, y la altitud hace que cualquier actividad física sea mucho más exigente.

En cuanto a la atención en salud, la localidad cuenta únicamente con un pequeño centro de salud con recursos limitados, insuficientes para cubrir la demanda de una población que enfrenta constantes riesgos médicos derivados de la altura y de la exposición a sustancias tóxicas usadas en la minería. Para casos graves, los residentes deben desplazarse a otras localidades más lejanas, lo que dificulta el acceso oportuno a tratamientos adecuados.

La actividad minera también ha generado graves problemas ambientales. El uso de mercurio y otros químicos contaminantes ha afectado el agua, el aire y el suelo, mientras que la falta de servicios básicos como agua potable, saneamiento y manejo de residuos sólidos agrava la precariedad de las condiciones de vida. La mayoría de la población vive en pobreza, con viviendas improvisadas y escasa presencia del Estado, lo que hace de La Rinconada un lugar de altos riesgos sociales y ambientales.