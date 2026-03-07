Perú

Grupo Gloria anuncia que mantendrá precios durante la crisis energética en Perú

La empresa láctea informó que no aplicará aumentos a distribuidores ni comercios, pese al desabastecimiento de gas natural causado por la deflagración en el ducto de Camisea

A través de un comunicado, el Grupo Gloria, conglomerado industrial dedicado a la venta de alimentos y lácteos, informó a sus consumidores, distribuidores y comercios que no incrementará los precios de sus productos durante la crisis provocada por el desabastecimiento de combustible, que se originó tras la deflagración ocurrida el pasado domingo 3 de marzo en el ducto de Camisea, en la región de Cusco, que ha limitado el consumo de gas natural en todo el territorio peruano.

“En relación con la situación que atraviesa el país debido a las dificultades en el suministro de gas natural y el impacto que viene generando en distintos sectores de la economía, Gloria informa que no ha realizado ni realizará incrementos en los precios de venta de sus productos a distribuidores y comercios durante el periodo de crisis”, se lee en la misiva.

La empresa detalló que, ante este contexto, implementó medidas operativas y logísticas extraordinarias, destinando recursos adicionales y desplegando diversos esfuerzos para asegurar la continuidad de sus operaciones y contribuir al mantenimiento del abastecimiento en el mercado.

El anuncio de Gloria se produce en medio de una nueva crisis en el país, que ha generado un aumento en los precios de los combustibles en los grifos, el pasaje del transporte público y, en algunos casos, el costo de los menús en los mercados.

Comunicado de Gloria.

Medidas durante la emergencia de combustible

La emergencia energética llevó al Ejecutivo a declarar en sesión permanente al gabinete ministerial y a diseñar un paquete de acciones para garantizar el abastecimiento a los sectores críticos.

Medidas de emergencia en Lima y Callao

• Ante la emergencia en el suministro, el Gobierno ha dispuesto un proceso de racionalización del gas natural con un objetivo claro: garantizar que el recurso llegue primero a quienes más lo necesitan.

• La racionalización permite ordenar el uso del gas, optimizar su distribución y asegurar el suministro durante la emergencia poniendo en el centro a las familias y servicios esenciales como salud, transporte público masivo y otras industrias complementarias.

Medidas de continuidad laboral y económica

• Se dispondrá el teletrabajo en el sector público en Lima v Callao durante el periodo de contingencia.

• Se promoverá que empresas del sector privado adopten modalidades de teletrabajo.

• Se promoverá el adelanto de vacaciones en industrias afectadas

Medidas de educación

• Se dispondrá clases en modalidad remoto en todos los niveles educativos en Lima y Callao por una semana. La medida aplicará para: Colegios, institutos y Universidades privadas.

Medidas de protección a las familias

• Se incrementará el vale FISE para la compra del balón de gas de 10 kg. El vale pasará de S/20 a S/30 por un periodo de 30 dias La medida beneficiará a 1.3 millones de hogares, lo que representa aproximadamente 5 millones de peruanos.

Medidas energéticas para garantizar abastecimiento

• Se aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles para reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas autorizará esta liberación, así como la flexibilización de la mezcla de combustibles con biocombustibles y otras exigencias en la producción de hidrocarburos, a fin de ampliar la disponibilidad en el mercado.

•El racionamiento de gas natural asegurará el suministro de actividades esenciales como: Salud, Industrias alimentarias, Servicios básicos, Telecomunicaciones Transporte y logística, Sistema financiero, Continuidad del proceso electoral o Seguridad y orden interno.

Medidas de apoyo en el transporte

• Se implementará una medida de compensación para taxistas con vehículos convertidos a gas natural

• El Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión durante el periodo de contingencia. Este costo será asumido por el Fisco en beneficio de 165 mil vehículos convertidos.

