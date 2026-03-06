Perú

¿Crisis por GNV modificará fechas del examen de admisión de la Universidad San Marcos? UNMSM responde

El pronunciamiento se da en medio de las medidas temporales adoptadas por el Gobierno ante la escasez de combustibles que afecta la movilidad en Lima y Callao

Examen de admisión 2026-II en
Examen de admisión 2026-II en Universidad Nacional Mayor de San Marcos se mantiene sin cambios tras crisis energética. (Foto composición: Infobae Perú/UNMSM)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) confirmó que el examen de admisión 2026-II se realizará en las fechas programadas, pese a las dudas surgidas por la crisis energética derivada del problema en el suministro de gas natural en el país. La casa de estudios informó mediante un comunicado que el proceso continuará con normalidad conforme a su reglamento.

La aclaración surge luego de que diversos sectores adoptaran medidas temporales por la emergencia energética provocada por la interrupción del transporte de gas desde Camisea, situación que ha generado restricciones en el uso de combustibles y cambios en actividades laborales y educativas en Lima y Callao.

Universidad Nacional Mayor de San
Universidad Nacional Mayor de San Marcos confirma que examen de admisión 2026-II se realizará en las fechas programadas pese a crisis por GNV. (Foto: FB/UNMSM)

Cronograma del examen de admisión

En su pronunciamiento oficial, la universidad indicó que el proceso de admisión se desarrollará “bajo lo establecido por el Reglamento de Admisión en todos sus extremos”, por lo que no se han realizado cambios en el calendario del examen.

De esta manera, las evaluaciones continuarán realizándose en las fechas previstas: 7, 8, 14 y 15 de marzo de 2026, jornadas en las que miles de postulantes competirán por una vacante en las distintas carreras profesionales de la institución.

Examen de admisión de San
Examen de admisión de San Marcos suspendido: nueva fecha de la prueba de ingreso a la Decana de América| Andina

Fechas y áreas examen

El proceso se desarrolla en cuatro días consecutivos distribuidos por áreas académicas. Según el cronograma oficial, el sábado 7 de marzo rinden examen los postulantes a Ciencias Económicas y de la Gestión, así como a Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

El domingo 8 de marzo corresponde a las áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería, además de una modalidad de examen especial. Posteriormente, el sábado 14 de marzo se evaluará a los postulantes de Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana), mientras que el domingo 15 de marzo estará destinado exclusivamente a quienes buscan ingresar a la carrera de Medicina Humana.

UNMSM reúne a miles de postulantes

El examen de admisión de la UNMSM es uno de los procesos más competitivos del sistema universitario peruano. Cada año miles de jóvenes de distintas regiones del país participan en esta evaluación con el objetivo de obtener una de las vacantes disponibles en la denominada “Decana de América”.

Ante la incertidumbre generada por la crisis energética, la universidad reiteró que no existe modificación del cronograma y que el proceso de admisión continuará desarrollándose conforme a las disposiciones establecidas por la Oficina Central de Admisión (OCA). De esta manera, los postulantes deberán presentarse en las fechas y horarios previamente establecidos para rendir la evaluación.

Examen de Admisión para Medicina
Examen de Admisión para Medicina Humana - Carlos Díaz

Medidas por crisis de combustible

La Presidencia del Consejo de Ministros anunció medidas de emergencia para enfrentar la escasez de gas natural en el Perú tras la falla registrada en el ducto de Camisea, ubicado en Cusco. El Ejecutivo señaló que las acciones buscan asegurar el suministro para más de 2 millones de hogares, principalmente en Lima Metropolitana y el Callao, y garantizar la continuidad de servicios esenciales. El presidente José María Balcázar y parte del gabinete se trasladarán a la zona afectada para supervisar las labores de reparación.

Entre las principales disposiciones, el Gobierno estableció un proceso de racionalización del gas natural, priorizando a hogares, servicios de salud, transporte público y sectores estratégicos. También se implementará teletrabajo en el sector público y se promoverá el trabajo remoto en empresas privadas de Lima y Callao. Además, se dispuso que las clases se desarrollen de forma virtual durante una semana y se anunció el aumento temporal del vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de S/20 a S/30 para la compra de balones de gas.

Conductores forman filas en un
Conductores forman filas en un grifo de Lima para abastecerse de GNV, impactados por el desabastecimiento generado por una fuga de gas en el ducto de Camisea en Cusco. (Paula Elizalde / Infobae Perú)

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas liberará reservas de combustible y flexibilizará requisitos en la producción de hidrocarburos para reforzar el abastecimiento. Indecopi y Osinergmin intensificarán la fiscalización para evitar la especulación y el acaparamiento. En paralelo, el Estado asumirá el pago mínimo mensual de la deuda por conversión a gas natural de 165 mil taxistas durante el periodo de emergencia.

