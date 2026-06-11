Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Este es el precio de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima para este jueves 11 de junio. Los montos más caros y más baratos, de acuerdo con información de la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
El costo de los combustibles cambia constantemente, por lo que es vital mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.
Es importante mencionar que los costos dados a conocer por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.
PUBLICIDAD
Lima: ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina y diésel hoy?
Fecha: jueves 11 de junio de 2026.
Ciudad: Lima.
Gasohol Regular Precio máximo: 22.85 soles el galónPrecio mínimo: 16.99 soles el galón
Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 17.85 soles el galón
Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 26.99 soles el galónPrecio mínimo: 19.59 soles el galón
Facilito: Qué es y cómo funciona
Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.
En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.
PUBLICIDAD
Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.
La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.
Detrás de los precios de la gasolina
Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.
PUBLICIDAD
El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.
Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.
Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.
PUBLICIDAD
Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.
Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Precio del dólar subió en Perú tras desplomarse: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 11 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
Elecciones Perú 2026: cuántas actas hay observadas, de qué lugares y qué candidato podría tener más votos
Los expedientes serán revisados por el Jurado Electoral Especial, que puede corregir fallas, solicitar un nuevo conteo con veedores o declarar la nulidad antes de validar los votos
Campaña veterinaria gratis para este 13 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?
Esta campaña es importante porque facilita el acceso a servicios preventivos como la vacunación antirrábica y la desparasitación, ayuda a detectar y reducir riesgos de enfermedades y contribuye a la salud pública al disminuir la posibilidad de contagios
Es oficial: la Ley Tudela se reglamenta y guionistas de cine peruano deberán financiar al menos el 30% de sus películas o proyectos audiovisuales
Los personas o empresas que apuesten por el cine peruano solo podrán usar hasta el 50% de sus gastos directos en producción para reducir sus impuestos, quedando fuera la promoción y los videojuegos
Municipalidad de Jesús María justifica riego en parque donde permanecían simpatizantes de de Roberto Sánchez
La comuna sostuvo que la utilización de la cisterna se debió a un cronograma regular, desvinculando la acción de cualquier motivación política
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD