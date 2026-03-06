Carnavales dejan manchas químicas en muros incas del centro histórico de Cusco y especialistas inician labores de limpieza especializada

Las celebraciones de carnavales en Cusco dejaron manchas y residuos químicos en muros incas y portales del centro histórico. Andina

Las celebraciones de carnavales en la ciudad del Cusco dejaron una escena que ahora convoca a especialistas y ciudadanos en tareas de recuperación. Tras varios días de juegos con agua, tintes y espumas, distintos sectores del centro histórico presentaron manchas y residuos químicos en estructuras antiguas. La atención se concentró en muros de piedra de origen inca y en portales que rodean espacios emblemáticos del casco antiguo.

La respuesta llegó desde instituciones culturales, autoridades municipales y grupos ciudadanos que iniciaron jornadas de limpieza para retirar los restos de sustancias aplicadas durante las festividades. El objetivo consiste en reducir los daños en la superficie de las piedras y frenar el deterioro que generan los compuestos presentes en pinturas, tintes o espumas.

Especialistas advierten que estas sustancias no solo producen manchas visibles. También alteran capas naturales que protegen la piedra desde hace siglos. Por ese motivo, los trabajos actuales requieren métodos técnicos y supervisión especializada para evitar mayores afectaciones.

Intervención en muros incas y portales del centro histórico

Especialistas, autoridades y voluntarios iniciaron trabajos de limpieza en muros incas y portales del centro histórico de Cusco tras detectar manchas y residuos químicos dejados durante los carnavales. Andina

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que especialistas y voluntarios realizan labores para retirar pintas, grafitis, espuma y restos de insumos químicos presentes en elementos líticos incas y portales del centro histórico. Las acciones se desarrollan en la plaza mayor y en vías de acceso que registraron actividad durante los carnavales.

En las tareas participan miembros del Departamento Físico-Químico de la entidad cultural, trabajadores de la municipalidad local y ciudadanos de la organización Valle Cusco. Durante la inspección, el equipo técnico detectó rastros de productos que penetraron en la superficie de las piedras.

Los especialistas explicaron que estos insumos afectan una capa natural que protege la estructura pétrea. Esa capa cumple una función clave para la conservación del material.

Julio Sierra Palomino, responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, dirigió la jornada de limpieza y explicó el efecto de los productos utilizados durante los juegos de carnaval. El experto señaló que algunos compuestos químicos penetran con facilidad en la superficie rugosa de la piedra.

“Estos productos afectan la pátina de los muros inca, una capa natural que se ha formado durante siglos. Al aplicarse sustancias químicas se producen reacciones que deterioran la piedra y alteran su apariencia histórica”, explicó.

El especialista también mencionó un caso registrado en la calle Loreto, donde se detectó el uso de pintura tipo corrector sobre la piedra. Según indicó, ese material se introduce en los poros del elemento lítico y provoca cambios en sus características originales.

Sierra Palomino advirtió que estas intervenciones generan un deterioro que en ciertos casos no admite reparación total.

Limpieza especializada y llamado a la población

Especialistas limpian muros incas en Cusco tras daños causados por tintes y espumas durante celebraciones de carnaval

Las brigadas realizan labores de limpieza con técnicas aplicadas por personal especializado. Sin embargo, los responsables de la intervención señalan que la recuperación completa del estado original de algunas superficies resulta difícil.

Sierra Palomino también pidió colaboración de la población y de los visitantes que llegan a la ciudad. El especialista exhortó a celebrar los carnavales y otras festividades con respeto hacia los espacios históricos.

“Eviten el uso de tintes, pintura, espumas u otros productos químicos sobre los muros y estructuras históricas”, indicó.

Las autoridades culturales mantienen vigilancia en las zonas afectadas y continúan con las tareas de limpieza para proteger los elementos líticos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad.

Trabajo especializado en defensa del patrimonio

La Dirección de Recuperaciones, unidad perteneciente a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, llevó a cabo las verificaciones necesarias para confirmar la autenticidad y el origen de los bienes. Esta entidad colabora constantemente con organismos internacionales y realiza labores de vigilancia para identificar posibles casos de tráfico ilícito en mercados físicos y virtuales.

El Ministerio de Cultura instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el comercio ilegal de bienes culturales, recordando que este tipo de prácticas vulnera el legado histórico de la nación. Puedemn omunicándose a los teléfonos (01) 321-5561 y 976066977, al WhatsApp 976066977, al correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o ingresando a la página web http://denunciaspc.cultura.gob.pe/

Este sistema busca fomentar la participación ciudadana en la protección del patrimonio cultural, garantizando la confidencialidad de los denunciantes. Las denuncias presentadas son evaluadas por especialistas del Ministerio, quienes activan los protocolos necesarios para salvaguardar los bienes culturales y, de ser el caso, emprender acciones legales contra los responsables. Con esta herramienta, se refuerza el compromiso de preservar la riqueza histórica y cultural del Perú frente a actos de negligencia o vandalismo.