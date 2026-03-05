San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras contacto con hombre mayor que conoció en videojuego Roblox

Padres creen que la adolescente mantenía comunicación con un hombre mayor que conoció en el videojuego Roblox. (Composición: Infobae)

La desaparición de una adolescente de 13 años en el distrito limeño de San Juan de Miraflores volvió a encender la alerta sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en entornos digitales. Plataformas de videojuegos en línea permiten que usuarios desconocidos establezcan contacto con menores, una dinámica que autoridades y especialistas vinculan con casos de manipulación, engaño y delitos informáticos.

El caso salió a la luz luego de que los padres de la menor reportaran su desaparición y pidieran apoyo público para ubicarla. La familia sostiene que la adolescente mantuvo contacto con un adulto al que conoció en un videojuego y sospechan que el encuentro con esa persona se produjo poco antes de que dejara su vivienda.

La desaparición de la adolescente

La menor identificada como María José Chaparro Chumpitaz desapareció el viernes 27 de febrero en la zona de Pamplona Baja, dentro del distrito de San Juan de Miraflores. Sus padres denunciaron el caso a través del Rotafono de RPP y señalaron que sospechan de un hombre mayor de edad que conoció a la adolescente mediante el videojuego Roblox.

La madre de la menor, Katherin del Pilar Chumpitaz, relató que la desaparición ocurrió cerca de las cinco de la tarde. Ese día la adolescente permanecía en la vivienda familiar, ubicada en el jirón Guadalupe, a cargo de sus tres hermanos menores.

Según su testimonio, ella y su esposo debieron salir por una emergencia familiar. El padre de la pareja presentó un problema de salud y ambos lo trasladaron a la clínica de San Juan de Miraflores. Al día siguiente regresaron para acompañar al adulto mayor, mientras la menor permanecía en casa.

La madre explicó que cerca de las cuatro de la tarde mantuvo una conversación telefónica con su hija. “Le pregunté cómo estaba el abuelo y le dije que iba a llegar en la noche con la comida”, recordó.

Cuando regresó al domicilio, su hijo de 11 años le informó que la adolescente salió alrededor de las cinco de la tarde sin explicar su destino. La familia esperó varias horas antes de alertar al padre de la menor, José Chaparro Gómez. Tras conocer lo ocurrido, el hombre volvió a la zona y ambos iniciaron una búsqueda en los alrededores de Pamplona Baja sin resultados.

Un día después acudieron a una comisaría para presentar la denuncia por desaparición y solicitar apoyo policial.

Última ubicación en el Centro de Lima

Los padres también revisaron el registro de ubicación del celular de la menor. De acuerdo con la familia, la última señal del dispositivo apareció en el Centro de Lima.

Ante esta información, la madre solicitó acceso a las grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas en esa zona. El pedido se dirigió a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sin embargo, según su relato, la respuesta generó frustración. “Me dieron un papel donde dice que debo esperar entre 15 y 20 días para recibir la respuesta por correo”, explicó.

La familia considera que el acceso rápido a las imágenes podría aportar pistas para ubicar a la adolescente.

Recomendaciones frente al grooming

El director ejecutivo de Grooming Latam, Hernán Navarro, compartió recomendaciones dirigidas a padres y madres para reducir el riesgo de este delito.

Una de las sugerencias consiste en fomentar el diálogo cotidiano sobre la actividad digital de los menores. Navarro señaló que una pregunta simple puede abrir espacios de conversación. “Preguntarles cómo les fue durante el día en internet puede abrir el diálogo y fomenta la comunicación hacia una agenda conjunta de educación digital segura”, explicó.

Otra recomendación apunta al monitoreo del uso de plataformas digitales. El especialista indicó que la supervisión no implica invadir la privacidad, sino verificar el funcionamiento de filtros de seguridad y revisar posibles páginas de riesgo.

También sugirió establecer reglas de conectividad dentro del hogar. Esto incluye acuerdos sobre horarios de uso, precauciones en materia de ciberseguridad y una comunicación constante entre padres e hijos.

Navarro también subrayó la importancia de conservar pruebas en caso de detectar comportamientos sospechosos. “Muchos padres bloquean los perfiles de inmediato, cuando lo correcto es denunciar o tomar capturas de pantalla para contar con pruebas”, señaló.

Dónde denunciar casos de grooming

En Perú, las denuncias por este delito pueden presentarse ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú.

La unidad especializada, conocida como Divindat, recibe reportes a través de la línea gratuita 1818 o el número telefónico 431-8898. También se puede enviar información al correo institucional divindat.depcpi@policia.gob.pe.

Otra opción consiste en acudir al piso nueve de la Dirección de Investigación Criminal, ubicada en la avenida España 323, en el Cercado de Lima, o presentar la denuncia en la comisaría más cercana.