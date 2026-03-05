Racionamiento de GNV no debería incrementar el precio del balón de gas, según el Ministerio de Energía y Minas

Gobierno asegura que crisis en ducto de Camisea no afectará precio del GLP doméstico. (Foto: Agencia Andina)

El racionamiento del gas natural vehicular (GNV) aplicado tras el incidente registrado en el ducto de Camisea no debería provocar un incremento en el precio del balón de gas doméstico (GLP), informó el Ministerio de Energía y Minas. La directora general de Hidrocarburos del sector explicó que ambos combustibles tienen sistemas de producción y distribución diferentes, por lo que la emergencia en el gas natural no tendría impacto directo en el mercado del gas licuado de petróleo.

La funcionaria indicó que el balón de cocina se abastece mediante cadenas logísticas distintas a las del gas natural transportado por ductos. En ese sentido, llamó a la calma a las familias peruanas y señaló que el problema técnico registrado en el sistema de transporte de gas natural no debería trasladarse a los precios del GLP destinado al uso doméstico.

Autoridades descartan impacto en GLP tras caída del suministro de gas natural. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Deflagración de Camisea y racionamiento

El problema se originó tras un incidente ocurrido en el sistema de transporte de gas natural en el distrito de Megantoni, lo que obligó a activar el Mecanismo de Racionamiento de Gas Natural para administrar el recurso disponible. La medida busca priorizar el abastecimiento en medio de una reducción significativa en la disponibilidad del combustible.

De acuerdo con las autoridades del sector energético, la demanda habitual de gas natural en el país oscila entre 600 y 670 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, tras el incidente, la disponibilidad se redujo a aproximadamente 70 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa poco más del 10 % del suministro normal.

gas natural - Camisea - TGP

Prioridad para hogares y comercios

Ante este escenario, el Gobierno dispuso un orden de prioridad para la distribución del gas natural disponible. El abastecimiento se dirige principalmente a los hogares y a los comercios que utilizan gas natural por red, debido a que estos sectores no cuentan con alternativas energéticas inmediatas para sustituir el suministro.

Las autoridades señalaron que esta decisión busca evitar interrupciones en el servicio doméstico, especialmente en viviendas que dependen exclusivamente del gas natural para la preparación de alimentos y otras actividades básicas.

Precio del balón de gas se mantendría estable pese a reducción del suministro de gas natural. (Foto: Agencia Andina)

Recurren a combustibles alternativos

En contraste, las restricciones se concentran en los sectores industriales y en algunas generadoras eléctricas, que sí cuentan con opciones técnicas para operar con combustibles alternativos. En estos casos, las empresas pueden migrar temporalmente al uso de diésel u otros derivados mientras se restablece el suministro normal.

Esta posibilidad está contemplada en el Decreto Supremo 063-2010, que permite a las compañías realizar el cambio de combustible sin trámites adicionales, siempre que comuniquen oportunamente la medida al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Ministro se pronunció ante el desabastecimiento de GNV. | Fotocomposición: Infobae

Reparación y vigilancia de precios

Las autoridades estiman que los trabajos de reparación en el tramo afectado del ducto podrían tardar aproximadamente 14 días. Durante este periodo se mantendrá el esquema de racionamiento mientras se ejecutan las labores técnicas necesarias para restablecer el servicio.

Asimismo, el Estado anunció que se realizará un monitoreo permanente del mercado para evitar incrementos injustificados en el precio del balón de gas. En paralelo, se efectuarán peritajes técnicos para determinar las causas del incidente y establecer posibles responsabilidades sobre la infraestructura del sistema de transporte de gas natural.