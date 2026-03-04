Perú

Minem asegura que no faltará GLP ni gasolina pese a crisis de GNV: impulsarán planta regasificadora en la costa

El ministro informó que más de 2.1 millones de hogares con conexión domiciliaria tienen prioridad en el suministro, debido a que no pueden migrar de inmediato al uso de balones de GLP

Ángelo Alfaro garantiza abastecimiento de
Ángelo Alfaro garantiza abastecimiento de GLP y gasolina y anuncia planta regasificadora en la costa. (Foto composición: Minem/Infobae Perú)

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, aseguró que no faltará gas licuado de petróleo (GLP) ni gasolina en el mercado nacional, a pesar de la crisis generada por la restricción del suministro de gas natural. En conferencia de prensa, el titular del sector afirmó que la situación se encuentra bajo control y buscó transmitir calma a la ciudadanía ante la contingencia energética.

“Queremos transmitir que todo este tema está completamente controlado. No va a faltar GLP, no va a faltar gasolina”, manifestó. Explicó que, frente a la limitación del gas natural, existen alternativas que permiten mantener el abastecimiento y la operatividad de distintos sectores económicos, especialmente el transporte y la industria.

Grifos muestran resolución del Minem
Grifos muestran resolución del Minem para explicar por qué no venden GNV a conductores: “¿Esa orden viene del presidente?”. (Foto: Composición - Infobae)

Uso de combustibles alternativos

El ministro indicó que los taxistas pueden utilizar gasolina como alternativa, tal como ha ocurrido en anteriores situaciones similares. Precisó que el problema sería mayor si no existieran recursos sustitutos, pero remarcó que el país cuenta con disponibilidad de otros combustibles para afrontar la coyuntura.

Asimismo, señaló que las industrias, que concentran más de la mitad del consumo de gas natural, han comenzado a operar con diésel y GLP para no detener sus actividades. Esta transición temporal busca garantizar la continuidad de la producción y mitigar el impacto económico mientras se normaliza el suministro del energético afectado.

El Ministerio de Energía y
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró la emergencia en el suministro y activó un mecanismo de racionamiento.

Priorización del suministro

Ángelo Alfaro enfatizó que, ante la restricción, se ha establecido un esquema de priorización del gas natural. En primer lugar, se atiende a los aproximadamente 2 millones 100.000 hogares que cuentan con conexión domiciliaria, debido a que no pueden migrar de manera inmediata al uso de balones de GLP por razones técnicas vinculadas a las instalaciones internas y los quemadores.

En segundo término, se garantiza el abastecimiento para los servicios masivos esenciales, entre ellos el transporte público que moviliza a la mayor parte de la población. El ministro subrayó que no se puede desatender a los ómnibus ni a los sectores que sostienen la actividad económica y social del país.

Filas de varias cuadras en
Filas de varias cuadras en distritos como La Victoria, Cercado, SJL y Carabayllo. (Composición: Infobae)

Atención a sectores críticos y optimización del recurso

El titular del sector Energía y Minas indicó que también se está asegurando el suministro para hospitales y otras instituciones consideradas críticas. Señaló que la administración del recurso responde a un problema serio en la operación de la tubería de gas natural, lo que obligó a tomar decisiones sobre la distribución del energético disponible.

Explicó que se debió priorizar entre los 2.1 millones de hogares y los 300.000 taxistas que operan con gas natural. En ese contexto, afirmó que se está optimizando al máximo la atención para retomar el servicio en el menor tiempo posible, con el apoyo del sector privado y las entidades vinculadas a la cadena de suministro.

El titular del Ministerio de
El titular del Ministerio de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, admitió que el horizonte de 15 días fijado por la concesionaria responde a un cálculo técnico que depende de factores climáticos y operativos. Foto: El Gas Noticias

Propuesta de planta regasificadora

El ministro sostuvo que, aunque la falla no fue originada por acciones del Gobierno, el Ejecutivo está respaldando las labores para que Transportadora de Gas del Perú restituya el servicio lo antes posible, debido a que la interrupción afecta a diversos sectores de la economía.

Finalmente, anunció que se trabajará en dejar encaminada la opción de contar con una planta regasificadora en la costa. El objetivo es evitar que, ante eventuales fallas en el sistema de Camisea, se repitan situaciones similares. Según indicó, esta infraestructura permitiría reforzar la seguridad energética del país y reducir la vulnerabilidad frente a contingencias en el suministro de gas natural.

Temas Relacionados

GasGNVGLPGasolinaGrifosCombustibleMinisterio de Energía y Minasperu-noticias

