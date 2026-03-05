Qué se celebra el 5 de marzo en el Perú: un día que marca hitos históricos en suelo peruano

Un repaso de los hechos más significativos ocurridos en el país en diversas épocas destaca la consolidación del dominio colonial, el aporte cultural criollo, la fundación de distritos y episodios recientes de la vida pública (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 5 de marzo reúne hechos significativos en la historia del Perú. En 1535, Francisco Pizarro oficializó la fundación de Trujillo al instalar su primer cabildo, consolidando el dominio español en el norte.

En 1920 nació Teófila “Coco” Ramírez, destacada intérprete criolla vinculada a la obra de Felipe Pinglo. En 1936 se crearon los distritos de Huacllán y La Merced, en la provincia de Aija, Áncash, como parte de la reorganización territorial.

En 1985 nació el guitarrista Charlie Parra del Riego, figura del rock y metal peruano. En 2005 falleció el general retirado Clemente Noel Moral, investigado por presuntas violaciones a los derechos humanos.

5 de marzo de 1535 - Fundación oficial de Trujillo consolida el poder español en el norte del Perú

Con la creación formal de Trujillo en 1535, la Corona española afianzó su estructura administrativa en el norte del territorio peruano. (Andina)

El 5 de marzo de 1535, Francisco Pizarro oficializó la fundación de la Ciudad de Trujillo de Nueva Castilla mediante la instalación de su primer cabildo, acto que consolidó el asentamiento iniciado meses antes por Diego de Almagro.

La urbe recibió su nombre en homenaje a Trujillo de Extremadura, ciudad natal del conquistador. Este paso formal implicó la organización del gobierno local y la distribución de tierras entre los colonos.

Con el tiempo, Trujillo se convirtió en uno de los núcleos más relevantes del naciente Virreinato del Perú y pieza clave en la expansión española en la región norte.

05 de marzo de 1920 - nace Teófila “Coco” Ramírez, voz emblemática del criollismo peruano

El criollismo peruano encontró en Teófila “Coco” Ramírez, nacida en 1920, una intérprete que dio fuerza y proyección a la guardia vieja. (La Gran Cofradía Criolla)

Teófila “Coco” Ramírez nació el 5 de marzo de 1920 en Barrios Altos, Lima, y se convirtió en una figura destacada de la música criolla peruana. Hija de Isabel Mejía Ramírez, evocada en el vals “De vuelta al barrio”, la cantante comenzó su carrera en su juventud y se integró al trío Mercedarias, ampliando el alcance del repertorio tradicional local.

Estuvo casada con Augusto Ballón, con quien compartió años de bohemia y difusión del criollismo.

A lo largo de su trayectoria interpretó y popularizó composiciones del maestro Felipe Pinglo, consolidándose como una de las voces más representativas de la guardia vieja. Falleció en mayo de 2004, dejando un legado perdurable.

05 de marzo de 1936 - creación de los distritos de Huacllán y La Merced en Aija, Áncash

La Ley Nº 8188 dio origen en 1936 a dos nuevos distritos en Aija, consolidando la administración territorial en la sierra ancashina. (Renzini)

El 5 de marzo de 1936 se oficializó la creación de dos distritos en la provincia de Aija, en el departamento de Áncash: Huacllány La Merced.

Ambos fueron establecidos mediante la Ley Nº 8188 durante el gobierno del presidente Óscar R. Benavides, marcando un momento clave en la organización política del territorio en la sierra ancashina.

Huacllán ocupa una superficie de poco más de 37 km² y limita con Aija, Succha y Coris, con una población reducida en su capital homónima. La Merced, con más de 150 km², se ubica entre Aija y Huaraz, consolidándose como otro distrito dentro de la misma provincia andina.

05 de marzo de 1985 - nace Charlie Parra del Riego, guitarrista y compositor peruano de metal y rock

La escena del metal peruano sumó en 1985 a Charlie Parra del Riego, artista que amplió su alcance con proyectos propios y colaboraciones. (Andina)

Charlie Parra del Riego nació el 5 de marzo de 1985 en Lima y se convirtió en uno de los exponentes más visibles del rock y el heavy metal en el país.

Su carrera comenzó temprano con la fundación de la banda Difonía, con la que participó en festivales internacionales y compartió escenario con diversos grupos. Posteriormente emprendió carrera como solista y ganó notoriedad global al publicar en YouTube versiones metal de piezas populares, incluido una interpretación del himno nacional.

Ha colaborado con múltiples proyectos y grabado discos propios que han ampliado su presencia en la escena del metal.

5 de marzo de 2005 - Fallece Clemente Noel Moral, investigado por violaciones a los derechos humanos

La muerte de Clemente Noel en 2005 cerró la vida de un ex mando militar vinculado a investigaciones por hechos ocurridos en 1983. (LUM)

El 5 de marzo de 2005 murió el general en retiro Clemente Noel Moral, ex jefe político-militar de Ayacucho durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

Permaneció internado varios días en la Clínica Ricardo Palma, según confirmó su abogado César Benavides, quien no detalló las causas del deceso. Noel era investigado por presuntos delitos de lesa humanidad vinculados a la desaparición y tortura de 56 personas en el cuartel Los Cabitos en 1983.

También fue señalado en el caso de la masacre de ocho periodistas en Uchuraccay, en un contexto de fuerte violencia interna en el país.