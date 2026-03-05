Osinergmin afirma que planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con GLP para los próximos 12 días

La entidad añadió que en los terminales del Callao hay inventarios complementarios capaces de cubrir aproximadamente 6 días de demanda. Foto: Foros Perú

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que la planta de fraccionamiento de Pluspetrol ubicada en Pisco mantiene inventarios de gas licuado de petróleo (GLP) suficientes para abastecer la demanda habitual del mercado interno durante aproximadamente 12 días. La entidad precisó que esta evaluación forma parte del monitoreo permanente del suministro de hidrocarburos en el país, en medio de la contingencia generada por la interrupción del transporte de gas natural desde Camisea.

La institución también señaló que existen reservas adicionales en los terminales del Callao que permitirían cubrir cerca de 6 días de consumo. En paralelo, las empresas encargadas del abastecimiento de combustibles vienen gestionando importaciones de mayores volúmenes para reforzar el suministro y evitar afectaciones prolongadas en el mercado.

Inventarios de GLP en Pisco y Callao

De acuerdo con Osinergmin, la planta de fraccionamiento de Pluspetrol en Pisco cuenta actualmente con inventarios suficientes para cubrir la demanda regular de GLP durante los próximos 12 días. “Como parte del monitoreo permanente del abastecimiento de hidrocarburos, Osinergmin informa que, a la fecha, la planta de Pluspetrol en Pisco cuenta con inventarios de GLP suficientes para atender su demanda habitual del mercado interno por aproximadamente 12 días”, indicó el organismo en un comunicado.

La entidad añadió que, además de estas existencias, en los puertos del Callao se dispone de reservas adicionales que permitirían cubrir alrededor de 6 días de consumo. Este respaldo logístico forma parte de las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la emergencia generada por la interrupción del sistema de transporte de gas natural.

Según información proporcionada por Pluspetrol, la empresa ha incrementado el despacho de GLP hacia cisternas para atender la demanda en el país. No obstante, Osinergmin señaló que las existencias actuales serían suficientes para cubrir el consumo siempre que se mantenga el racionamiento del gas natural dispuesto por el Gobierno.

Importaciones en proceso para reforzar el suministro

El regulador también informó que las plantas de abastecimiento están gestionando la importación de mayores volúmenes de combustibles con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro. Estas operaciones buscan compensar el impacto que ha tenido la interrupción del transporte de líquidos de gas natural hacia la planta de Pisco.

La paralización temporal del sistema se originó tras un incidente ocurrido el 1 de marzo en los ductos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que obligó a suspender el envío de líquidos de gas natural desde los yacimientos de Camisea hacia la costa.

Este evento provocó la detención de la producción de gas natural y GLP por parte de Pluspetrol, lo que generó una reacción en cadena en el mercado energético. Como respuesta, el Ejecutivo dispuso restringir el uso del gas natural a sectores prioritarios como el consumo doméstico y el transporte público masivo.

Combustibles líquidos no presentan desabastecimiento

Pese a los reportes de conductores sobre dificultades para encontrar combustibles en algunos grifos de Lima, Osinergmin aseguró que no se ha detectado desabastecimiento de gasolinas ni diésel en las plantas de almacenamiento.

“De acuerdo a la revisión del inventario de las plantas de abastecimiento Valero, Pampilla, Callao y Conchán, no hay desabastecimiento de gasoholes (premium y regular) ni de diésel”, precisó el organismo supervisor.

En los últimos días, sin embargo, diversos transportistas han reportado incrementos en los precios y dificultades para acceder a combustibles en algunos puntos de la capital. Durante recorridos realizados por medios de comunicación en varios distritos, se observaron colas y restricciones en la venta de GLP, así como conductores que indicaron haber encontrado precios superiores a los habituales para las gasolinas.

Alzas de precios y posibles comportamientos especulativos

Respecto a los incrementos registrados en algunos combustibles, Osinergmin indicó que las variaciones en los precios del GLP vehicular y de los gasoholes premium y regular responden principalmente a factores externos.

“En relación con los precios de los gasoholes (premium y regular) y del GLP vehicular, las variaciones observadas responden principalmente a factores del mercado internacional, asociados al contexto geopolítico en Medio Oriente, y no al racionamiento de gas natural”, señaló el regulador.

No obstante, la entidad advirtió que también se han identificado posibles comportamientos especulativos en algunos casos dentro de la cadena de comercialización, lo que podría estar influyendo en los precios que enfrentan los consumidores finales.

Generación eléctrica garantizada

Finalmente, Osinergmin aseguró que la actual emergencia en el sistema energético no tendrá efectos sobre el suministro de electricidad ni sobre las tarifas para los usuarios regulados.

“Se reitera que la generación eléctrica se encuentra garantizada y que esta situación de emergencia no generará impactos en las tarifas eléctricas de los usuarios regulados”, concluyó la institución.

Mientras continúan los trabajos para restablecer el transporte de gas natural desde Camisea, las autoridades mantienen el seguimiento del abastecimiento de combustibles y de la evolución de la demanda en el mercado nacional.