Melcochita afirma que se hará cargo de los gastos de sus hijas con Monserrat Seminario, pero advierte: “A ella no le daré plata”

Melcochita responde a Monserrat Seminario tras anuncio de divorcio: “Mis hijas no van a estar desamparadas”. Composición Infobae / Carol Ruiz.

El reconocido cómico peruano Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, volvió a pronunciarse públicamente sobre su relación con Monserrat Seminario luego de que ella manifestara su decepción tras el anuncio del divorcio. Desde el extranjero, el artista dejó claro que su decisión es definitiva, aunque insistió en que continuará cumpliendo con sus responsabilidades como padre de sus hijas menores.

En medio de la polémica mediática que se ha generado en los últimos días, el veterano humorista aseguró que su prioridad seguirá siendo el bienestar de sus tres hijas, a quienes —según afirmó— jamás dejará desprotegidas. Sin embargo, también precisó que su apoyo económico estará dirigido exclusivamente a las menores y no a su aún esposa.

La controversia surgió después de que Monserrat Seminario expresara públicamente su malestar y decepción tras conocer que “Melcochita” planea divorciarse una vez que regrese al Perú. Frente a estas declaraciones, el cómico respondió cuestionando los motivos de ese supuesto desengaño.

“¿Por qué va a estar decepcionada de mí? ¿Qué le he hecho? Claro que me tengo que divorciar y que ella sea feliz”, expresó el artista a Trome, dejando entrever que la ruptura de la relación es una decisión tomada y que considera que ambas partes deberían seguir caminos separados.

Durante sus declaraciones, Villanueva también abordó uno de los puntos que ha generado mayor discusión: el supuesto abandono de la hija mayor de Monserrat, Constanza. Según versiones difundidas recientemente, Seminario habría afirmado que el cómico estaría reconociendo únicamente a dos hijas y no a la mayor.

Ante ello, “Melcochita” rechazó categóricamente esa versión y sostuvo que siempre ha actuado con igualdad hacia sus tres pequeñas.

“No sé de qué está hablando la tía, respeto a la señora porque es mujer y madre de mis hijas. Yo ya pagué la casa (donde está viviendo Monserrat con las menores) y los siete meses de colegio que ella no pagó. Yo les doy para las tres y siempre les he dado por igual a mis tres pequeñas”, afirmó al citado medio.

El humorista también explicó que ha asumido distintos gastos familiares, incluyendo el alquiler del lugar donde actualmente reside Seminario con las menores y las deudas escolares que, según indicó, permanecían pendientes.

“Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas”, enfatizó, remarcando que su responsabilidad como padre no cambiará pese al proceso de separación.

Sin embargo, fue enfático al señalar que su apoyo económico no se extenderá a su aún esposa. De acuerdo con su versión, esta decisión responde a una situación que le generó molestia: el hecho de que, según él, no se habrían pagado siete meses del colegio de sus hijas.

No le dará dinero a Monserrat Seminario

“Pero menos de la señora (Monserrat). Ya no le daré plata, no puedo darle dinero en mano porque parece que es de la familia de ‘Gastón’, porque no pagó siete meses el colegio de mis hijas y eso es algo sagrado”, sostuvo.

Las declaraciones del artista reflejan el clima tenso que actualmente rodea a la pareja, cuya relación ha sido objeto de comentarios públicos en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. A pesar de ello, Villanueva aseguró que no tiene intención de entrar en confrontaciones directas ni prolongar la polémica mediática.

Consultado sobre si considera que Seminario estaría victimizándose en esta situación, el cómico optó por no profundizar en el tema y señaló que actualmente no mantiene comunicación con ella.

“No tengo por qué hablar de ella, no hay comunicación con la señora”, respondió de manera escueta.

Mientras tanto, el artista continúa cumpliendo compromisos laborales en el extranjero. Desde allí confirmó que su retorno al Perú está previsto para abril, momento en el que planea iniciar formalmente los trámites legales de divorcio.

“Cuando llegue a Lima, empezaré los trámites, en abril retorno al Perú. Aún tengo mucho trabajo por aquí (Estados Unidos), ella en vez de hacerme un mal, me ha hecho un bien”, declaró.

La frase final del humorista llamó la atención, pues sugiere que la situación actual, lejos de perjudicarlo, habría tenido un efecto positivo en su vida personal o profesional. No obstante, no ofreció mayores detalles sobre esa afirmación.

