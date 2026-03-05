Perú

Carlos Alcántara sorprende al ponerse el ‘chip de la juventud’ tras anunciar su soltería

El actor se ha mostrado completamente renovado luego de hacerse pública su separación de Jossie Lindley tras 30 años de relación

Guardar
El reconocido actor Carlos Alcántara
El reconocido actor Carlos Alcántara posa sonriente tras sorprender a sus seguidores con la noticia de su 'chip de la juventud' luego de anunciar su soltería.

Luego de tres décadas de matrimonio, Carlos Alcántara se ha convertido en el centro de atención por una transformación visible en su imagen y actitud. Tras la confirmación de su separación de Jossie Lindley, el intérprete peruano ha mostrado en redes sociales un nuevo comienzo, acompañado por el llamado ‘chip de la juventud’, una tendencia médica que ha ganado notoriedad en los últimos meses.

A pesar de que la ruptura no fue anunciada oficialmente, la noticia circuló cuando el propio actor hizo comentarios sugerentes durante una entrevista con Shirley Arica, en la que admitió su interés por la modelo. Este hecho despertó la atención de sus seguidores y generó especulaciones sobre el estado de su relación sentimental.

En días recientes, Alcántara compartió en su cuenta de Instagram imágenes junto al doctor Villarán, responsable del tratamiento conocido como Pellet de Testosterona, popularmente llamado ‘chip de la juventud’. Este procedimiento, según el especialista, corresponde a una de las herramientas más avanzadas de la medicina para “la optimización humana”.

Carlos Alcántara posa sonriente junto
Carlos Alcántara posa sonriente junto al doctor Villarán en una clínica, tras someterse a un tratamiento de optimización hormonal conocido popularmente como el "chip de la juventud". (Carlos Alcántara)
En el post, el médico expresó: “¿Sientes que el tiempo te está pasando factura o simplemente quieres hackear tu longevidad? Mucho se habla del famoso ‘Chip de la Juventud’, pero más allá del marketing, hablemos de ciencia: el Pellet de Testosterona es una de las herramientas más potentes de la medicina para la optimización humana”.

El doctor Villarán agradeció la confianza de Alcántara y recalcó el compromiso del actor con su bienestar. “Es un gusto para mí que figuras tan queridas como Carlos Alcántara hayan confiado su proceso y acompañamiento médico para llevar su bienestar al siguiente nivel. Ver a ‘Cachín’ comprometido con su optimización es el mejor ejemplo de que la salud se construye con herramientas serias”, sostuvo el especialista.

La publicación generó una ola de comentarios entre los seguidores del artista, quienes celebraron su determinación de buscar una mejor calidad de vida. Entre las respuestas, una usuaria preguntó con humor si el actor ya estaría “como un Ferrari”, comentario al que Alcántara replicó: “jajajaja test drive?”, mostrando así su disposición a interactuar con su audiencia y a tomarse con ligereza los cambios en su vida personal.

Carlos Alcántara sonríe y muestra
Carlos Alcántara sonríe y muestra un pulgar arriba en un evento, luciendo un "chip de la juventud" después de anunciar su soltería.

Carlos Alcántara fue captado besando a dos mujeres

La separación de Carlos Alcántara ha venido acompañada de episodios que han acaparado la atención mediática. En los últimos días, el programa Magaly Tv La Firme difundió imágenes del actor disfrutando de la vida nocturna limeña. El intérprete fue visto en una discoteca del sur de Lima en compañía de una joven, con quien compartió momentos de cercanía.

En otro evento, el artista fue captado en una discoteca de la capital peruana, donde fue visto besando a otra mujer cuya identidad no ha sido revelada. Las imágenes, emitidas por el programa, reconstruyen distintos episodios de la vida del actor tras su separación, mostrando su presencia recurrente en locales frecuentados por figuras de la televisión local.

Las cámaras de Magaly TV
Las cámaras de Magaly TV captaron a Carlos Alcántara en escenas íntimas con dos mujeres distintas, imágenes que reavivan la conversación sobre su nueva etapa sentimental. (ATV / Magaly TV: La Firme)

Durante la madrugada del domingo 18 de enero, Alcántara asistió a una discoteca en Punta Hermosa, lugar conocido por recibir a participantes de programas de reality. Allí se le observó acompañado por una joven que lo condujo a una zona privada del establecimiento. Testigos reportaron que ambos permanecieron juntos en la mesa, intercambiando palabras y compartiendo la noche.

En uno de los momentos captados por las cámaras, la joven besó el hombro de Alcántara para luego intercambiar un beso, acto que fue descrito como un “chape” romántico en el informe televisivo. Más adelante, pasada la medianoche, la pareja abandonó el restaurante. El actor fue grabado despidiéndose del personal del local antes de acompañar a su acompañante hasta el vehículo.

Temas Relacionados

Carlos AlcántaraInstagramperu-entretenimiento

Más Noticias

Milagros Jáuregui culpa a tres congresistas por investigación en Ética y les pide fundar un albergue

La Comisión aprobó iniciar una investigación preliminar contra la legisladora por una supuesta exposición pública de menores víctimas de violación sexual

Milagros Jáuregui culpa a tres

Selección peruana pidió a Sport Boys que fiche a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por interés de Mano Menezes: “Los tiene en cuenta”

Mario Flores aseguró que el DT brasileño busca que los dos exjugadores de Alianza Lima sumen minutos y puedan sumarse a la ‘bicolor’ a corto plazo

Selección peruana pidió a Sport

Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa revuelo en redes sociales: “Sentí la química”

El arranque de la serie mostró un encuentro clave entre los protagonistas, suscitando elogios por la naturalidad y la química percibida por el emocinado público.

Primera escena entre Mayra Goñi

Cabotaje en el Perú: estrategia frente al Fenómeno El Niño

El cabotaje es una capacidad probada, que podría replicarse y ampliarse si existiera inversión en infraestructura y protocolos logísticos permanentes

Cabotaje en el Perú: estrategia

Incendio en Comas: gases contaminantes llegarán a 3 distritos y afectarán la salud de vecinos, según Senamhi

Más de 17 escuelas se encuentran en la zona con contaminación moderada del aire, según estima el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

Incendio en Comas: gases contaminantes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Milagros Jáuregui culpa a tres

Milagros Jáuregui culpa a tres congresistas por investigación en Ética y les pide fundar un albergue

Congreso: Comisión de Ética aprueba denuncia contra Milagros Jáuregui por exposición de menores, pero habrá nueva votación

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

Rafael López Aliaga dio positivo en prueba de alcohol y terminó en comisaría de San Isidro en 2019, confirman policías

Fernando Rospigliosi no teme condena por difamación a Delia Espinoza: “Seguiré criticándola”

ENTRETENIMIENTO

Primera escena entre Mayra Goñi

Primera escena entre Mayra Goñi y Rodrigo Brand en Valentina Valiente causa revuelo en redes sociales: “Sentí la química”

Monserrat Seminario arremete contra Melcochita: “Es ludópata y hasta para la intimidad tenía que lavarlo”

Abogado de familia Marzano sobre situación legal de Marisel Linares: “Hay otros delitos, vamos a dar sorpresas”

Magaly Medina sobre investigar políticos: “Me encerraron haciendo farándula, imagínense si hago política”

Abogado de la familia Marzano sobre la prisión preventiva contra Adrián Villar: “Todavía falta la sentencia”

DEPORTES

Selección peruana pidió a Sport

Selección peruana pidió a Sport Boys que fiche a Carlos Zambrano y Miguel Trauco por interés de Mano Menezes: “Los tiene en cuenta”

Flavio Maestri señaló el error de Felipe Vizeu tras críticas en Sporting Cristal: “Tiene que hacer los movimientos correctos”

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Yoshimar Yotún cobró con efectividad un penal en Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026