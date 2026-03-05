Carlos Alcántara sorprende al ponerse el ‘chip de la juventud’ tras anunciar su soltería

El reconocido actor Carlos Alcántara posa sonriente tras sorprender a sus seguidores con la noticia de su 'chip de la juventud' luego de anunciar su soltería.

Luego de tres décadas de matrimonio, Carlos Alcántara se ha convertido en el centro de atención por una transformación visible en su imagen y actitud. Tras la confirmación de su separación de Jossie Lindley, el intérprete peruano ha mostrado en redes sociales un nuevo comienzo, acompañado por el llamado ‘chip de la juventud’, una tendencia médica que ha ganado notoriedad en los últimos meses.

A pesar de que la ruptura no fue anunciada oficialmente, la noticia circuló cuando el propio actor hizo comentarios sugerentes durante una entrevista con Shirley Arica, en la que admitió su interés por la modelo. Este hecho despertó la atención de sus seguidores y generó especulaciones sobre el estado de su relación sentimental.

En días recientes, Alcántara compartió en su cuenta de Instagram imágenes junto al doctor Villarán, responsable del tratamiento conocido como Pellet de Testosterona, popularmente llamado ‘chip de la juventud’. Este procedimiento, según el especialista, corresponde a una de las herramientas más avanzadas de la medicina para “la optimización humana”.

Carlos Alcántara posa sonriente junto al doctor Villarán en una clínica, tras someterse a un tratamiento de optimización hormonal conocido popularmente como el "chip de la juventud". (Carlos Alcántara)

En el post, el médico expresó: “¿Sientes que el tiempo te está pasando factura o simplemente quieres hackear tu longevidad? Mucho se habla del famoso ‘Chip de la Juventud’, pero más allá del marketing, hablemos de ciencia: el Pellet de Testosterona es una de las herramientas más potentes de la medicina para la optimización humana”.

El doctor Villarán agradeció la confianza de Alcántara y recalcó el compromiso del actor con su bienestar. “Es un gusto para mí que figuras tan queridas como Carlos Alcántara hayan confiado su proceso y acompañamiento médico para llevar su bienestar al siguiente nivel. Ver a ‘Cachín’ comprometido con su optimización es el mejor ejemplo de que la salud se construye con herramientas serias”, sostuvo el especialista.

La publicación generó una ola de comentarios entre los seguidores del artista, quienes celebraron su determinación de buscar una mejor calidad de vida. Entre las respuestas, una usuaria preguntó con humor si el actor ya estaría “como un Ferrari”, comentario al que Alcántara replicó: “jajajaja test drive?”, mostrando así su disposición a interactuar con su audiencia y a tomarse con ligereza los cambios en su vida personal.

Carlos Alcántara sonríe y muestra un pulgar arriba en un evento, luciendo un "chip de la juventud" después de anunciar su soltería.

Carlos Alcántara fue captado besando a dos mujeres

La separación de Carlos Alcántara ha venido acompañada de episodios que han acaparado la atención mediática. En los últimos días, el programa Magaly Tv La Firme difundió imágenes del actor disfrutando de la vida nocturna limeña. El intérprete fue visto en una discoteca del sur de Lima en compañía de una joven, con quien compartió momentos de cercanía.

En otro evento, el artista fue captado en una discoteca de la capital peruana, donde fue visto besando a otra mujer cuya identidad no ha sido revelada. Las imágenes, emitidas por el programa, reconstruyen distintos episodios de la vida del actor tras su separación, mostrando su presencia recurrente en locales frecuentados por figuras de la televisión local.

Las cámaras de Magaly TV captaron a Carlos Alcántara en escenas íntimas con dos mujeres distintas, imágenes que reavivan la conversación sobre su nueva etapa sentimental. (ATV / Magaly TV: La Firme)

Durante la madrugada del domingo 18 de enero, Alcántara asistió a una discoteca en Punta Hermosa, lugar conocido por recibir a participantes de programas de reality. Allí se le observó acompañado por una joven que lo condujo a una zona privada del establecimiento. Testigos reportaron que ambos permanecieron juntos en la mesa, intercambiando palabras y compartiendo la noche.

En uno de los momentos captados por las cámaras, la joven besó el hombro de Alcántara para luego intercambiar un beso, acto que fue descrito como un “chape” romántico en el informe televisivo. Más adelante, pasada la medianoche, la pareja abandonó el restaurante. El actor fue grabado despidiéndose del personal del local antes de acompañar a su acompañante hasta el vehículo.