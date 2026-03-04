Carlos Alcántara desatado: lo ampayan en salidas románticas con dos mujeres distintas tras separación de Jossie Lindley

El recordado protagonista de Asu Mare fue visto compartiendo momentos muy cariñosos con dos mujeres distintas, mostrando un nuevo aire de libertad en su vida luego del fin de un largo romance matrimonial (ATV / Magaly TV: La Firme)

La vida personal de Carlos Alcántara, uno de los rostros más conocidos del entretenimiento peruano, vuelve a acaparar la atención del público tras su separación de Jossie Lindley.

El actor, recordado por su papel en Asu Mare, ha sido protagonista de recientes imágenes que serán difundidas esta noche por el programa Magaly TV: La Firme, donde se le ve en situaciones cariñosas con mujeres diferentes en dos ocasiones distintas.

Estas imágenes, registradas en el sur de Lima, alimentan las especulaciones sobre la nueva etapa que atraviesa Alcántara y su renovada actitud frente a la vida en solitario, tras más de tres décadas de relación con Lindley.

La soltería de Alcántara

Las cámaras de Magaly TV captaron a Carlos Alcántara en escenas íntimas con dos mujeres distintas, imágenes que reavivan la conversación sobre su nueva etapa sentimental. (ATV / Magaly TV: La Firme)

El espacio conducido por Magaly Medina difundió material audiovisual donde se aprecia a Carlos Alcántara compartiendo momentos de cercanía con dos mujeres en escenarios distintos, durante días consecutivos.

En uno de los videos, el actor es visto besando a una joven cuya identidad no ha sido confirmada, mientras que en otra grabación se le observa disfrutando de una jornada en la playa con una segunda acompañante. Estas grabaciones, reveladas por el equipo periodístico del programa, han generado diversas reacciones en las redes sociales y el ambiente artístico.

Según la conductora Andrea Arana en el programa Un día en el Mall, la separación entre Alcántara y Lindley no sería reciente. “Él ya habría comunicado la decisión a su círculo más cercano”, precisó. Arana también enfatizó el giro en la vida del artista: “Hoy por hoy es un hombre de más de 60 años, pero que está joven, que puede seguir haciendo su vida y que está desatado... Le dijeron ‘alócate bebé’ y él dijo ‘yo mismo soy’”.

Una relación de más de treinta años con Jossie Lindley

Más de tres décadas de historia compartida convierten la ruptura entre Alcántara y Jossie Lindley en uno de los quiebres más comentados del medio artístico. (Instagram / cachinalcantara)

El vínculo entre Carlos Alcántara y Jossie Lindley se consolidó a lo largo de más de tres décadas, marcando una de las trayectorias sentimentales más estables del espectáculo nacional. La pareja se conoció en los años noventa, cuando ambos iniciaban su carrera artística. Tras diecisiete años juntos, formalizaron su relación en 2010, construyendo una familia y participando en proyectos profesionales conjuntos.

Jossie Lindley, formada en danza contemporánea y con estudios en la Universidad de Lima y la British School of Dancing, ha sido parte de reconocidos elencos teatrales como Grupo Uno y Grupo Íntegro. Además, participó en la película Asu Mare, donde su historia fue retratada por Emilia Drago, con una aparición especial de la propia Lindley al final del filme. Su trayectoria ha sido reconocida en el ámbito artístico por su dedicación y versatilidad.

De igual manera, en una entrevista con Patricio Suárez Vértiz, Alcántara destacó el papel fundamental de Lindley en su vida personal y profesional, señalando que fue ella quien lo ayudó a superar inseguridades vinculadas a sus orígenes. Este apoyo fue abordado por el actor tanto en sus monólogos teatrales como en su película autobiográfica.

Repercusiones tras la soltería de ‘Cachín’

Las imágenes difundidas provocaron una ola de comentarios que interpretan el momento como un giro personal en la vida del comediante. (ATV / Magaly TV: La Firme)

El impacto de las imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme se extendió rápidamente en el medio. Diversos comentaristas han interpretado la actitud de Alcántara como un reflejo de una etapa de transición y búsqueda de nuevas experiencias.

En las declaraciones de Andrea Arana, se subraya que la ruptura habría sido el desenlace de un proceso largo y meditado, en el que ambos priorizaron el bienestar de sus hijos y el respeto mutuo.

A pesar del hermetismo que han mantenido en los últimos meses, la última publicación dedicada por Alcántara a Lindley en redes sociales, fechada el 11 de febrero de 2025, mostraba aún un mensaje afectuoso: “Hace 32 años nos besamos por primera vez, ese beso duró una eternidad... Siempre juntos en las buenas y en las malas… y yo solamente te vi…”. El contraste entre ese mensaje y las imágenes recientes refleja el cambio de etapa para ambos, mientras los seguidores continúan atentos a los próximos pasos del actor.